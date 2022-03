Vary po letech dobyly Plzeň. K vyhnutí se baráži pomohl i šťastný Lukeš

Šest a čtvrt roku. Tak dlouho si Karlovy Vary neodvezly z plzeňského ledu ani bod. Varovné datum 11. prosince 2015 můžou smazat. Po devíti porážkách v neděli tým Energie na indiánském území uspěl. Vítězství 3:1 mu zajistilo úprk od baráže, zároveň zůstal ve slosování o poslední jízdenky do play off. Rozdá si to o ně v úterý doma s Litvínovem.

„Byli jsme ve složité situaci, kterou jsme potřebovali zvládnout. Luky (Štěpán Lukeš) v bráně nám zákroky proti plzeňským šancím dal několik příležitostí se v utkání udržet. My jsme to potom ubojovali. Nejhezčí zápas to od nás nebyl, ale byl nejtýmovější a byli jsme za něj odměněni třemi body,“ ocenil trenér hostů Pavel Mariška.

„Už bylo na čase, abychom venku něco urvali. Nechali jsme tam všechno a byli jsme odměněni. Dvě třetiny jsem byl mrtvý, i světlo v hale mi připadalo zvláštní, ve třetí jako by mě polili vodou. Jsem rád, že jsme to dotáhli. Jeli jsme sem vyhrát, věděli jsme, o co nám jde, ale snažil jsem to brát jako každý jiný zápas. Kdybych to řešil, dostal bych třeba gól od červené,“ líčil šťastný Lukeš.

Plzeňští se celou sezonu zuby nehty drželi na předních pozicích, ať bylo hezky, nebo lilo. Přímou účast ve čtvrtfinále měli celou dobu na dostřel. Jenže stejně jako minulou sezonu se zasekli na 91 bodech a ze čtyřky v poslední chvíli vyklouzli. Závěrečné úterní kolo už se Škodovky netýká, svůj program v základní části vyčerpala. Na její pozici poskočily České Budějovice, naději mají ještě Pardubice.

„Účast ve čtyřce byla naše přání. Rozhodly poslední dva zápasy, hlavně přístup ve Zlíně v prvních 40 minutách nebyl optimální, tentokrát to byla spíš nervozita. Mrzí to hodně, mužstvo udělalo kus výborné práce. Díky tomu jsme se pohybovali v horních patrech, jinak bychom se tam nedostali. Musíme to brát jako fakt a připravit se na další část sezony. Začít znovu od nuly, vrátit se k věcem, jež nás zdobily v obdobích, kdy jsme vyhrávali,“ přemítal trenér Miloš Říha.

Dvě třetiny to byl urputný hokej. Když hosté od druhé části přidali, zahnali Indiány do obrany a místy to vypadalo na jejich rozvrat. Přesto se v přesilovce dostala do vedení Škoda a ještě měla šanci při úniku Maláta odskočit o dvě branky. „Vary byly lepší, zasloužily si vyhrát. Můžeme nadávat jen sami na sebe. Jsme mladý tým, nemáme s tím tolik zkušeností, možná tam byla nervozita. Ale nehráli jsme dobře,“ přiznal obránce Vojtěch Budík.

Rozhodl gól Petra Koblasy. Jeho rána ještě otřela a nečekaně změnila rotaci, plzeňský Dominik Pavlát byl bez šance. Ale karlovarský úprk z baráže řídil hlavně brankář Štěpán Lukeš, který se stal ústřední postavou třetí části. Polovinu ze svých 24 zákroků předvedl právě v ní, největší šperk vytáhl ve 47. minutě proti Martinu Langovi, kdy jeho střele směřující d odkryté brány stačil nastavit lapačku. O čtyři minuty později zahřmělo na opačné straně, kdy Koblasovou zásluhou strhly Vary vedení na svou stranu.

Energie se po vítězství dívá nahoru, ještě může proniknout do play off. O desátou příčku si to rozdá s Litvínovem, jenž prohrál s Olomoucí a na který ztrácí bod. V mužstvu působí i František Lukeš, starší bratr karlovarského brankáře. „Hned po zápase jsme se koukli na výsledky, jak to dopadlo. Příště hrajeme znovu o všechno, porveme se o předkolo. Jaké to bude proti bráchovi? Určitě vypjaté, ale neřeším, jestli tam bude. Možná ho jen trošku pošťouchnu,“ usmál se Štěpán Lukeš.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:14. Blomstrand Hosté: 34:00. Kohout, 50:20. Koblasa, 59:43. T. Havlín Sestavy Domácí: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Kaňák, Čerešňák (C), Graňák, Kvasnička, Budík, Hamšík, Malák – M. Lang, Mertl (A), Dzierkals – Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Malát, Kodýtek (A), Schleiss – Blomstrand, G. Thorell, J. Dufek. Hosté: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, D. Mikyska, T. Havlín, Pulpán (A), Parkkonen – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek – Kulich, Hladonik, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Osmík, Jiskra, O. Beránek. Rozhodčí Lacina, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4589 diváků

