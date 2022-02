ONLINE: Hradec vede 4:0 v souboji s Plzní. Budějovice - Kometa 2:1

Bílé Tygry k výhře nastartoval skvělý start

Třinec nastoupil v obraně s českými olympioniky Musilem a Kundrátkem, přes něž si hosté vypracovali po průnicích z levé strany první dvě šance zápasu. Zachar ještě ztroskotal na Mazancovi, ale Ordoš už otevřel skóre. Domácí byli v úvodní třetině střelecky aktivnější (19:6), nicméně Liberec slavil v úvodu úspěch s brejky a v deváté minutě zvýšil Rychlovský, jenž překonal Mazance při hře čtyři na čtyři střelou nad lapačku.

S domácím týmem mohlo být ještě hůře. Po průniku Ordoše skončil puk po odrazu od Vránovy brusle v brance. Rozhodčí ale rozpažili pro postavení útočícího hráče v brankovišti. Verdikt platil i po trenérské výzvě Liberce, za kterou dostali hosté dvouminutový trest za zdržování hry. Přišla je draho, protože Oceláři v poslední sekundě vyloučení snížili dorážkou Ondřeje Kovařčíka.

Prostřední část patřila zhruba do 33. minuty Třinci, vyrovnat mohli zblízka Svačina, Kofroň, Vrána anebo z přečíslení dva na jednoho Chmielewski. Ve zbytku třetiny byli nebezpečnější hosté. Ve dvou gólových šancích se ocitl Faško-Rudáš, jenž v úniku pod tlakem bránícího hráče nepřelstil blafákem Mazance, a při druhé akci zblízka přestřelil.

Oceláři si vynutili v poslední třetině tlak, ale zradila je koncovka. Odkrytou branku minuli Ondřej Kovařčík i jeho bratr Michal, Chmielewski a také Růžička, který byl v 58. minutě vyloučen. Jeho trest už po deseti sekundách využil Birner, jehož střela zpoza pravého kruhu škrtla o Mazancovu lapačku a skončila v síti.

Domácí se poté odhodlali ke hře bez gólmana a Michal Kovařčík vykřesal naději Ocelářů na bodový zisk. V pokračujícím risku ale ujel Zachar a zpečetil výhru Liberce, který předchozí tři utkání s Třincem prohrál se skóre 4:14.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): „Měli jsme špatný vstup do utkání, dostali jsme se do díry 0:2. Tým stojí spoustu sil, aby se zápasem něco udělal. Kluci makali, nějakou převahu jsme měli, ale trápíme se teď v koncovce. Vytvořili jsme si spoustu šancí i střel, ale jsme málo důrazní v prostoru před brankou. Pořád klukům říkám, že tam musíme více chodit. Když nedáme hezké góly, tak těmi špinavými si musíme pomoct.“

Patrik Augusta (Liberec): „Nám se povedl vstup do utkání, což je v zápase s Třincem vždy velice důležité. Musím pochválit hráče, protože jsme dnes měli počínaje od gólmana po posledního útočníka partu válečníků. Když takhle pracujete, tak máte někdy štěstí a odrazy jdou vašim směrem. To vítězství jsme uválčili velice dobrým, zodpovědným a poctivým výkonem. Jsme za výhru rádi, už si ani nepamatuju, kdy jsme z Třince vezli naposledy body.“

SESTŘIH: Třinec - Liberec 2:4. Ocelářům se nedaří, z pěti zápasů počtvrté prohráli

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:13. O. Kovařčík, 59:00. M. Kovařčík Hosté: 03:05. Ordoš, 09:00. Rychlovský, 57:29. Birner, 59:32. M. Zachar Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Adámek, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Teper, Zahradníček, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Hrehorčák – Svačina, A. Nestrašil, Kofroň – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký (A), Komorski, Bakoš. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, Aubrecht, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Klepiš – Ordoš, Gríger, M. Zachar – A. Najman, P. Jelínek (C), Rychlovský – Faško-Rudáš, J. Šír, Klapka. Rozhodčí Hradil, T. Veselý – L. Kajínek, Axman Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 3 158 diváků

Karlovy Vary - Pardubice 5:4

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Pardubice 5:4. Ani produktivní Říčka nezabránil další prohře hostů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:43. Koblasa, 23:47. O. Beránek, 29:49. Kohout, 45:30. Černoch, 54:11. T. Mikúš Hosté: 03:39. A. Musil, 30:27. Říčka, 36:08. Blümel, 57:21. Říčka Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, Parkkonen, D. Mikyska, Pulpán (A), Weinhold – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Kulich – O. Beránek, Hladonik, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Jiskra, Průžek, Osmík. Hosté: Frodl (V. Nečas) – J. Mikuš (A), Hrádek, O. Vála, Košťálek, J. Zdráhal, Petgrave, Sergijenko – Hecl, A. Musil, Blümel – Říčka, R. Kousal (A), Cienciala – Paulovič, Poulíček (C), Anděl – T. Urban, O. Roman, Švyrjov. Rozhodčí Kubičík, Šindel – Gerát, Rampír Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2511 diváků

Irving ukončil litvínovské trápení

Litvínov nastoupil už s útočníkem Františkem Lukešem, který po koronavirové nákaze naskočil do sestavy poprvé od 25. ledna. Do obrany Vervy se zařadil po návratu z olympijských her v Pekingu Lotyš Balinskis. Hosté se naopak museli obejít v defenzivě bez kapitána Martina Ševce.

Severočeši, kteří se po nepodařených výsledcích ocitli v hrozbě pádu na barážovou pozici místo rozjetého Kladna, museli od 5. minuty dohánět ztrátu. Od modré čáry postřelil Godlu mezi betony Jánošík. Zvýšit mohl bekhendovým pokusem Flynn, ale litvínovský gólman puk vytěsnil a domácí odolali i při následném závaru. Severočeši se snažili odpovědět, ale cíl nenašla Irvingova rána, zakončení nesedlo Jarůškovi a přesnou mušku neměl ani Straka.

V úvodu druhé části mohl přidat druhý gól Bruslařského klubu po Fořtově akci Raška. Další možnost hostů měl po Najmanově přihrávce v přečíslení Kousal a Godla zasáhl i před dotírajícím Stránským. V polovině utkání se radovali z vyrovnání domácí. Zdráhal se dostal mezi kruhy a bekhendem zamířil přesně k pravé tyči Růžičkovy branky.

Litvínov byl při chuti a otočit stav mohli Irving, Zdráhal či Demel. Domácí pak odolali při Strakově vyloučení na dvě plus dvě minuty a dlouhé oslabení domácích zkrátil o 58 sekund Pýchův faul. Verva naopak zkrácenou přesilovku využila a vteřinu před vypršením trestu se trefil z pozice na hranici levého kruhu Irving, kterému tam nabil podruhé v krátkém sledu Estephan. Ještě před pauzou mohl zvýšit Hübl, ale trefil tyč a na jubilejní 900. bod v extralize tak nedosáhl.

Mladá Boleslav se marně snažila dohnat ztrátu. Ve 46. minutě naopak mohl pojistit náskok domácích Straka. Vervě se to povedlo až v čase 54:35, když využila i svou druhou početní výhodu. Od modré čáry se trefil po Irvingově přihrávce Balinskis. Litvínov se ještě ubránil při Havelkově trestu a stav nezměnila ani závěrečná power play.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Litvínov): „Zápas byl v první třetině úplně vyrovnaný. Soupeř dal po buly gól, kdy to tam Denymu (Denisovi Godlovi) trošku propadlo, když to samozřejmě neviděl. Ve druhé třetině to od nás prvních osm deset minut bylo ještě takové vlažnější, ale druhá desetiminutovka byla z naší strany docela povedená. Začali jsme hodně bruslit a dostávat se do šancí. Tam jsme zápas obrátili v náš prospěch. Šli jsme do třetí třetiny, které máme většinou špatné, a jsem rád, že tam dnes kluci lezli po čtyřech a chtěli chytit puk i zubama. Jsme rádi, že jsme to uhráli za tři body. Je to pro nás strašně moc důležité. Doufám, že se kluci trochu uvolnili. Odehráli jsme výborný minulý zápas v Plzni a bohužel jsme to v prodloužení zase neuhráli. Chtěl bych poděkovat hráčů za obrovskou bojovnost a myslím, že takový výkon nás může malinko někam posouvat. Není pochyb, že Uvis Balinskis je vynikající hráč a dnes to potvrdil. Vlezl na led a přišlo mi, že jsme začali hrát vzadu víc v klidu. Když byl pryč, tak jsme tam zmatkovali a on to uklidnil. Franta Lukeš je v tréninkovém procesu, protože to neměl po nemocni s dýcháním moc dobré. Pomalu se do toho dostává, vnáší do mužstva zkušenost, podrží puk a nahraje. Na jeho kondici se pracuje.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Je to podobné jako minule (v Litvínově), prostě jsme si to prohráli v oslabení. Nezačali jsme první třetinu vůbec špatně. Hráli jsme, co jsme chtěli. Podařilo se nám vstřelit gól, což nám pomohlo. Ve druhé třetině jsme to ztratili. Litvínov to potom potvrdil ve třetí třetině v přesilovce. Obě dvě vyloučení byla úplně zbytečná v útočném pásmu. Kdybychom se toho vyvarovali a hráli disciplinovaněji, tak bychom měli větší šanci. Litvínov bojoval, nechal na ledě úplně všechno. To nemůžu říct o našich hráčích.“

