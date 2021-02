Kusko se pustil do bitkaře Vlacha: Nekoukal jsem na jméno

Dal gól a vyzval k bitce obávaného siláka Jaroslava Vlacha, Na Silvestera Kuska (25) bylo na ledě proti Liberci (4:1) hodně vidět. Kometa i díky příspěvku centra čtvrté řady vyhrála čtvrtý duel po sobě a úspěšně ladí formu na play off. „Sedá si to, chyb v obraně je míň a míň,“ pochvaluje si útočník, která má v lajně Slováka a Rakušana. Mluví spolu anglicky.

Nakopne vaše sebevědomí skolení silného Liberce?

„Liga je vyrovnaná, ceníme si každého vítězství. Liberec má své kvality, hraje o čtyřku. Bylo to vidět, chtěl zápas zvrátit. My se soustředíme na sebe, abychom se dostali do pohody a nachystali se na play off. Po konci přestupního období už jsou ustálenější lajny. I v obraně se vytvořily dvojice. Většinou je nakombinovaný defenzivnější bek s útočnějším. A musím říct, že skvělí jsou taky naši gólmani. Jako celek si to sedá. Chyb v obraně je míň a míň. Udělali jsme dobrý krok k tomu, abychom byli úspěšní.“

Co se dělo na konci? Málem jste se popral s Jaroslavem Vlachem.

„Ten hit na našeho hráče (od Ondřeje Vitáska na Jakuba Klepiše) nebyl úplně férovej. Nekoukal jsem se na to, kdo to je, jaké má jméno na zádech. Nebylo co řešit. Mezi námi byl ale rozhodčí, nechtěl nás pustit do bitky,“

Kometa - Liberec: Výbuch emocí! Vitásek sundal Klepiše, Vlach pak měl na trestné konflikt s diváky

Byla na soupeři vidět frustrace?

„Když prohráváte po první třetině 0:3, je to určitě frustrující. Nechci říct, že jsme to pak zavřeli. Ale řešili jsme situace v našem pásmu jednoduše, vyhazovali jsme puky. Oni se do nás těžko dostávali, stálo je to strašně moc sil.“

Už jste naladění na play off?

„Všichni si uvědomujeme, že jsou do konce základní části jen čtyři zápasy. Pak už nebude moc prostor na nějaké chyby. Každý se snaží odvádět na ledě sto dvacet procent. Myslím, že už to každý tým ladí na play off.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Liberec 4:1. Tři zásahy v první třetině zlomily Tygry

V útoku máte Rakušana Petera Schneidera a Slováka Dávida Bondru. Tuším, že spolu mluvíte anglicky. Je to tak?

„Přesně tak. Dávid je sice Slovák, ale jeho mateřský jazyk je angličtina. Péťovi Schneiderovi to nevadí a mně taky ne.“

Jde vám i o to, aby Peter Mueller vyhrál kanadské bodování? Dá se hrát ještě víc na něj?

„To nevím. (úsměv) Ice-time má dost vysoký. I když on říká, že by zvládl ještě víc…V kabině se o tom nějak nebavíme, ale všichni to samozřejmě vnímáme. Má šanci to vyhrát, i když odehrál míň zápasů. Všichni mu to samozřejmě přejeme. Peter našemu týmu strašně pomáhá, zařídí hodně gólů.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:13. F. Král, 13:38. Plášek ml., 18:07. Kusko, 59:56. Mueller Hosté: 52:01. Rosandić Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Plášek ml., V. Němec, Klepiš (A) – Valský, Rákos, Vincour – Bondra, Kusko, Schneider. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek – Birner (A), Gríger, Lenc – Rychlovský, Bulíř, D. Špaček – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – A. Dlouhý, Šír, Průžek. Rozhodčí Obadal, Šír – Lhotský, Svoboda Stadion DRFG arena

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 48 30 4 5 9 176:119 103 2. Sparta 48 29 3 6 10 176:109 99 3. M. Boleslav 48 23 6 7 12 153:113 88 4. Mountfield 48 25 4 3 16 133:113 86 5. Liberec 48 22 7 5 14 139:111 85 6. Plzeň 48 21 6 6 15 148:123 81 7. Pardubice 48 19 6 4 19 125:136 73 8. Brno 48 18 5 5 20 136:138 69 9. K. Vary 48 16 8 4 20 136:161 68 10. Vítkovice 48 17 4 6 21 114:131 65 11. Litvínov 48 14 8 5 21 117:135 63 12. Olomouc 48 14 4 5 25 97:138 55 13. Zlín 48 10 3 4 31 99:160 40 14. Č. Budějovice 48 6 4 7 31 122:184 33

