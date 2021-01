ONLINE + VIDEO: Motor hraje v Hradci. Třinec znovu bojuje s Kometou

Základní část hokejové Tipsport extraligy vrcholí. Šest zápasů 40. kola rozjíždí její poslední čtvrtinu. Poslední České Budějovice startují u rivala z Hradce Králové, kterého by chtěly alespoň jednou v sezoně porazit. Třinec po třech dnech hraje znovu s Kometou. Olomouc hostí moravské derby se Zlínem. Mladá Boleslav má proti Karlovým Varům šanci vrátit se do elitní čtyřky. Litvínov po krátké době opět v duelu s Vítkovicemi útočí na čtvrtou výhru v řadě. Na závěr Sparta hájí prvenství v tabulce proti Plzni, na kterou by již mohla nasadit obránce Ondřeje Němce, velezkušenou posilu. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.