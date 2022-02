Padli i s Kokořínem, ale mají tři body. Zdráhal: Ať dá gól brankář, hlavně když vyhrajeme

Tak, jako po duelu s Mladou Boleslaví se na Hlinkově stadionu už hodně dlouho netleskalo a nezpívalo. Litvínov čekal na tříbodovou výhru deset zápasů, doma se mu to nepovedlo přes dva měsíce. Verva uťala sérii vítězstvím 3:1. „Vám se na nás daří, co?“ zeptal se během cesty na tiskovku kouč hostů Radim Rulík svého protějšku Vladimíra Růžičky. „Jo, prohrajeme i s Kokořínem, ale vás porazíme,“ usmál se trenér Vervy. „Je to určitá úleva a trošku jsme si v tabulce pomohli, ale nekončí to pro nás jedním zápasem. Musíme teď zabrat a udělat nějakou šňůru, abychom se dostali výš,“ měl jasno Patrik Zdráhal, který vyrovnávacím gólem v polovině utkání zahájil litvínovský obrat.

Po deseti zápasech jste vyhráli za tři body. Už je lepší nálada?

„Nálada je teď výborná. Zlomili jsme to, ani nevím, kolik bylo zápasů, co jsme nevyhráli za tři body. Je to určitá úleva a trošku jsme si v tabulce pomohli, ale nekončí to pro nás jedním zápasem. Musíme teď zabrat a udělat nějakou šňůru, abychom se dostali výš.“

Co jste změnili? Hlavy, nebo hru?

„Už tam byla taková trošku deprese, ale dostali jsme se z toho. Myslím, že výkon už posledně v Plzni byl dobrý. Tam jsme to ztratili, ale udělali aspoň bod. Dneska jsme šli do zápasu s čistou hlavou a dokázali otočit proti silné Boleslavi. Doufám, že nás to nakopne. Snad to pomůže. Nedokážu říct, jestli to dokáže pomoct, ale snad se odrazíme a začneme bodovat.“

Jak pomohl návrat obránce Balinskise po olympiádě. Přispěl gólem a asistencí…

„Uvis je nadstandardní obránce pro extraligu. Suverénně to pomohlo v přesilovkách a ve hře pět na pět. Ten jeho klid a rozehrávka byly určitě znát. I v přesilovkách, které nám nešly. Konečně tam byla střelba, o které jsme mluvili a řekli si, že to musíme cpát víc do brány, když nám to nejde. Dneska se to podařilo a pomohli jsme si přesilovkami k vítězství.“

SESTŘIH: Litvínov - Mladá Boleslav 3:1. Důležitá výhra, domácí v tabulce odskakují od Kladna

Sám jste porážky a výpadky těžce prožíval. Už je to lepší?

(usměje se) „No, tak jo. Nejsem úplně klidný člověk. Když se nedaří, jsem trošku nervák. Potřebuju to ze sebe dostat, není to nic proti nikomu. Ale takhle si prostě ulevím, dostanu to ze sebe a na další zápas jsme připravený a jdu s čistou hlavou. Jsem spokojený a věřím, že se teď chytneme. Ten tým má určitou sílu, jak mentální, kvalitou. Myslím, že můžeme ještě pozlobit.

Mužstvo hodně táhne bodově a góly váš elitní útok. Nakolik je důležité, aby se přidali taky ostatní?

„Něco nám tam v poslední době spadlo. Samozřejmě by to pomohlo, kdyby ostatní dávali góly, ale někdy je dají, a prohrajeme. Je jedno, kdo ty branky dává, hlavně abychom získávali body. Když vyhrajeme 1:0 a ten gól dá brankář, nebo nevím kdo, pomůžeme si tím a budeme za to velice rádi.“

Už dlouho se v Litvínově mluvilo o tom, že se to musí jednou zlomit. Teď jste zápas dotáhli, neselhali, ani se nesesypali. Mohl obrat znamenat tenhle moment?

„Už jsme zažili tolik zápasů, kdy jsme vedli o jeden, o dva góly a nedotáhli to. Tentokrát jsme podali super týmový výkon. Myslím, že každý tam nechal všechno a tohle je ta cesta, kterou bychom měli jít.“

