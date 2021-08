Hrachovina po tvrdém střetu: Bál jsem se, prý jsem byl v bezvědomí

Z celkem tuctového střetu na ledě se vyklubala těžká nepříjemnost a cesta do špitálu k podrobným vyšetřením hlavy a páteře. „Lekl jsem se hodně,“ přiznává Dominik Hrachovina. Řeč je o následcích karambolu budějovického brankáře se sparťanem Davidem Vitouchem během úterní jiskřivé bitvy na jihu Čech. Tu Pražané sebrali pro sebe 3:2, místní však hlavně řešili, co bude s jejich velkou posilou. Takže? „Snad se brzy vrátím,“ reagoval ve středu pro iSport.cz dvojnásobný šampion finské ligy.

V síti uvízl jako jedna z největších přestupových ryb nejen českobudějovického, ale celého extraligového cirkusu. Dominik Hrachovina má za cíl vytáhnout Motor z bahnitých vod posledního ročníku do mnohem klidnějších. V úterním podvečeru se na jihu rozhostil strach, zda klub nepřijde o svou jedničku ještě dříve, než sezona pořádně začne. „Nepřišlo mi, že jsem byl v bezvědomí, ale pan doktor tvrdil, že jo,“ líčil 26letý reprezentant.

Co si ze střetu se sparťanem Vitouchem pamatujete?

„V podstatě všecko. Vnímám to jako souhru blbých náhod. Ještě před srážkou jsem trochu zakopl, to tomu všemu asi také pomohlo. Byla tam i moje chyba. To je hokej, stane se. V první chvíli jsem se lekl, ale snad to bude dobrý a v pořádku.“

46 Tolik minut odchytal Dominik Hrachovina proti Spartě, než musel být vystřídán.

Největší síla střetu směřovala na vaši hlavu, kam přesně?

„Souběžně na hlavu a na krk. Nepřišlo mi, že jsem byl v bezvědomí, ale pan doktor tvrdil, že jo. Těžce jsem se zvedal, nějak jsem se dostal do kabiny, tam se vysvlékl a vyrazili jsme do nemocnice na vyšetření. Takový ruský standard.“ (usmívá se)

Otřes mozku vám diagnostikovali?

„Všechno bylo čisté, ale u takových poranění nikdy nevíte, jak se to rozleží. Snad to bude v pohodě. Nijak hrozně mi nebylo a není. Mám jen silné bolesti za krkem, ale žádná závrať a něco takového. V té chvíli mi nebylo moc hej, ale vyspal jsem se, v rámci možností se fungovat dá.“

Tušíte, kdy se vrátíte na zimák do plné zátěže?

„Snad co nejdřív. Uvidíme, zda se to nerozleží v příštích dnech. Klepu to na zuby, doufám, že mimo nebudu dlouho. Snad bude stačit pár dní si orazit. Mrzí mě, jak to dopadlo a že jsem nemohl odehrát celý zápas. Se Spartou to bylo super, přišli lidi, atmosféra byla naprostá pecka. Škoda, že jsem nemohl na vlastní oči vidět radost našich fanoušků z gólů Milana Gulaše.“

Chápu, nicméně v první chvíli jste spíš řešil, aby celá jarní a letní dřina nepřišla tak hloupě vniveč, ne?

„Toho jsem se právě lekl hodně. Přiznám se, že hodně dlouho jsem nebyl v takovém stresu jako v úterý večer. Ležíte ve špitále, podstupujete vyšetření a dopředu nikdy nevíte. Bál jsem se hodně, to je pravda. Hlavou se vám honí, že to může dopadnout špatně a vy budete mimo pořádně dlouhou dobu. Naštěstí vyšetření dopadla pozitivně. Teď už jen, aby tomu odpovídal můj vlastní pocit.“

Nic podobného jste u hokeje doposud nezažil?

„Nezažil. Snad jen jednou v Champions League do mě naskočil někdo kolenem, což bylo nepříjemné, ale oproti tomuto vůbec nic. Doufám, že už to samé nikdy nezažiju. Ale tomu protihráči nic nevyčítám. Možná mohl zvolit jinou cestu, ale já jsem taky nemusel zaškobrtnout. Jak říkám, hokej tyhle situace přináší. Jdeme dál.“

Do Budějovic jste se vydal po štaci v Tampere. Jak jste se tam zatím zabydlel?

„Všechno je v pohodě. Budějovice jsou moc hezké město, vody okolo dost, připadám si skoro jako v Tampere. Zimák na vysoké úrovni, mám to od něj kousek, sehnal jsem moc pěkné bydlení, to jsem vychytal moc dobře. Všechno běží, jak má.“

