Krejčí zpět v Olomouci: Hrát někde jinde v Evropě by nedávalo smysl

Slavnostní předání dresu, oficiální oznámení příchodu. David Krejčí podepsal roční smlouvu v Olomouci, jeho angažmá začne přípravou na novou sezonu. O návrat za moře během rozjetého ročníku hvězdný centr nestojí, v Tipsport extralize chce dodržet platný kontrakt. „Nemám žádné závazky, hrát někde v Evropě by nedávalo smysl,“ řekla 35letá hvězda.

Je to největší bomba extraligového přestupového období. Nečekaně vybuchla v Olomouci, kam se vrací David Krejčí, který kdysi vyrůstal v mládeži Hanáků. „Jde o hráče v top formě. Takových v extralize moc není. Neskutečná událost pro všechny: extraligu, hokej, klub,“ komentoval trenér a jednatel Jan Tomajko.

Šternberský rodák podepsal s Kohouty smlouvu na sezonu, chce dodržet její platnost. Návrat za moře v průběhu rozběhnutého ročníku padá, k rozhodnutí dospěl po vypršení bostonského kontraktu během letošního léta. „Bylo na mně, jestli chci pokračovat… Rozhodla rodina. V pondělí jsem byl poprvé v kabině pozdravit kluky a udělat něco v posilovně. Uděláme vše, abych byl připravený na start sezony,“ nastínil Krejčí.

Chybět mu bude David Pastrňák. „O odchodu jsme se moc nebavili, každý ví, co se stalo… Teď to vypadá, že si užívá čas v Čechách na fotbale,“ smál se 35letý centr. Ohledně vystoupení na Baníku bývalému spoluhráči nepsal. „Radši ne,“ pokračoval s úsměvem. Do Bostonu se plánuje vrátit na dovolenou během příští léto, ve městě má dům.

A hlavní cíl Davida Krejčího v Olomouci? „Vykládat si o titulu může každý, chceme se každopádně dostat do play off. Tam může klidně první vyřadit posledního,“ uzavřel zkušený útočník.