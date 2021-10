Devět ran do Kváči, tyčka a tutovky mimo. Nepadá mi to tam, ví Řepík

Bez gólu, bez asistence. Stejně ale můžete o Michalu Řepíkovi s klidem říct, že odehrál skvělý zápas. Dostával se do šancí, všechny ale spálil. Celkem na branku libereckého mága Petra Kváči napasoval devět ran. Dalších několik prosvištělo vedle. „Musím tomu jít naproti. Doufám, že se to otočí a zase to začne padat,“ říkal kapitán Pražanů po výhře 3:2 v nájezdech na libereckém ledě.

Vydřené dva body. Souhlasíte?

„Určitě. Liberec měl nějakou krizi, minule ale vyhráli. Mají tu zase kvalitní tým. Určitě se zvednou a budou zanedlouho nahoře v tabulce. My jsme ale neodehráli špatný zápas, měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili. V poslední době nám dělá problém dávat víc gólů. Potřebujeme to zlepšit, jinak výkon nebyl špatný. Jediná kaňka byla naše vyloučení, kterých bylo zase dost. Na tom musíme zapracovat.“

Vyhráli jste po dvou ligových porážkách, ve středu jste však v Lize mistrů porazili Bremerhaven. Pomohlo vám to?

„Byl to úplně jiný zápas, jiná soutěž. Snažíme se na každý zápas připravit. Chceme vyhrávat samozřejmě pořád, ale občas přijdou zápasy, kdy se tolik nebude dařit, kdy taky prohrajeme. Těžko někdo vyhraje 56 kol. Jen nesmíme prohrávat často za sebou, snažit se, aby se to stalo jen výjimečně. Vyhnout se šňůře proher, která by nás mohla srazit dolů.“

Prodloužení tři na tři se hrálo v naprosto strhujícím tempu, diváci nadšeně tleskali. Jak si to užívá hráč na ledě?

„My od začátku sezony začínáme prodloužení ve třech útočnících, chceme být aktivní. Je to zábavné, pro diváka to muselo být super. Hrálo se nahoru dolů, byla tam spousta šancí, které ale nebyly proměněny.“

Liberec - Sparta: Druhý bod pro Pražany trefil v nájezdech Řepík, 2:3

Nemusel jste si i vy kontrolovat hokejky? Měl jste spoustu obrovských příležitostí, ale ani jednu jste nevyužil.

„Hlavně v přesilovce pět na tři jsem to tam dvakrát špatně trefil. Moje chyba, že jsem netrefil bránu. V prodloužení pak zase trefím horní tyčku… Erik Thorell to krásně připravil, Petr Kváča se ale skvěle přesunul a vychytal mi to. Nepadá mi to tam, jak bych chtěl. Musím tomu jít naproti. Doufám, že se to otočí a zase to začne padat.“

Zmínil jste brankáře Kváču. O něm se vám snad bude i zdát, ne?

„Je pravda, že chytal výborně. Je fantastický gólman, má obrovskou kvalitu. Je hrozně rychlý v přesunech. Měli jsme možná střílet víc nahoru, tlačit to do rohů. Jeho kvality jsou ale jasné.“

Za dva týdny vám začne extrémní série, kdy se měsíc nepředstavíte na domácím ledě. Devět zápasů v řadě odehrajete venku. Je teď o to důležitější sbírat body?

„Nejdeme do toho s tím, že máme nahráno. Nemůžeme být v klidu. Bude to hodně těžké. Budeme se chystat zápas od zápasu. Devětkrát v řadě venku… (vydechne) nebude to jednoduché. Může nás to ale semknout, pomoct nám do zbytku sezony na psychice.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:02. Filippi, 46:29. J. Vlach Hosté: 10:02. F. Chlapík, 29:19. Z. Doležal, . M. Řepík Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Vitásek, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – J. Šír. Hosté: Salák (Neužil) – Mikliš, Moravčík, A. Polášek (A), T. Pavelka, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Tomov – D. Kaše, R. Horák, M. Řepík (C) – E. Thorell, Sobotka, F. Chlapík – Buchtele (A), Zikmund, Z. Doležal – Prymula, Vitouch, J. Konečný. Rozhodčí Kika, Sýkora – Gebauer, Hlavatý Stadion

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE