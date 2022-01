Zaťovič po pádu na Spartě: Měli jsme je na lopatě. Uhrát to s nulou, byl by klid

Když Erik Thorell 48 sekund před koncem srovnal na 2:2, jen máchl holí do prázdna a svěsil hlavu. Kapitán Komety Martin Zaťovič už tušil, že tohle není dobré. Přitom utkání i díky němu jeho celek skvěle rozjel. První branku připravil, druhou sám dal. „Ta přihrávka? Chtěl jsem rozehrát a viděl parádně najetého Petera, tak jsem mu to tam hodil,“ pokrčil rameny. Přesto Kometa padla proti Spartě popáté v řadě, nyní po výsledky 3:2 v prodloužení.

Michal Řepík hodnotil vaši hru jako chytrou, že jste bránili a využívali brejky. Byl to váš cíl, nebo to spíš ovlivnilo, jak se utkání vyvíjelo?

„Přijeli jsme ven, na led kvalitního soupeře. Byl to dobrý zápas, který měl parametry play off, tam se to tak hraje v dnešní době. Člověk chce vyhrát na málo gólů, to je jedno. Nám se podařilo vést po první třetině o dvě branky, bylo to dobré. Ale chtěli jsme uhrát lepší výsledek, samozřejmě.“

Zmiňujete play off hokej. Hráli jste tak i proto, že poslední dvě utkání venku jste prohráli?

„Ano, pro nás to byl hodně důležitý zápas, ještě k tomu na Spartě. Pro Brno je to derby. Moc jsme to chtěli zvládnout, vedli jsme, měli jsme to na hokejkách, bohužel to nevyšlo.“

Co se v té poslední části stalo?

„Bylo tam vyloučení, to dostalo Spartu do hry. My jsme museli bránit, bránit a pak nám tam padl gól od modré, který je dostal zpět do hry. Nadechli se. Nepodařilo se nám to ubránit tak, jak jsme chtěli, byly tam od nás chyby, tak to je.“

Přenesl se průběh ze závěru utkání i do prodloužení, kde jste inkasovali rozhodující branku po 40 sekundách?

„Asi ano, měli jsme to trochu v hlavách. Ale chtěli jsme druhý bod, když už jsme ztratili všechny tři. Ale Řepa to parádně trefil.“

Sparta - Kometa: Hosté dostali po vhazování puk před branku na Zaťoviče. Ten mířil mezi betony, 0:2

Vím, že to není snadné hodnotit, ale jde o třetí prohru v řadě, navíc tímhle stylem. Zamává to s psychikou?

„Nevím, na to se nemůžeme dívat, je to prohra jako prohra. Neberu to tak, že nás to sráží někam hodně dolů. Musíme dál pracovat, předtím jsme měli solidní šňůru výher, na to je třeba navázat. Teď jsme to měli na lopatě, mohli sérii proher zlomit, ale bohužel.“

V úvodu sezony se častěji prosazovaly i jiné pětky, nyní se zdálo, že veškerá tvorba šancí a jejich proměňování je na vaší trojici s Petrem Holíkem a Peterem Muellerem. Je to téma?

„Těžko říct. My máme docela velký ice-time, tak to tak může opticky působit, ale myslím, že máme plno dobrých hráčů. Jde o to se chytnout na začátku zápasu. My zápas odehráli dobře takticky, ale je naše chyba, že na závěr padly ty branky. Měli jsme to uhrát na nulu a byl by klid.“

Matej Tomek byl blízko první nule v kariéře. Mrzí to o to víc i kvůli němu?

„No jasně, je to prostě škoda. Šest minut do konce zápasu…a nakonec tam má tři kusy. Ale my nehledíme na nuly, my chtěli brát hlavně tři body. Ty nemáme, takže musíme makat dál.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Kometa Brno 3:2p. Domácí smazali dvoubrankový deficit. Obrat završil Řepík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:49. A. Polášek, 59:12. E. Thorell, 60:40. M. Řepík Hosté: 09:52. P. Mueller, 14:23. Zaťovič Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Moravčík, T. Pavelka, A. Polášek (A), Mikliš, Tomáš Dvořák, M. Jandus – Buchtele, Sobotka (A), Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – D. Kaše, D. Voženílek, M. Forman – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – T. Jandus. Hosté: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Tansey, Roth – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Šik, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Süss, Vincour – Dočekal, Ostřížek, T. Šoustal. Rozhodčí Hradil, Šindel – Lhotský, Svoboda. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000. diváků

