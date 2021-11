„Švýcar“ Šimek to vzdal. Do Zlína ale míří mladý Rus z Chabarovsku

V Amuru Chabarovsk ztratil místo v sestavě, v sezoně KHL odehrál jen pět utkání s bilancí 0+1. Celkem nastoupil v soutěži k 37 zápasům (2+4). Jako teenager působil jeden rok i v Kazachstánu (klub Atyrau). Poslednímu týmu extraligy by měl být k dispozici hned po reprezentační přestávce. Berany čeká příští pátek derby s Olomoucí.

Nemělo by zůstat jen u Michasjonoka. Zlín disponuje několika miliony korun na posily. Rekrutovat se mají ze zahraničí. Interes je především o útočníky. „Řešíme Lotyše, Švédy, Finy. Určitě je prostor na to, aby se to dotáhlo. Pokud vedení deklaruje, že peníze na ty hráče má, musíme je přivést. Teď v pauze,“ prohlásil po poslední porážce s Kladnem hlavní kouč Luboš Jenáček.

Zesílení kádru je naprosto nezbytné. Hrozba sestupu se stala akutní, Zlín ztrácí na předposlední Rytíře po 22. kole už deset bodů a k tomu má odehráno o zápas víc. „Jestliže nepřijde tři, čtyři, pět útočníků, nevěřím tomu, že současný tým bude dělat bodové série. Ty samozřejmě budou nutné, pokud chceme ještě zamíchat kartami a dostat se aspoň na barážovou pozici. Jsme dole, jsme zklamaní, jsme smutní. Pokud budou změny směrem dovnitř, budou i ven. Měli by přijít kluci nezatížení touto situací, kteří budou schopní se prosazovat a dávat góly. Utkání je ještě hodně,“ shrnul Jenáček.

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE