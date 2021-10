Verva doma konečně za tři body. Už jsme to potřebovali, ulevil si Jarůšek

Malý krůček chyběl Karlovým Varům v Litvínově půl minuty do konce k vyrovnání. A to doslova. Gólman Filip Novotný za stavu 4:3 mířil na střídačku, jenže těsně před ní přibrzdil a počkal, jak se vyvine akce ve středním pásmu. Mezitím skočil na led extra hráč navíc. Následoval trest, Verva už si těsný odstup pohlídala. V šestém utkání doma urvala první tříbodovou výhru v sezoně.

Krušnohorci už v tomto ročníku předvedli tucet způsobů, jak ztratit slibně rozpinkaný zápas. Hlavně na Hlinkově stadionu, kde porazili za dva body Liberec, ale čtyřikrát byli nuloví. Proti Karlovým Varům už to vypadalo, že směřují k dalšímu kolapsu. To když se pohodlný tříbrankový náskok po dvou vyloučeních v závěru třetí části ztenčil na rozdíl jediného gólu.

„Jsem však rád, že jsme to doma konečně urvali. Vary snížily na 4:3, strachovali jsme se až do poslední vteřiny, ale dobře to dopadlo. Je to úleva, už jsme to potřebovali. Venku jsme vyhrávali, jenže doma to nikdy nepotvrdili,“ uvedl Richard Jarůšek, který naskočil v elitní lajně vedle Espephana a Zdráhala a k výhře Litvínova přispěl dvěma trefami.

SESTŘIH: Litvínov - Karlovy Vary 4:3. Verva nakonec zvládla dramatický závěr zápasu

„Hodně jsem to prožíval, byl v emocích, ale komentovat nic nebudu,“ vracel se ke svému trestu dvě minuty před koncem, při němž Verva inkasovala třetí gól, a začaly nervy. Jarůšek byl vyloučen poté, co připravil Novotného o kotouč a pokoušel se ho ještě dostat do brány. Vzápětí zvedl ruce proti obránci Havlínovi, kterému se jeho počínání ani za mák nelíbilo.

Emoce prýštily i za jiných situací, třeba když v polovině zápasu Přemysl Svoboda těsně před brankou ve slibné šanci škobrtnul a pak nechtěně přepadl přes karlovarského gólmana do sítě. Ovšem úplně nejdřív se čekalo na opravu ledu. Před výkopem byly na ploše kaluže vody a hluboká rýha, odklad trval dvacet minut. „Není to nic příjemného, člověk se připraví na začátek a pak přijde tohle zdržení, musí se do toho znovu dostat a nabudit se,“ líčil Jarůšek.

Litvínov - Karlovy Vary: Díra v ledu u modré čáry zpozdila začátek utkání

Možná i proto se oba týmy rozjížděly pomaleji. Než padl gól, cinkaly tyče, konstrukci trefil v oslabení karlovarský Flek, po něm na opačné straně beci Balinskis a Irving. První zápis učinil ve 25. minutě Jarůšek. Energie stačila rychle odpovědět, Litvínov však dvěma trefami během 71 sekund na začátku třetí části šel do trháku. Až parádní, čtvrtá trefa Patrika Zdráhala z 53. minuty však v konečném součtu byla rozdílová, neboť Verva slibný náskok málem prošustrovala.

„Je to asi náš rituál, že se strachujeme o výsledky. Naštěstí jsme to dotáhli, tři body jsou moc důležité,“ řekl střelec vítězné branky. „Na to, že sérii prolomíme, jsme se soustředili každý domácí zápas, jenže to pořád nevycházelo. Doufám, že se od toho odrazíme, i když to si povídáme pokaždé a pak nic. Musíme se na to ještě víc zaměřit, pokračovat v tomhle duchu. Asi jsme to měli v hlavách, jak neúspěchy venku, tak doma. Tentokrát se to podařilo. Dávali jsme branky a odskočili na vyšší rozdíl. Pak jsme byli klidnější a zvládli to,“ přidal se dvougólový Jarůšek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:42. Jarůšek, 42:20. Zygmunt, 43:31. Jarůšek, 52:18. P. Zdráhal Hosté: 27:51. Koblasa, 55:35. Koblasa, 59:19. Jiří Kulich Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, D. Zeman, Demel, Strejček – Jarůšek, Estephan, P. Zdráhal – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – P. Straka (A), Gerhát, P. Svoboda – Zygmunt, Latta, M. Havelka. Hosté: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, T. Hanousek, T. Havlín, Pulpán (A), Parkkonen – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kracík, O. Beránek – Koblasa, Jiří Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Rozhodčí Lacina, Micka – Gebauer, Hlavatý Stadion Návštěva 2574 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 14 8 2 1 3 48:33 29 2. Třinec 13 7 2 3 1 46:28 28 3. Mountfield 14 8 2 0 4 40:27 28 4. M. Boleslav 14 8 1 1 4 40:26 27 5. Sparta 13 6 3 2 2 50:39 26 6. Č. Budějovice 14 7 0 2 5 43:44 23 7. Plzeň 13 6 1 2 4 42:37 22 8. Olomouc 12 5 3 0 4 28:24 21 9. Brno 14 4 4 1 5 40:42 21 10. K. Vary 14 5 0 2 7 41:42 17 11. Litvínov 14 4 1 2 7 41:45 16 12. Liberec 14 4 0 4 6 26:39 16 13. Vítkovice 11 3 2 0 6 19:31 13 14. Kladno 14 1 3 2 8 37:56 11 15. Zlín 14 0 1 3 10 24:52 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup