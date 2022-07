Plzeň na ledě se Zámorským i Finem. Pojede na vodu, nocleh ve stanu

Už skočili na led, ve čtvrtek ale ještě plzeňští hokejisté vyrazí na vodu. Do soboty budou sjíždět Berounku, dvě noci stráví pod stany. Můžou se navzájem víc poznat a stmelit partu. „Bude to odreagování. Na lodích si odpočineme, vypneme hlavy, bude sranda, takže super,“ liboval si obránce Petr Zámorský, který přišel nahradit v obraně Petera Čerešňáka a je jednou ze zatím devíti čerstvých tváří.

Někteří hráči měli individuální plán suché přípravy, na ledě už se Indiáni v pondělí sešli téměř kompletní. Ještě chyběli Ludwig Blomstrand a Sam Bitten, kteří se připojí během týdne. Na prvním společném tréninku se sešlo 19 hráčů plus tři brankáři. Miroslava Svobodu a Dominika Pavláta doplnil Jakub Vondras, jehož letos v šestém kole draftovala Carolina.

Poprvé se s týmem připravovali taky Zámorský a finský útočník Aleksi Rekonen. Přišel ze švédské Karlskogy, odkud před rokem posílil Západočechy Gustaf Thorell, nyní už hráč Sparty.

„Gustaf tam byl doma. Mluvil se mnou a mojí manželkou, přes léto jsme si hodně textovali, dostal jsem od něj spoustu rad. Jsem šťastný, že tady můžu být, na město i ligu jsem slyšel jen to nejlepší,“ prozradil Rekonen.

Všestranný 29letý útočník si přivedl do Plzně početnou rodinu. Má čtyři děti, nejstarší syn začne v Česku chodit do školy. Rodák z Helsinek se chystal vyrazit i na úterní zápas předkola Ligy mistrů mezi plzeňskou Viktorií a HJK. „Je mi jedno, jak utkání dopadne, ale dvě moje děti za ně hrají. Asi budou fandit HJK,“ prohodil.

Do týmu nově přišlo nebo se vrátilo zatím devět hráčů. Západočeský klub hledal hlavně vysoké, silné typy. Kromě Zámorského víceméně všichni příchozí tahle kritéria splňují.

„Přece jen nás to v závěru sezony stálo čtyřku, jak to všichni začali řezat a my jsme jenom připisovali další a další zranění. Určitě budeme chtít ve hře přitvrdit. Chtěli jsme vybírat velké, odolné hráče. Myslím, že se nám to podařilo,“ uvedl trenér Miloš Říha.

Zámorský by se měl zhostit role elitního beka, jakou zvládal Peter Čerešňák. Stále se však hledá náhrada za střelce Michala Bulíře, jenž se vrátil do Liberce. „To bude taky těžké. Kádr zatím nemáme uzavřený, útok chceme ještě posílit,“ přiznal Říha.

Trenéři taky doufají, že přípravu jako loni nic nenaruší a tým se bude moct chystat na sezonu v plných stavech.

„Snad nám do toho nevlítne nějaký virus jako loni, kdy nám vypadl týden a pak to bylo složitější. I díky tomu, že soutěž začíná později, bychom to měli stihnout sladit,“ dodal Říha.

Zpestřením bude třídenní vodácká výprava po Berounce, kterou hokejisté zahájí ve čtvrtek v Dolanech. „V téhle fázi je hodně důležité dělat věci společně, poznat se. Věděl jsem, že se něco chystá, ale co přesně, to jsem nevěděl. Naštěstí jsem dobrý plavec,“ smál se Rekonen.

„Pod stanem jsem už taky spal. Když jsem sloužil ve finské armádě, měli jsme cvičení v lese. Nebude to pro mě nic nového. Ovšem nevím, jak jsou na tom ostatní…“

Petr Zámorský se sjížděním řek nějakou zkušenost má. „Když jsem byl malý, taťka mě párkrát bral na vodu, ale to je patnáct let dozadu. Lodě mám rád. A určitě chci jet na háčku,“ vypálil ze sebe.

„Je to super nápad. Budeme tři dny spolu. Pondělí, úterý, středa na ledě, bude to odreagování. Tělo dostane šok na kyčle a třísla, tam si odpočineme, vypneme hlavy, bude sranda, takže super,“ řekl.

Trenér Říha byl na vodě naposledy během studií na tělovýchovné fakultě. „Proti předchozí sezoně jsme změnili letní soustředění a tohle je další novinka. Hráči se tři dny v kuse zapracují na ledě, pak je čeká voda. Je to forma teambuildingu, aby se poznali hráči se zahraničními hokejisty i novými hráči, někteří měli individuály, nezúčastnili se společné letní přípravy," povídal.

„Po cestě budeme mít dvě stanoviště, kde postavíme tábor. Uvidíme, jak vyjde počasí, předpověď na čtvrtek a pátek nebyla optimální. Ale vody je zatím dost,“ doplnil.

S Václavem Baďoučkem mají rovnocenné postavení. Kdo z nich usedne na příď a kdo bude kormidelník? Nebo snad bude každý pádlovat na jiné lodi? „Ne, pojedeme spolu. Budeme se střídat. I když já jsem větší a těžší…“ naznačil s úsměvem Říha, že dozadu by snad raději měl usednout on.

Hlavně si všimnout, že se blíží jez. A přežít vodáckou výpravu ve zdraví.

Změny v Plzni:

Příchody:

Marek Baránek (obránce, Rytíři Kladno)

Samuel Bitten (útočník, Poruba)

Michal Houdek (obránce, Poruba)

Kryštof Hrabík (útočník, San Jose - AHL)

Jan Piskáček (obránce, České Budějovice)

Aleksi Rekonen (útočník, Karlskoga - Švédsko)

Zdeněk Sedlák (útočník, Lappeenranta - Finsko)

Martin Vitaloš (obránce, Nitra)

Petr Zámorský (obránce, Örebro - Švédsko)

Odchody:

Michal Bulíř (útočník, Liberec)

Peter Čerešňák (obránce, Pardubice)

Jan Dufek (útočník, Brno)

Martins Dzierkals (útočník, České Budějovice)

Dominik Graňák (obránce, neznámo)

Jakub Kindl (obránce, neznámo)

Viktor Lang (obránce, neznámo)

Pavel Musil (útočník, Olomouc)

Filip Přikryl (útočník, České Budějovice)

Gustaf Thorell (útočník, Sparta)

