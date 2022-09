Góly přes kopírák, Zajíček dělal, co mohl. Překopaný Litvínov čeká šichta

Ve vyrovnaném utkání bylo jedním z rozdílů zakončení. První útok domácích, kde Patrika Zdráhala a Giorgia Estephana doplnil Jindřich Abdul, měl šancí dost, ale buď chyběla přesnost, nebo litvínovská tykadla ztrácela už na cestě k jinak spolehlivému Aleši Stezkovi.

Šimon Zajíček už není žádný vyjukaný plašan. Do extraligy nakoukl poprvé před třemi lety, v minulém ročníku dělal dvojku. V přípravě chytal 21letý gólman za Litvínov výtečně a na startu ostré sezony dostal přednost před Denisem Godlou.

Proti Vítkovicím domácí držel v zápase, a když proti němu v oslabení stanul tváří v tvář rozjetý Krieger, pálil vedle. Při gólech neměl velkou šanci lapit puk, byly to akce do prázdné brány. Jinak z něj vyzařovala jistota, dělal, co mohl. Klidně se může stát skokanem roku. „Chytal fantasticky,“ chválil trenér Vladimír Růžička.

Litvínov - Vítkovice: Po lahůdkovém pasu Kriegera se nemohl mýlit kanonýr Mueller, 0:1 Video se připravuje ...

Litvínov opustili před sezonou čtyři obránci, přišli noví. Tři Lotyši a Radim Šalda, který působil v Hradci Králové a jeho farmě v Kolíně. S Ralfsem Freibergsem byli ze zadáků jediní v plusu. „Dlouho jsem v tomhle tempu nebyl, chci jít postupnými kroky a ukázat, že nebyla chyba, že jsem odešel z Hradce. Celkově jsme podali sympatický výkon, nemyslím, že jsme hráli špatný zápas. Ale musíme se poučit z chyb, kterých jsme se dopouštěli. Máme se od čeho odrazit, příště na Spartě chceme bodovat,“ řekl.

Všechny vítkovické góly obstarala elitní formace, všechny šly téměř do prázdné brány. První dva Muellerovy byly skoro totožné, jak přes kopírák. Krieger parádně našel amerického bombarďáka, který se vynořil z houštiny hráčů a udeřil. „Ta lajna má kvalitu, každý ví, jak na tom Mueller je. Vždycky když je na ledě, musíte si na něj dávat větší pozor. Bohužel nám dal dva góly, jeden z přesilovky. My jich měli dost a využili až jednu na konci, oni z jedné skórovali,“ pokračoval Šalda.

„Jde o to, kdo to líp ubrání a dá nějaký brejk,“ rozebíral trenér Růžička. „Snažili jsme se hrát živelně, v útočném pásmu propadali útočníci. Vítkovice mají vynikající brejky, mají na to hráče. Hodně věcí vychytal Zajda, rozhodlo nesmyslné oslabení, kdy náš centr byl ještě na polovině hřiště, ani nestřídal a další tam skočil. Vítkovice hrají přesilovku výborně, potvrdily to. Daly gól do prázdné brány. Škoda, že se nám nepodařilo dát na 3:3. Závěr jsme odehráli velice dobře,“ dodal litvínovský kouč, jehož tým čeká na úvod těžká šichta. Hraje tři zápasy během pěti dnů. Po Vítkovicích v neděli na Spartě a v úterý jede do Českých Budějovic.

HC Litvínov Vše o klubu ZDE