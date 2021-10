Cestovatelský klub Sparty. Za měsíc 3600 kilometrů, z tripu vždy do Prahy

K utkání v Třinci vycestovali až v den zápasu. Tak to mají ve zvyku, jen výjimečně jezdí sparťané k utkání s předstihem. Do Slezska vyrazili vlakem. Z Prahy do Ostravy cestovali pendolinem, v němž měli pro sebe vyhrazený celý vagón. Na hlavním nádraží je pak čekal klubový autobus, který je odvezl zbytek cesty do Třince.

V příštích osmi dnech čeká Spartu osm utkání. Trip s přespáním mimo domov neplánuje, tým se vždy bude vracet zpátky do metropole. Šanci chytit se v krizi doma mít nebudou. „Věděli jsme, že nás čeká takový rozpis, takže na to se vymlouvat nemůžeme. Minulý rok jsme hráli výborně všude, bylo nám jedno, jestli jsme doma, nebo venku,“ krčil rameny obránce Milan Jurčina.

Třinec byl pro Pražany soupeřem nejvzdálenějším. Tam a zpátky najeli přes 800 kilometrů. Dlouhá štreka je čeká ještě do Vítkovic. Celkem tým kouče Josefa Jandače během 34 dnů nacestuje extrémní porci 3600 kilometrů. Podle hrubého propočtu stráví v autobusu či jiném dopravním prostředku zhruba 45 hodin.

SESTŘIH: Třinec - Sparta 4:2. Rozhodla povedená druhá třetina Ocelářů, ti vyhráli pošesté v řadě

K dalšímu střetnutí pojedou do Plzně. „Bude to derby, pro nás velký zápas. Tohle už si ale říkáme poslední dva týdny. Musíme začít hrát hokej, není to jen o tom, abychom dokola mluvili. Musíme to ukázat na ledě. Kdybychom věděli, jak to změnit, uděláme to hned. Musíme si vyhrnout rukávy a pracovat. Nehrát profesorský hokej, tlačit se do brány. Ať to jde klidně od zadku, ramena nebo helmy. Takovými góly se musíme chytit,“ přidal Jurčina.

Dlouhou štreku zpod Beskyd pak Pražané absolvovali už výhradně autobusem. Důvod byl prozaický: žádný vlak na Prahu už ve večerních hodinách z Třince nejel.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE