Zloděj Jarůšek uloupil zlatý bod, Tygři však na Litvínov znovu vyzráli

Verva narazila na Hlinkově stadionu na Tygry podruhé během dvou týdnů. Začátkem února pro ni skončilo setkání debaklem 1:6, už předtím o Vánocích pod Ještědem inkasovali Krušnohorci půltucet gólů. Zaměřili se na obranu a byl z toho jiný zápas, než předchozí dva. Při rozhodujícím gólu měli i peška. Tomáš Pospíšil nešťastně vyrazil Godlovi hokejku, což pak usnadnilo práci střílejícímu Dávidu Grígerovi.

„Chtěli jsme si na ně dát větší pozor v našem pásmu, i přesto měli spoustu šancí a bez Godliče to mohlo dopadnout jinak. Nevím, proč proti nim nehrajeme dobře. Mají výborný pohyb, celou sezonu jsou nahoře, lepí jim to, ti kluci si věří, mají tam výborné hráče. Tím, jak se drží pořád na puku a my musíme bránit u nás v pásmu třeba minutu, není pak už síla jít do útoku a musíme jít střídat. To je stejné pořád dokola, musíme to zlepšit,“ pokračoval Ščotka.

I proto Litvínovští za dvě třetiny vypálili na Petra Kváču jen desetkrát. Pár nebezpečných momentů taky měli, ale všechno jim překazil liberecký gólman a při Jarůškově zjevení v předposlední minutě zůstal úplně sám. „Dostal jsem se k puku, házel to před bránu a Ríša to tam doplácnul,“ popisoval litvínovský bek

O zlatém bodu jako on mluvil rovněž kouč Vladimír Országh. „Typický zápas po přestávce. Nešly nám nohy, vázla kombinace. Bylo to dáno i kvalitou soupeře, ve druhé třetině jsme hráli třikrát za sebou oslabení. Přežili jsme je a dovedli zápas do remízového stavu. Určitě jsme nebyli lepším týmem, ten extra bod navíc pro Liberec byl nasloužený, my jsme spokojení.“

Ke všemu podstatnému během normální hrací doby se nachomýtl hostující Lukáš Derner. Na konci druhé třetiny ránou od modré čáry otevřel skóre, přičemž pomohl i odraz od lýtka clonícího Patrika Demela. Byl rovněž u litvínovského vyrovnání, kdy to vzal před branku opačnou stranou než Jarůšek a pak už nestihl zasáhnout. „Kdybychom dali druhý gól, mohli jsme si odvést tři body. Přišla jedna chyba a soupeř dal gól,“ vracel se trenér Patrik Augusta, jehož tým zvítězil podeváté za posledních deset utkání, z toho počtvrté za sebou.

V nastavení přišel nejprve litvínovský výpad dvou na jednoho. Jenže Jarůšek už nebyl tak pohotový a rozhodný jako při své gólové akci. Záhy zahřmělo na opačné straně. „Viděl jsem, že je brankář vyjetý, všiml jsem si i toho, že nemá hůl. Vystřelil jsem to okolo betonu, chvála bohu to tam spadlo,“ líčil Gríger.

Spokojenost nakonec zavládla na obou stranách. „Byl to boj, oni dobře drželi box ve vlastním pásmu, těžko jsme se prosazovali. Ale je důležité, že jsme to ukopali. Po vyrovnání jsme zvedli hlavy, vzali druhý bod a po pauze vykročili vítězně, což je super,“ dodal autor rozhodující branky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 58:13. Jarůšek Hosté: 37:44. Derner, 61:46. Gríger Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Balinskis, Cibulskis, Demel, D. Zeman, Irving, Ščotka, Kudla – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Žejdl, Gerhát, Látal – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek – Birner (A), Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – D. Špaček, Šír, Průžek – A. Dlouhý. Rozhodčí Šír, Pilný – Gebauer, Hlavatý Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 44 27 3 6 8 165:99 93 2. Třinec 43 26 4 5 8 158:110 91 3. M. Boleslav 43 21 6 7 9 139:102 82 4. Liberec 42 20 7 4 11 124:90 78 5. Mountfield 43 22 4 3 14 121:100 77 6. Plzeň 43 20 5 6 12 137:111 76 7. Pardubice 43 18 6 4 15 115:117 70 8. K. Vary 43 15 6 4 18 119:143 61 9. Brno 43 14 5 4 20 115:128 56 10. Litvínov 43 11 8 5 19 103:124 54 11. Vítkovice 43 13 4 6 20 98:120 53 12. Olomouc 43 11 4 5 23 86:128 46 13. Zlín 43 9 3 3 28 85:138 36 14. Č. Budějovice 43 5 4 7 27 111:166 30

