Nervozita? Spíš motýli v břiše. Chceme bavit útokem, hlásí kouč Ocelářů

Dobře ví, že nekonečnému porovnávání s úspěšnou érou a prací trenéra Václava Varadi se nevyhne. Není divu, Oceláři pod jeho vedením získali tři zlata a jedno stříbro. „Kdyby to tak nebylo, bylo by to nepochopitelné,“ připouští zkušený trenér Zdeněk Moták před startem extraligy. „Venca tady nenechal hlubokou stopu, ale hlubokou brázdu. Zaslouží uznání za to, co tady udělal.“

Přípravu mají Oceláři za sebou, čtyři zápasy Ligy mistrů také. Vyhráli jen třikrát, skóre 22:20. V pátek hostí České Budějovice. „Úplně v klidu nejsem, ale to bych nebyl před sezonou nikde,“ usmíval se Moták. „Každý trenér je lehce nervózní, kdyby nebyl, bylo by něco špatně. Nějakou zkušenost už mám, rád bych proto řešil nastalé situace s chladnou hlavou. To je důležité, než jít do nějaké paniky a být nervózní. Ale takové ty motýly v břiše musí mít každý sportovec, to je důležitá věc. To má i tady Havran (ukazuje na opodál stojícího Petra Vránu) i ostatní kluci.“

S Vladimírem Országhem dostali na povel vítěznou mašinu. Jak si při koučování na střídačce rozdělí role? „Vlado na první schůzce říkal, že neumí dělat beky,“ pousmál se Moták. „Takže on si koučuje útočníky a já si tam v rožku dělám obránce. Přitom sleduju soupeře a reaguji na situace, které se vyvíjejí. Beci jdou celkem v řadě za sebou, můžu se do hry, naší i soupeřovy, vmísit a rozhodnutí udělat.“

S kolegou, mistrem světa z roku 2002, by chtěli, aby byl Třinec o něco ofenzivnější. „Chtěli bychom diváky bavit útočnou hrou, trochu to zofenzivnit. Samozřejmě nechceme, abychom tady měli nějaké střelecké dostihy, to ne,“ upřesňuje. „Dobře víme, že všechny úspěchy, všechny tituly se vyhrávají defenzivní hrou. Ať to byli Finové na mistrovství světa, Kometa v minulých letech nebo třikrát Venca s Třincem. Vyhráli to skvělou defenzivní hrou. Byli bychom blázni, kdybychom toto chtěli změnit. Ale chceme, aby i naši chlapci měli radost a hra je bavila.“

Na srovnávání je připravený. „Můžu s tím udělat jenom to, že budeme dobře hrát a budeme mít dobré výsledky. Jak jsem to říkal už při nástupu, všichni mi v první nebo druhé větě řekli, že to budu mít těžké. To samozřejmě, ale proč se toho bát? Já věřím své práci, věřím Vladovi (Országhovi), svému realizačnímu týmu. Doufám, že naše práce bude vyhovovat a bude úspěšná.“

Ideální sestava Třince Kacetl

(Mazanec) Marinčin, Doudera

Adámek, Čukste

Jeřábek, Zahradníček

Ročák, Jaroměřský Růžička, Vrána, Roman

Nestrašil, Hudáček, Daňo

Voženílek, Marcinko, Chmielewski

Kurovský, Dravecký, Hrehorčák Pozn.: tučná jména označují nově příchozí hráče.

Oceláři po titulových sezonách

2011/12: 10. místo

Po historicky prvním titulu přišel sešup. Do ruského Chabarovsku odešel Martin Růžička, a přestože v týmu zůstali Radek Bonk, Jan Peterek, Václav Varaďa nebo Jiří Polanský, Oceláři se pod vedením kouče Jana Tlačila trápili. V základní části skončili až desátí (73 bodů, skóre 146:143), v předkole play off jim vystavil stopku neoblíbený Zlín (2:3 na zápasy).

2019/20: nedohráno

Po stříbru a zlatu měli našlápnuto k dalšímu úspěchu. V základní části skončili druzí za Libercem (93 bodů, skóre 163:125) a na Spengler Cupu získali vysněnou posilu. Wojtek Wolski, Kanaďan s polskými kořeny, za Oceláře sehrál jen 13 zápasů (10+7), ale uhranul ligu. Hned ve druhém duelu se blýskl hattrickem, těšil se na play off. To ale stopla celosvětová pandemie koronaviru.

2021/22: titul

Divoká sezona. Hlavně díky šokujícímu oznámení Václava Varadi, že v Třinci po sezoně skončí. Přestože v dubnu 2020 s klubem podepsal sedmiletou smlouvu. Co s týmem nečekané rozhodnutí udělalo? Výsledkem bylo druhé místo po základní části za Mountfieldem HK (112 bodů, skóre 174:118) a suverénní jízda za titulem, při které Oceláři ztratili jen dva zápasy ve finále se Spartou.

