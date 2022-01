Olympionici bodují! Snad si to přeneseme do nároďáku, doufá Řepík

Souboj dvou olympioniků na každé straně měl jasné vítěze. Michal Řepík s Vladimírem Sobotkou dotáhli Spartu k pohodlné výhře 6:1 v Olomouci, v jejímž dresu neměli Branislav Konrád s Davidem Krejčím nárok. Řepík odjížděl s bilancí 2+0, Sobotka 1+2. A Filip Chlapík, jenž se do nominace nevešel, se díky dvěma brankám a jedné asistenci stává nejproduktivnějším hráčem extraligy. Není škoda, že do Pekingu neletí taky? „Je, má formu a hraje dobře,“ řekl Řepík.

Nejdříve k zápasu: byl tak jednoduchý, jak napovídá skóre?

„Určitě ne. Oni hráli dobře, jak jsme čekali. Výsledek vypadá jednoduše, protože nám tam napadaly rychlé góly. To překlopilo zápas na naši stranu.“

A taky jste proměnili dvě přesilovky a jednou skórovali v oslabení...

„Jo, ale jediný gól jsme inkasovali v oslabení. Trošku nám to tam lítalo, Krejča (David Krejčí) to umí dobře sehrát, naznačovat. Žrali jsme mu to, ale jinak jsme odehráli dobrý venkovní zápas. Potřebujeme na to však navázat v dalších zápasech.“

Tři body a posun v tabulce přinesou uklidnění?

„Nemyslím si, že by mělo přijít nějaké uklidnění. Jsme rádi, že jsme vyhráli dva zápasy za sebou. Tabulkou chceme stoupat nahoru, ale máme před sebou velkou šichtu. Zbývá něco kolem patnácti zápasů, teoretická šance na čtyřku asi ještě je, ale musíme najet na delší vítěznou šňůru.“

Platí, že sehrajete ještě úterní utkání a pak až odletíte do Pekingu?

„Je to tak, ještě mě čekají Pardubice a pak bych se měl připojit k reprezentaci.“

Dle výkonu i statistik se s Vladimírem Sobotkou asi cítíte dobře, viďte?

„Nehráli jsme v pátek, takže jsem se cítil odpočinutý. Jsem rád, že jsme vyhráli a naší lajně se podařilo dát nějaké góly. Doufám, že si to se Sobem přeneseme ještě do úterý a pak do nároďáku.“

Už máte sbaleno?

„Ještě ne, ale věci mám nafasované. (úsměv) Všechno však ještě komplikují různé testy, snad je všechny absolvujeme v pohodě a budeme moct odletět.“

Filip Chlapík vstřelil dva góly, přidal jednu asistenci. Není škoda, že není taky v nominaci?

„Určitě je to škoda, má formu a hraje dobře. Těžko se mi o tom ale mluví, trenéři vybrali tým. To je asi tak všechno, co k tomu můžu říct.“

Poznamená nějak Spartu, že dva klíčoví hráči budou během olympiády chybět?

„Možná nějaká malinká komplikace to bude, ale máme dost široký kádr. Někteří kluci třeba nehrají tolik, jak by si představovali, tak budou mít aspoň větší ice time. Věřím, že nás pevně nahradí a během té doby, co budeme pryč, vyhrají co nejvíc zápasů.“

