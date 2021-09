Zmatený obránce Plzně! Po ráně pukem hledal střídačku a narazil do plexi

Vojtěch Budík se spoluhráči čelil velké výzvě ubránit bývalého spoluhráče Milana Gulaše. A dařilo se to, jenže hrozba nakonec přišla v Českých Budějovicích úplně odjinud. Nejen v podobě hattricku Michala Vondrky, ale konkrétně pro Budíka také v letícím puku, jenž plzeňského obránce zasáhl nepříjemně do obličeje. Zápas tím pro něj skončil. Po rychlém ošetření na ledě viditelně otřesený a dezorientovaný s ručníkem přes hlavu navíc narazil do plexiskla.