Polášek po senzačním obratu: Na střídačce nebyl člověk, co by nevěřil

Sparťanská kabina se znovu otřásá vítězným řevem. Pražský tým se po novém roce nakopnul. Po sedmi kulích proti Mladé Boleslavi obral ve 38. kole Tipsport extraligy taky brněnskou Kometu. Povedlo se jí to po velké bitvě. Zápas otočila za půldruhé minuty. Vyrovnání přišlo 47 sekund před koncem třetí části, v prodloužení rozhodl Michal Řepík o vítězství 3:2. „Na střídačce snad nebyl jeden člověk, který by tomu nevěřil,“ líčil obránce Adam Polášek, který v 54. minutě první trefou domácích zavelel k návratu.

Zvítězili jste po obrovské bitvě. Je tím cennější?

„My jsme za to hlavně hrozně rádi, ve třetí třetině bylo vidět, že šlapeme všichni a chceme to, chtěli jsme to dovést k vítězství.“

Napřed jste si dlouho nedovedli poradit s brněnským blokem, až s přibývajícím časem jste získávali převahu. Viděl jste to taky tak, že každá třetina byla jiná?

„Je to možné. Góly co nám oni dali, jsme si dali sami, po našich chybách, po věcech, co si musíme pohlídat. Druhá třetina už byla z naší strany lepší, vytvořili jsme si šance, měli nějaké přesilovky. Ve třetí jsme byli jasně lepší.“

Velký tlak vedl k vyrovnání, v prodloužení jste obrat dokonali. Zápas jste otočili v poslední chvíli…

„Na střídačce nebyl snad ani jeden člověk, který by tomu nevěřil. Po tom, co jsme si řekli před zápasem do nového roku, je vidět, že jsme se zvedli, týmově, přístupem, střídačka žije a stojí to za to.“

Obrat jste odstartoval v 54. minutě dalekonosnou ránou na 1:2. Jak byste situaci popsal?

„Celý ten gól byl našeho hráče, co stál před bránou (David Voženílek). Gólman vůbec neviděl, prostřelit to, super, povedlo se, padlo nahoru. Ale tomu, kdo stál před bránou, patří devadesát procent.“

Dlouho jste si s obranou Komety nedokázali poradit, nesrazilo vás taky, že v době vašeho tlaku odskočil o dva góly naopak soupeř?

„To se prostě stává. Když jsme nastoupili, měli jsme dobrý vstup, byli lepší, měli šance. Ale potom přišel jeden, dva defekty. Ne, že by nás to srazilo úplně dolů, ale najednou jsme tekli 0:2. Tam je pak daná práce, co se musí udělat. A my to zvládli.“

S Mladou Boleslaví jste si poradili jednoznačně, proti Brnu to dlouho skřípalo. Čím to?

„Každý zápas bude jiný, ale my máme do hlav nasazené play off. Co jsme si v minulém roce odbyli, chceme hodit za sebe. Přístup máme jinak nastavený.“

Sparta - Kometa: Domácím trefil naději Forman, 1:2

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:49. A. Polášek, 59:12. E. Thorell, 60:40. M. Řepík Hosté: 09:52. P. Mueller, 14:23. Zaťovič Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Moravčík, T. Pavelka, A. Polášek (A), Mikliš, Tomáš Dvořák, M. Jandus – Buchtele, Sobotka (A), Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – D. Kaše, D. Voženílek, M. Forman – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – T. Jandus. Hosté: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Tansey, Roth – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Šik, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Süss, Vincour – Dočekal, Ostřížek, T. Šoustal. Rozhodčí Hradil, Šindel – Lhotský, Svoboda. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000. diváků