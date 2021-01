Plzeň vyhlíží bojeschopné muže. Indiáni znovu ztratili a lepí sestavu

10:00Matěj Stránský se ve třetí minutě prodloužení řítil sám na branku, jenže plzeňského gólmana Frodla neošálil. Následně to však napravil. Z kličky hbitě vypálil a zajistil Třinci dvoubodové vítězství 4:3. V soubojích těchto soupeřů dosud pravidelně vyhrávali domácí. Pětkrát Oceláři, třikrát Škodovka. V neděli to po delší době přestalo platit. Tvůj dům, můj hrad. Třinečtí staré rčení výhrou upravili a zvýšili náskok v čele tabulky.

Ani jeden z týmů nebyl úplně v pohodě. Oceláři po sérii čtyř porážek předtím vyhráli v prodloužení ve Zlíně a v Plzni na to navázali. Dvakrát se za Oceláře trefil Michal Kovařčík, který skóroval po 18 utkáních, a Matěj Stránský, jenž je naopak jistota, padá mu to tam jak polena do krbových kamen. A to ještě o jeden zásah přišel. V 8. minutě při vyloučení domácího Houdka se telefonovalo a Stránského gól neplatil pro posunutí branky. Své dvacáté trefy v sezoně se tak dočkal na konci druhé třetiny, kdy vyrovnal na 3:3, v prodloužení na druhý pokus rozhodl.

Michal Kovařčík se v Plzni nejprve zaskvěl odvážnou individuální akcí, kdy vyjel zpoza branky a vkleče zasunul puk pod Frodla. Zhruba v polovině zápasu pohotově dorazil puk, který se po Marcinkově ráně vrátil od zadního mantinelu. Svou do té doby jedinou branku v sezoně přitom vstřelil na konci září, v utkání druhého kola.

„Nevím, proč jsem nedal gól tak dlouho. Sám bych rád věděl důvod. Pár posledních zápasů jsem se hodně tlačil do branky, ale nepadlo to tam. Jsem strašně rád, že se to povedlo! Spíš se mi ulevilo, dokázal jsem si, že umím góly pořád dávat. Je to povzbuzení hlavně do budoucna,“ líčil Michal Kovařčík, který z třineckých hrášů pálil nejčastěji. Měl šest střel a stejně jako Stránský sahal po hattricku. „Možná mi to tam problesklo, ale hlavní bylo, že jsem se trefil po dlouhé době,“ řekl

Oceláři po návratu Filipa Zadiny a Jaška do zámoří získal do útoku Kanaďany Tylera Leiera a Jacka Rodewalda. Do hry však nezasáhli, protože chybí podpis transferkarty. „Čekali jsme do nejzazší chvíle, rozhodnutí padlo těsně po nástupu na rozbruslení. Stejné to bude i před dalším zápasem. V Kanadě bude jako u nás pracovní den, snad to dopadne,“ doufal kouč Václav Varaďa.

Necelý den po nedělním duelu si oba soupeři dají na plzeňském ledě repete, duel začíná v 17:30. Škodovka vzhledem k nedostatku bojeschopných mužů lepí sestavu, jak se dá, navíc poslední zápas nedohrál po nastřelení pukem Matyáš Kantner. Tři mladíky měla Plzeň na dvacítkách. Po trestu se vrátil obránce Budík, naopak Jaroslav Kracík odškrtnul první ze šesti utkání, v nichž nesmí hrát za seknutí čárového rozhodčího. I proto indiáni prohráli sedmý z osmi posledních utkání.

Dvě branky obstaral Filip Suchý, Plzeň vedla 3:1, přesto prohrála. „Podle vývoje můžeme být za bod rádi. Prožíváme těžké období, nevyhrávali jsme souboje, střídali lepší a horší pasáže,“ poznamenal asistent trenéra Jiří Hanzlík. Plzeň si na další hráče zřejmě ještě počká. Juniorští reprezentanti Jiříček, Přikryl a Martin Lang by se měli ze šampionátu v Edmontonu vrátit nejspíš ve čtvrtek. „Dvacítka se má vracet společně s ostatními týmy. Takže je otázka, zda budou naši hráči připraveni na pátek, cesta domů taky bývá horší než do Ameriky. Ale co nejdřív by se měli zapojit,“ upřesnil Hanzlík.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:51. Suchý, 18:04. Suchý, 27:26. Kodýtek Hosté: 06:53. M. Kovařčík, 32:51. M. Kovařčík, 38:04. M. Stránský, 63:01. M. Stránský Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Lang, Stříteský, L. Kaňák, Vráblík, Houdek – Rob, Kodýtek, Gulaš (C) – Straka (A), Suchý, Eberle – Kantner, Stach, Pour – Slanina, Malát. Hosté: Štěpánek (21. Kacetl) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – Hrehorčák, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – M. Stránský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Martynek, Marcinko, Šedivý – Dravecký (A), Peterek, Hrňa – Kurovský. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Gerát, Hynek Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 26 16 3 5 2 100:63 59 2. Sparta 28 16 1 3 8 104:65 53 3. M. Boleslav 27 14 4 3 6 93:62 53 4. Plzeň 27 13 3 5 6 91:68 50 5. Mountfield 27 14 2 2 9 81:65 48 6. K. Vary 26 12 5 2 7 75:79 48 7. Liberec 27 12 3 2 10 77:66 44 8. Pardubice 27 10 4 2 11 72:79 40 9. Brno 26 9 3 2 12 70:76 35 10. Olomouc 27 8 1 4 14 52:84 30 11. Litvínov 26 4 7 3 12 54:73 29 12. Vítkovice 26 5 4 5 12 58:80 28 13. Zlín 27 7 2 2 16 58:87 27 14. Č. Budějovice 27 2 3 5 17 67:105 17

Plzeň - Třinec: Stránský ranou mezi betony Frodla zařídil Ocelářům druhý bod, 3:4p

Plzeň - Třinec: Stránský střelou zápěstím nedal Frodlovi šanci, 3:3

Plzeň - Třinec: Marcinkův pokus bleskově dorazil za Frodla Kovařčík, 3:2

Plzeň - Třinec: Gulaš uvolnil Kodýtka. Náhradník Kacetl musel lovil z branky, 3:1

Plzeň - Třinec: Suchý v oslabení překonal Štěpánka z ostrého úhlu, 2:1

Plzeň - Třinec: Kovařčík bekhendem zády k brance překvapil Frodla mezi nohy, 1:1