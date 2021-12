Vánoční střelnice pro Třinec! Sparta v sezoně už dostala víc gólů než Zlín

V minulém ročníku se až do konce hokejisté Sparty a Třince přetahovali o Prezidentský pohár pro vítěze základní části. V aktuální sezoně je to ale jiná koleda. Zatímco Oceláři dál šlapou, Pražané se propadli. Před Štědrým dnem si oba soupeři v Praze střihli vánoční duel. Ovládli ho hosté, kteří se do Slezska vrátili s divokou výhrou 8:5! Oba týmy teď v tabulce dělí propastných 29 bodů.

Byl to vlastně vzorový zápas podzimu Sparty. Nemá problém skórovat, ale zároveň má velký problém s defenzivou. Ve čtvrtek se jí postavil soupeř z kategorie nejtěžších - Třinec. A obranu Pražanů provětral řádně.

Když Oceláři vedli ve 26. minutě už 4:1, zdálo se, že zápas míří k debaklu. Jenže rudí se zmátořili a do poloviny utkání snížili na rozdíl jediné branky. Na tři góly jim stačilo devět střel a Marek Mazanec se pakoval na střídačku. V tu chvíli už měli brankáře protočené také domácí, Matěje Machovského nahradil Alexander Salák .

Sparťané srovnali na 4:4, jenže pak už skóroval jen Třinec. Nakonec zvítězil 8:5. „Stáhneme výsledek, pak dostaneme zase zbytečný gól. Nevím, nedokážu si to vysvětlit. Přijde mi, že nebráníme. Všichni chtějí dávat góly, takhle ty zápasy ale neuhrajeme. Furt se to řeší. Řešíme to v kabině, ale na ledě je to úplně něco jiného,“ nechápal útočník Vladimír Sobotka .

Pražané prohráli potřetí v řadě. „Je to s náma pořád jako na houpačce, pořád dokola si to opakujeme. Musíme hrát lépe v obraně, dostáváme strašně moc gólů. Nějaké dáme, ale hodně inkasujeme. S tímhle bohužel nic neuhrajeme. Dokud si to každý nepřebere sám v hlavě, tak prostě vyhrávat nebudeme. Každý si musí sáhnout do svědomí, zeptat se, jestli tam dnes nechal sto procent. To asi nebude u nikoho. Musíme se prostě zlepšit, dát hlavu nahoru a bojovat,“ přidal reprezentační forvard.

Sparta - Třinec: Růžička dostal nabídku zpoza branky k prostřelení Saláka, 4:7

Sparta už v aktuální sezoně inkasovala hrozivých 105 branek. V průměru dostává 3,28 gólu na utkání. Pro srovnání: za celý minulý ročník Pražané schytali jen 116 gólů. Průměr byl tehdy skvělých 2,23.

„Nasekali jsme strašně moc chyb a bylo vidět, že Třinec je v pohodě. I když jsme se dostali do zápasu ve druhé třetině, tam se to lámalo. I Třinec dnes dělal hrubé chyby. Je to mužstvo, které moc neinkasuje a my jsme se dokázali zvednout ze stavu 1:4, vyrovnat na 4:4. Pak jsme měli dvě gólové šance, přesilovku čtyři na tři, a dostali jsme hloupý gól jedenáct vteřin před koncem druhé třetiny. Ten nás hodně potopil. Ve třetí třetině soupeř využil přesilovku a pak jsme udělali další chybu, kterou potrestal a už jsme neměli sílu zápas otočit,“ hodnotil utkání trenér Josef Jandač .

Třinec dal Spartě poprvé v historii osm gólů. Osmičku pak Oceláři nadělili na ledě soupeře poprvé po více než dvaceti letech. Už minulý vzájemný duel v O2 areně byl přitom hodně divoký. Slezané ho vyhráli 7:4.

„Důležité jsou tři body, které jsme chtěli. Čas není pro oba týmy ideální, hráli jsme v podstatě pět hodin před Štědrým dnem. Jsem rád, že jsme dali osm branek, ale celkově bylo chyb hodně. Proto bylo skóre takové, jaké bylo. Děkuji týmu, že zápas odmakal. Klíčový byl gól Dana Kurovského před koncem druhé třetiny, bylo to 4:4, Sparta měla přesilovku, kterou jsme přestáli a dali branku. Tam se to lámalo,“ přidal kouč Ocelářů Václav Varaďa.

Sparta - Třinec: Sobotka srovnal skóre a hraje se od znova, 4:4

SESTŘIH: Sparta - Třinec 5:8. Předvánoční přestřelku v Praze ovládli Oceláři

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:39. Sobotka, 26:08. M. Řepík, 29:03. Chlapík, 34:19. Sobotka, 54:23. M. Řepík Hosté: 05:03. Hrehorčák, 17:12. A. Nestrašil, 24:46. Marinčin, 25:32. P. Vrána, 39:49. Kurovský, 44:40. Marcinko, 49:37. Martin Růžička, 59:27. Jaroměřský Sestavy Domácí: Machovský (26. Salák) – Tomáš Dvořák, M. Jandus, A. Polášek (A), Tomov, T. Pavelka, Mikliš, Tomek – Buchtele, Sobotka (A), Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – Prymula, D. Voženílek, M. Forman. Hosté: Marek Mazanec (30. Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Chmielewski, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – O. Šedivý, A. Nestrašil, O. Kovařčík – Kurovský, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Kofroň. Rozhodčí Jeřábek, Lacina – Lhotský, Svoboda. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000. diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE