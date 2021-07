Sparta posiluje obranu, přichází reprezentant Moravčík! Co Mozík?

Avizovali, že si přejí ještě jednu posilu do defenzivy. Jednoho top obránce. To se teď Spartě povedlo, přání splněno. Přichází reprezentant Michal Moravčík, který poslední dvě sezony strávil ve finské Tappaře Tampere. Smlouvu podepsal na dva roky. „Nabídek jsem měl víc, nakonec ale vyhrála ta od Sparty,“ říká 26letý bek.

Po odchodu Jana Košťálka sehnala Sparta adekvátní náhradu. Z Finska se do extraligy vrací Michal Moravčík. Účastník dvou světových šampionátů však nezakotví v mateřské Plzni, tu vyměnil právě za Prahu.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo získat do Sparty dalšího pravidelného reprezentanta. Michal je v nejlepším hokejovém věku, na extraligu je to jednoznačně nadstandardní obránce. Má vynikající fyzické parametry a dobré zkušenosti ze zahraniční soutěže,“ říká o něm sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Sám Moravčík se na novou výzvu v rudém dresu těší. „Ve hře bylo více nabídek, ale sparťanská přišla rychle a byla korektní. Mám to navíc blízko domů, takže jsme se dohodli. Jsem rád, že to takhle vyšlo, navíc když si tu můžu zahrát Ligu mistrů i Spengler Cup, na které se vážně těším,“ hlásí Moravčík v prvním rozhovoru ve sparťanských barvách pro klubový web.

Za Tapparu odehrál v sezoně 55 utkání, získal 18 bodů (3+15). Na pokračování se s klubem nedomluvil. „V Tampere jsme se nedohodli, protože už by to bylo náročnější kvůli daním. Ve druhém roce to mají cizinci složitější, takže jsme čekali na jiné zahraničí, ale nic zajímavého nepřišlo. Jinak to tam ale bylo fajn. Tampere je nádherné město, moc se nám s přítelkyní líbilo. Finsko je nádherná země, má krásnou přírodu a spoustu míst mimo civilizaci, kam můžete jít zrelaxovat. Co se hokejové stránky týče, měl jsem trošku jiné představy, ale zajímavá zkušenost.“

Sparťanští fanoušci očekávali víc než Moravčíka příchod Vojtěcha Mozíka, ten však s největší pravděpodobností do hlavního města za hokejem nedorazí. „O tomto hráči vůbec neuvažujeme. Jeho agent nám ho nabídl už předtím, než podepsal s Kometou. Už tehdy jsme řekli, že o něj nemáme zájem, což platí stále," říká pro iSport.cz sportovní ředitel klubu Petr Ton. Obsáhlý rozhovor s ním přineseme v příštím týdnu.