SESTŘIH: Litvínov - Mladá Boleslav 3:1. Důležitá výhra, domácí v tabulce odskakují od Kladna

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:21. P. Zdráhal, 39:35. Irving, 54:35. Balinskis Hosté: 04:53. Jánošík Sestavy Domácí: Godla (Neužil) – Balinskis, Irving, Demel, Stříteský, Hrbas, Strejček, D. Zeman – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), Sukeľ, Jarůšek – M. Chalupa, Gerhát, F. Lukeš (A) – P. Svoboda, V. Hübl (C), M. Havelka. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Pláněk (C), Pavel Pýcha, Fillman, D. Moravec – Lunter, Kotala, D. Šťastný (A) – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Fořt, J. Stránský (A) – O. Flynn, Bičevskis, Závora. Rozhodčí Horák, Kika – Kis, Malý. Stadion

Zlín - Olomouc 3:2sn

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Zlín - Olomouc 3:2sn. Souboj dvougólových Claireauxe a Klimka nakonec vítězně pro domácího

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:14. Claireaux, 32:08. P. Sedláček, . Zabusovs Hosté: 00:43. Klimek, 39:23. Klimek Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – M. Novotný, Gazda, O. Němec (A), Suhrada, Hamrlík, Ferenc – Honejsek, Claireaux, Mallet – Kubiš (C), R. Veselý, Zabusovs – Köhler, Hejcman, Karafiát – P. Sedláček (A), Makarenko, Okál – Fryšara. Hosté: Lukáš (Špunar) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – Klimek, David Krejčí (A), Nahodil – Kusko, J. Knotek (A), Bambula – Olesz, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Michal Kunc. Rozhodčí Šír, Obadal – Lhotský, Svoboda Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Sparta - Vítkovice 2:3sn

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Sparta - Vítkovice 2:3sn. V nájezdech kraloval Dolejš, hosté se bodově dotáhli na Pražany

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:01. Sobotka, 43:04. Matuškin Hosté: 39:15. J. Hruška, 58:54. Lakatoš, . Marosz Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina – Tomášek, Sobotka (A), M. Řepík (C) – M. Forman, Chlapík, Z. Doležal – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Dolejš (Stezka) – A. Solovjov, R. Polák (C), R. Pedan, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – M. Kalus, Marosz, Lindberg – Dej, J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Flick, Fridrich – Bernovský, Chlán, Lednický. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Frodl, Bohuněk Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 5 932 diváků

České Budějovice - Kometa

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:53. M. Hanzl, 36:18. M. Hanzl Hosté: 23:43. A. Zbořil Sestavy Domácí: Strmeň (Maleček) – Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Bindulis, Štencel, Vráblík, Bučko – Holec, Pech (A), Vondrka (C) – J. Ondráček, Koláček, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Abdul, J. Novotný, D. Voženílek. Hosté: Čiliak (Jakub Sedláček) – Bartejs, Roth, Kučeřík, L. Doudera, Gulaši (A), Tansey, Fajmon – Zaťovič (C), P. Holík, Šalé – Kollár, A. Zbořil, L. Horký – Ostřížek, Malý, Šik – Dočekal, Rákos, Vincour. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Hlavatý, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 3 435 (nejvyšší možný počet) diváků

Mountfield HK - Plzeň

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:46. Smoleňák, 13:00. Jank, 17:58. Kevin Klíma, 39:36. Kevin Klíma Hosté: Sestavy Domácí: F. Novotný (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, R. Pilař, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, Šalda – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Pajer, Cingel, Orsava. Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Kvasnička, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl (C), Hamšík – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Malát, Mertl (A), Dzierkals – M. Lang, G. Thorell, J. Dufek. Rozhodčí Mrkva, Ondráček – Ganger, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové