Kladno zdolalo Dynamo, Zlín padl a je blízko sestupu. Přestřelka pro Spartu

Sparta - Olomouc

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:53. Vitouch, 12:29. E. Thorell, 32:56. J. Strnad, 34:21. E. Thorell, 36:09. Matuškin, 57:50. M. Forman Hosté: 01:54. Rašner, 09:59. David Krejčí, 32:01. Navrátil Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, Tomáš Dvořák, A. Polášek (A), M. Jandus, Jurčina, Moravčík – Tomášek, Sobotka (A), M. Řepík (C) – E. Thorell, R. Horák, Chlapík – M. Forman, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček – Prymula. Hosté: Konrád (Kmec) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – Klimek, David Krejčí (A), Nahodil – Kusko, J. Knotek (A), Bambula – Olesz, Navrátil, Michal Kunc – Burian, Lichanec. Rozhodčí Šír, Kika – Komárek, Bohuněk. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 8 498 diváků

Kladno - Pardubice

Čtrnácté Kladno porazilo v Chomutově třetí Pardubice 3:1 a vzdálilo se poslednímu Zlínu na rozdíl 15 bodů. Od jistoty úniku přímému sestupu ho tak dělí jediný bod, či ztráta Beranů. K tomu, aby se tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra vyhnul baráži, ztrácí s pěti duely do konce osm bodů. Vítězný gól si připsal v 38. minutě v oslabení kapitán Tomáš Plekanec, 40 sekund před koncem při power play pojistil výsledek Nicolas Hlava.

Kladenští fanoušci vyjádřili podporu napadené Ukrajině transparentem „Putin chujlo“, což je ukrajinský vulgární popěvek na ruského prezidenta Vladimira Putina, další třeba modrou žlutou mapkou Ukrajiny a v průběhu utkání i skandováním.

Na šance si museli diváci počkat až do poloviny úvodní části. Nejdříve kryl Bow střelu hostujícího Hecla z pozice mezi kruhy, o chvíli později se na druhé straně dostal do úniku kapitán Plekanec, ale Frodla mezi betony neprostřelil. Bowovi ve 12. minutě pomohla po Heclově výpadu do otevřené obrany horní tyč a po více než minutě trefil pravou tyč Musil. Další nebezpečnou akci Dynama po přečíslení zakončil Říčka.

Na začátku druhé části zahrozil Arzamascev. V čase 20:47 se ale radovali hosté. Musilovu zadovku nestihl odvrátit Plekanec a nejlepší střelec Dynama Říčka zamířil do odkryté branky. Kladenský bek Dotchin protestoval proti předchozímu Camarově zákroku v rohu a dostal trest na dvě minuty. Po Zikmundově faulu měly Pardubice možnost hrát 93 sekund v pěti proti třem, ale Rytíři se ubránili.

SESTŘIH: Kladno - Pardubice 3:1. Dynamo neudrželo vedení a prohrálo popáté v řadě

Ve 24. minutě mohl vyrovnat Babka, který si našel střeleckou pozici mezi kruhy a zamířil do pravé spojnice. Vzápětí prověřil Frodla Jágr a připsal si první střelecký pokus na branku v 50 letech. Na druhé straně zasáhl Bow proti Heclovi. Kladno ale bylo nebezpečnější, Frodl si poradil s bekhendovým pokusem Plekance, vzápětí jej nepřekonal ani ve velké šanci Arzamascev a s dorážku neuspěl ani Kubík.

Potom se Kladno ubránilo při Woodově trestu a v 32. minutě vyrovnalo. Po dalším náporu Rytířů se trefil z levého kruhu Kubík a připsal si 20. gól v ročníku. Při Košťálově vyloučení měl příležitost v oslabení Blümel, už při hře v plném počtu pak po Jágrově přihrávce pálil Pytlík.

Při Melkově pobytu na trestné lavici nejdříve měl velkou možnost Musil, po jehož zakončení před Bowem se puk kutálel po brankové čáře. Naopak v oslabení se radovali Rytíři. Musilovu rozehrávku vystihl na útočné modré čáře Plekanec a překonal Frodla blafákem do bekhendu. Lídr Kladna si připsal 50. bod v sezoně.

Na začátku třetí třetiny nadělala problémy pardubickému brankáři Beranova teč bruslí. Ve 43. minutě mohlo být vyrovnáno, ale Bowovi po Camarově střele pomohla potřetí v utkání tyč. Kladno zase mohl pojistit náskok, ale na Frodlovi ztroskotali Hlava a při Říčkově trestu Beran, v oslabení měl ale také možnost Blümel. Ve 47. minutě se nepodařilo dotáhnout průnik Jágrovi, který vzápětí ještě prosadil do dalšího střeleckého zakončení.

V 50. minutě se dostal do dalšího úniku Plekanec, ale jeho bekhendové zakončení skončilo na boční síti. Při Musilově vyloučení se stav nezměnil a Kladno hájilo náskok až do závěru, kdy se o pojistku postaral do prázdné branky Hlava.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:20. A. Kubík, 37:12. Plekanec, 59:20. Hlava Hosté: 20:47. Říčka Sestavy Domácí: Bow (Janus) – K. Wood, Kehar, J. Suchánek, Ticháček, Dotchin, Baránek, Arzamascev – Babka, Donaghey, Zikmund – Plekanec, Pytlík, Melka – A. Kubík, Jágr, Hlava – Kuťák, M. Beran, M. Indrák. Hosté: Frodl (V. Nečas) – J. Mikuš, Sergijenko, O. Vála, Petgrave, Košťálek, J. Zdráhal, Hrádek – Blümel, O. Roman, Anděl – A. Musil, T. Urban, Camara – Poulíček, Říčka, Paulovič – Hecl, Cienciala, R. Kousal. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Rampír, AXman Stadion ČEZ stadion, Kladno

Liberec - Plzeň

Hokejisté Liberce porazili vPlzeň 1:0 a vyhráli tak čtvrté utkání v řadě. Dramatickou bitvu rozhodl v 16. minutě v přesilovce pět na tři Tomáš Filippi. Brankář Petr Kváča udržel potřetí v sezoně čisté konto. Severočeši se přiblížili čtvrté Plzni na rozdíl tří bodů a jsou tak ve hře o přímý postup do čtvrtfinále play off.

Utkání začalo opatrně z obou stran, častěji na kotouči ale byli domácí. Ti měli také první šanci, brankář Pavlát ale dobrou Filippiho střelu z mezikruží vyrazil. Na opačné straně zase prověřil Kváčovu připravenost Mertl.

Poté byl po střele Aubrechta blízko vedoucímu gólu Ordoš, nedokázal však doklepnou volný kotouč do odkryté branky. Hra se poté přestěhovala do středního pásma a oba brankáři příliš práce neměli. V 16. minutě ale současně faulovali plzeňští Mertl s Dzierkalsem a Liberec nabídnutou příležitost bleskově využil. Po čtrnácti vteřinách přesilovky nabil Klepiš Filippimu, který tvrdou a přesnou střelou bez přípravy otevřel skóre utkání.

SESTŘIH: Liberec - Plzeň 1:0. Defenzivní bitvu rozhodla přesilovková trefa Filippiho

Vedení domácích mohl na začátku druhé třetiny navýšit Birner, Pavlát si s jeho střelou z otočky poradil. Poté hráli Severočeši přesilovou hru, Plzeň se ale v pohodě ubránila. Bílí Tygři ale pokračovali v tlaku i nadále a Pavlát měl plné ruce práce s šancemi Filippiho a Faško-Rudáše. Na opačné straně měl v polovině zápasu velkou možnost Budík, Kváča se blýsknul výborným zákrokem. Poté si v početní výhodě zahrála také Škoda, Kváču ale prakticky neohrozila. V závěru druhého dějství ještě nebezpečně pálil Rosandič a dorážel Birner, Pavlát byl ale připraven.

Třetí část zahájili Liberečtí v přesilovce, největší šanci měl ale z rychlého brejku Thorell. Kváča ale jeho střelu mezi betony lapil. Plzeň se zkoušela tlačit dopředu i nadále, často však narážela na dobře zformovanou libereckou obranu. Domácí mohl po akci Ordoše poslat do dvoubrankového vedení Klepiš, v obrovské šanci mu ale kotouč přeskočil hokejku. Čtyři minuty před koncem třetí třetiny hráli hosté přesilovku, Bílí Tygři se ale výborně ubránili. Škoda to ještě v samém závěru zkusila při hře bez brankáře, Liberec ale svou výhru uhájil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:39. Filippi Hosté: Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan, Aubrecht – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – Rychlovský, P. Jelínek (C), A. Najman – J. Vlach, J. Šír, Klapka. Hosté: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl (C), Kvasnička – Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – J. Dufek, G. Thorell, F. Přikryl – M. Lang, Mertl, Dzierkals – Adamec, Malát, Dvořák. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Hynek, Votrubec. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 4 242 diváků

Zlín - Třinec

Hokejisté Třince vyhráli na ledě Zlína 4:1 a vrátili se do čela soutěže. Oceláři, kteří o své dnešní výhře rozhodli třemi góly vstřelenými ve třetí třetině, předstihli v tabulce o bod Hradec Králové. Zlín na posledním místě ztrácí 15 bodů na čtrnácté Kladno a již v neděli se může stát jistým sestupujícím.

Zlín doma vyhrál předešlých pět zápasů a i proti Třinci začal dobře. Adept na Prezidentský pohár inkasoval z první střely ve 3. minutě, kdy se z „voleje“ trefil přesně k tyči Zabusovs.

Zvýšit vedení domácích mohl po akci Makarenka z dorážky Fryšara, prázdnou branku ale netrefil. Kacetl zasáhl také proti individuální akci Claireauxe. Za hosty kontroval snad jen ostrou ránou z kruhu Kundrátek, jenomže našel pouze lapačku Kašíka.

SESTŘIH: Zlín - Třinec 1:4. Berani nekladli Ocelářům větší odpor

Do druhé třetiny vstoupili hosté lépe a po několika šancích se dočkali srovnání v čase 26:02. Při vyloučení Gazdy vyrazil Kašík střelu Marinčina pouze před sebe, kde pohotově dorážel další slovenský medailista z olympiády v Pekingu Daňo. Oceláři hráli za minutu další přesilovku, Bakoš ani Chmielewski ale Kašíka podruhé překonat nedokázali.

Za Zlín se ukázal Honejsek, jenž se řítil sám na Kacetla, své letošní střelecké trápení ale pouze podtrhl zakončením do betonu. Svou druhou branku v utkání nedal z dobré šance ani Zabusovs.

Sympatický odpor soupeře zlomili Slezané na začátku třetí části. Po minutě a půl se ocitl nikým nehlídaný sám před Kašíkem polský útočník Chmielewski a kotouč zasunul za jeho beton. Ve 46. minutě pak Oceláři potrestali vyloučení Okála, kdy své skvělé zápěstí ukázal Martin Růžička.

Naději na zvrat měli domácí ke konci duelu, necelé čtyři minuty před koncem usedli 18 vteřin po sobě na trestnou lavici Hrehorčák s Marinčinem. Na hru šest na tři se však trenér Jenáček neodvážil a výhodu o dva muže v poli Berani za 102 zužitkovat nedokázali. Naopak hosté pět sekund před koncem pojistili výhru trefou Bakoše při power play Zlína.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:45. Zabusovs Hosté: 26:02. Daňo, 41:32. Chmielewski, 45:59. Martin Růžička, 59:55. Bakoš Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Gazda, M. Novotný, Suhrada, O. Němec (A), Ferenc, Hamrlík, Reidl – Zabusovs, Claireaux, Honejsek – Köhler, Hejcman, Kubiš (C) – Okál, Makarenko, P. Sedláček (A) – Fryšara, R. Veselý, Chludil. Hosté: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, A. Nestrašil, Bakoš – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Dravecký (A). Rozhodčí Hejduk, Vrba – Kis, Ganger Stadion Zlín, Zimní stadion Luďka Čajky

České Budějovice - Litvínov

SESTŘIH: České Budějovice - Litvínov 1:6. Verva deklasovala Motor a má třetí výhru v řadě, zářil Zdráhal (1+2)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:57. Šenkeřík Hosté: 03:37. Sukeľ, 16:47. P. Svoboda, 23:27. Kudrna, 39:52. P. Straka, 46:20. P. Zdráhal, 49:40. Stříteský Sestavy Domácí: Strmeň (41. Maleček) – Percy, Piskáček, Šenkeřík, Bučko, Štencel, Vráblík, Štich – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – J. Ondráček, Koláček, Valský – Holec, Pech, Vondrka – Abdul, J. Novotný, D. Voženílek. Hosté: Godla (Neužil) – Balinskis, Irving, Demel, Stříteský, Hrbas, Strejček, D. Zeman – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka, Sukeľ, Jarůšek – P. Svoboda, Gerhát, Fronk – Zygmunt, V. Hübl, M. Havelka. Rozhodčí Pešina, Mrkva – Ondráček, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Karlovy Vary - Mladá Boleslav

SESTŘIH: Karlovy Vary - Mladá Boleslav 5:3. Gólové hody pro Energii, dařilo se především třetí formaci

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:44. R. Bondra, 36:53. Fridrich, 39:46. A. Solovjov, 59:10. Marosz Hosté: 06:15. P. Holík, 58:38. Zaťovič Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), R. Pedan, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – Dej, Marosz, Lakatoš – R. Bondra, J. Hruška (A), Fridrich – J. Krejsa, Flick, Lednický – Bernovský, Chlán, Melovský. Hosté: Tomek (Schnattinger) – Kučeřík, Roth, Ďaloga, Bartejs, Gulaši (A), Tansey, L. Doudera – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Kollár, Krištof, Šalé – Vincour, A. Zbořil, L. Horký – R. Pavlík, Malý, Rákos. Rozhodčí P. Obadal, P. Stano – D. Klouček, P. Šimánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 325 diváků

Vítkovice - Kometa Brno

Vítkovice otočily zápas s brněnskou Kometou, kterou porazily i ve čtvrtém vzájemném utkání aktuální sezony. Vítkovickým mistrům ligy z roku 1952 tak jejich současní nástupci vzdali hold vítězstvím v poměru 4:2.

Vítkovický klub si totiž v pátečním utkání připomněl výročí 70 let od zisku prvního titulu. Domácí hráči nastoupili ve stylových replikách dresů z roku 1952, fanoušky v krátké videozdravici pozdravil i poslední žijící člen mistrovského kádru Zdeněk Návrat.

Ostravané začali aktivně a hned zkraje utkání mohli jít do vedení, jenže střelu Fridricha po dravém průniku zastavila branková konstrukce. Hned vzápětí udeřilo na opačné straně, když Holík po rychlém protiútoku Komety poslal kotouč pod horní tyčku vítkovické branky. Srovnat mohl Fridrich, jenže opět trefil pouze tyčku.

Ve druhé části Vítkovičtí přidali a vytvořili si místy výraznou převahu. V čase 30:44 se dočkali vyrovnávací branky, když Marosz nabil Bondrovi, který střelou bez přípravy propálil Tomka. O šest minut později Bondra nezištnou přihrávkou našel Fridricha, který si po dvou nastřelených tyčkách spravil chuť a povedenou trefou strhl vedení na stranu Vítkovic.

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 4:2. Hosté si připsali třetí prohru v řadě za sebou

Domácí v prostřední části dominovali, brněnského soupeře přestříleli v poměru 15:3 a 14 sekund před zvukem druhé sirény si pomohli v přesilovce. Lakatoš vyhrál buly, Hruška přiťukl puk Solovjovovi, který ranou z první poslal ostravský tým do dvougólového trháku.

Vítkovické mužstvo ovšem mělo kritické chvíle duelu ještě před sebou. Po faulech Fridricha s Polákem, které dělilo pouze deset vteřin, měla Kometa k dispozici téměř dvouminutovou přesilovku pět na tři. Stezka ovšem zlikvidoval šance Muellera i Kučeříka. Kometa to v závěru zkusila bez brankáře a po nahození Muellera snížil Zaťovič na rozdíl jediné trefy, domácí ovšem vzápětí uklidnil gólem do odkryté brněnské branky Marosz.

Vítkovice tak potvrdily, že se jim doma daří. Na svém ledě zvítězily popáté z posledních šesti utkání. V probíhajícím extraligovém ročníku v konfrontaci s Kometou neztratily ani bod. Naopak brněnský celek vyšel potřetí v řadě výsledkově naprázdno.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:19. Koblasa, 14:07. Černoch, 20:43. Kulich, 27:39. Kohout, 30:30. Vondráček Hosté: 18:03. O. Flynn, 29:55. O. Flynn, 50:17. O. Najman Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, Parkkonen, D. Mikyska, Pulpán (A), Weinhold – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Kulich – O. Beránek, Hladonik, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Průžek, Jiskra, Osmík. Hosté: Krošelj (28. J. Růžička) – Jánošík, Ševc, Pavel Pýcha, Pláněk, Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Lunter, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Fořt, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský. Rozhodčí Hradil, Pilný – Lučan, Malý Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2233 diváků