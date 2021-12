Hrdina Pardubic Matýs: kouč mu volal k večeři, věří, že si řekl o místo

Přišel, viděl, zvítězil. Tak lze v krátkosti shrnout účinkování Ondřeje Matýse při výhře Pardubic nad Kladnem 5:4. Při své premiéře v současném ročníku si připsal tři body za gól a dvě asistence a byl to především on, kdo nakonec celé utkání pomohl otočit. „Přitom jsem se před zápasem necítil nijak dobře, bolely mě nohy,“ nechápal po životním zápase.

Ondro, nebyli jste lepší, ale nakonec berete výhru. Cítíte to stejně.

„Ano. A jsme za výhru rádi. Je pravda, že první dvě třetiny jsme nebyli dobří, ale před třetí částí jsme si k tomu něco řekli a zlepšili jsme se. Atmosféra v kabině je nyní dobrá.“

První start a hned jste si připsal tři body. Asi cítíte naprostou spokojenost, že?

„Jsem ohromně rád. Nemám k tomu ani moc slov, jsem hrozně šťastný. Před vyrovnáním na 4:4 se ke mně odrazil puk a periferně jsem viděl Dennise Robertsona, tak jsem mu to jen přistrčil a on to dorazil. A při gólu v prodloužení Jura Mikúš zachytil jejich brejk, přihrál mi a jeli jsme 2 na 1. Moje střela se k němu pak odrazila a on to doklepl.“

Kdy jste se dozvěděl, že dnes budete hrát?

„Ve středu večer. Zrovna jsem jedl večeři a měl jsem plnou pusu, takže v pohodě. (směje se) Řekli mi, že Adam Musil má problém se zuby. Pan Král mi volal, aby mi řekl, že nastoupím.“

Šlo o váš nejlepší výkon v extralize?

„Jednoznačně. Přitom jsem se před zápasem necítil moc dobře. Bolely mě nohy, ale měl jsem štěstí.“

Hrál jste s Kousalem a Camarou. To asi pomohlo, že?

„Ano, jsou zkušení, mají toho odehráno spoustu. Vyhověli jsme si. Zpočátku jsem byl nervózní, abych jim to třeba nekazil, nebo tak, ale postupem času jsem si začal věřit. Odehráli jsme dobré utkání. Pomohla mi první střídání.“

Řekl jste si o větší prostor?

„Doufám v to. Je to tu nabité, je tu jeden skvělý hokejista vedle druhého, takže i za tuhle příležitost jsem rád.“

Trenéři vám dali hodně prostoru i v prodloužení, namísto prověřených borců.

„Asi vycítili, že mi to dneska sedělo a dali mi prostor. Jsem za to rád, že jsem v prodloužení mohl naskočit, protože si myslím, že jsem docela rychlý a šikovný hráč a dovedu využít prostor.“

Kdy vám došlo, že dnes hrajete dobrý zápas?

„Už před zápasem.“ (směje se)