Jak nahodit Motor? Modrý: Nechat si i vymlátit zuby. Vondrka zatím nepřijde

Prochází něčím, co ho v trenérské kariéře posune dál. Něčím, co potřebuje každý kouč prožít, aby se stal lepším. Jaroslav Modrý toho v hráčské kariéře zažil tolik, že by o ní mohl vyprávět celé dny. Přesto si teď láme hlavu, kudy dál. Musí dumat, zkoušet a na konci dne najít řešení. Tak to v hokeji a trenérské profesi chodí. Českobudějovický Motor prochází výsledkovou bídou, prohrál pět posledních utkání a prezentuje se výkony, které body nenesou. Potřebuje zinscenovat obrat, návrat do nedávné minulosti. A Modrý k tomu musí vymyslet scénář.

Jde už o krizi, nebo o nástup krize?

„Ve dvou utkáních po sobě jsme nebyli odměněni za práci. V Liberci jsme měli špatný začátek, dali jsme mu 24 střel v první třetině, což je neuvěřitelné číslo. Nevím, jestli jsme nebyli připraveni z autobusu… Každopádně musíme umět nastoupit líp, abychom pomohli našemu gólmanovi. Paradoxně jsme měli větší šance než domácí, ale teď z toho nejsme schopni vytěžit aspoň jeden gól, který by nám dal momentum zápasu. Vždycky, když se utkání láme, pokaždé vyleze něco negativního, co nás porazí. Pak dostaneme gól vteřinu před koncem druhé třetiny na 3:1, to nás taky trochu zmrazilo. Na konci nám to tam napadalo. Musíme být lepší.“

Kam se vytratily zpočátku úderné přesilovky?

„No… To je taky… Pořád vymýšlíme něco geniálního, střelba nic. Musíme to zjednodušit, dostat puky na bránu. Šancí máme plno, v přesilovce, v normální hře, vytvoříme si možnosti, ale nejsme absolutně produktivní. Páté utkání po sobě jsme dali jenom jeden gól, jak s tímhle chcete vyhrát? Je to o tom dávat si záležet na malých detailech.“

Motor v sezoně Třinec-Č. Budějovice 0:2 Č. Budějovice-Kometa 6:2 Č. Budějovice-Litvínov 6:3 Ml. Boleslav-Č. Budějovice 5:1 Mountfield HK-Č. Budějovice 3:1 Č. Budějovice-Olomouc 1:2p Pardubice-Č. Budějovice 6:1 Liberec-Č. Budějovice 6:1 Posledních 5 zápasů 1 bod, skóre 5:22

V podobných situacích je důležitá psychická odolnost jednotlivců, jejich reakce na hromadící se porážky. Na jaké je úrovni?

„Učíme se v tom chodit. Přijít po třech výhrách na trénink veselej a poskakovat, je jednoduchý. Obrácenou stránku se taky musíte naučit, je to součást růstu hokejisty, růstu týmu. My to teď musíme znovu nastartovat. Obětavostí, ubojovaným oslabením, zblokováním střely nebo tím, že si necháš někde vymlátit zuby… Prostě tam musíte nechat úplně všechno. Jen tím to zlomíš, pak se to zase rozjede. Právě teď to bude muset bolet. Bolet to bude při tréninku, při zápase, jinak to ale nezlomíme. Nějakým odpočinkem? To vůbec ne. Je nutné vzít si pracovní helmu, boty a vydřít si zpátky pocit, v jakém jsme se nacházeli na začátku.“

Komunikují nyní hráči mezi sebou tak, jak by měli?

„Hezká otázka… Vždycky můžou líp. Musí to být lepší. Je to málo. Confidence (sebevědomí) získáváš tím, že mluvíš na ledě, komunikuješ se spoluhráči ze střídačky. Kluky nabádám, učím, ale vede k tomu nějaká cesta. Máme plno kluků, kteří se zatím jen schovávají a nechtějí… Nevím, jestli je to naše česká nátura. Ale musíš jít do boje. Teď to bude chlap proti chlapovi, na férovku. A buď to vybojuješ, nebo ne. My bychom nejradši všechno vočůrali. To nemůžeš, nejde to. Žádné zkratky neexistují. Zkratky v mé knížce nenajdete. Teď jde o to, aby mladí kluci přinesli elán, nasazení, bojovnost, komunikaci na ledě i v kabině. Bohužel se zatím hledají. My zase hledáme správné vazby. Sám jsem udělal nějaké chyby, z nichž se musím poučit, otřepat a jít dál.“

Slabší disciplína je dalším negativním ukazatelem, Motor sehrál nejvíc oslabení ze všech týmů.

„Byly tam hloupé fauly, roli v tom hraje i frustrace, všechno se pak na sebe nabaluje.“

V pátek vás čeká Sparta, dobrý nebo špatný soupeř ve vaší situaci?

„Jakého jiného soupeře můžeš chtít víc než Spartu? Čeká nás krásné porovnání, aspoň zjistíme, kde se nacházíme. Lepší hrát se Spartou, než se Zlínem, při všem respektu k němu. Pokud se nepřipravíš na Spartu, nemáš v této soutěži co pohledávat.“

Blíží se příchod útočníka Michala Vondrky?

„V žádném případě. Ani bych ho nechtěl tahat do takových… do takové situace. Ten kluk má rozhodně svoji sílu, pomůže svou osobností. Už jen tím, že si sedne do kabiny, na střídačku. My však nemůžeme spoléhat na pomoc odjinud, musíme si umět pomoct sami. Musí to vyjít od nás, z našeho týmu. Musíme to upracovat, musíme ten zápas udolat! Jakkoli. 1:0, 2:1… Musíme pomoci našemu brankáři, hrát zodpovědně, nesnažit se o závody se soupeřem tam a zpátky. Kluci nejsou špatní hokejisti, v minulosti ukázali, že jsou dobří.“

A chápou za každých okolností, že to všechno podstupují především pro sebe? Aby se v neradostných časech naučili chodit?

„Učím se o nich a oni se učí o mně. Učíme se od sebe navzájem. Je to dobrá lekce. Je lepší, pokud nás tohle potkává teď a ne na konci. Záleží jenom na nás, jak se z toho vyhrabeme.“

Na Motor se po veleúspěšné sezoně nahlíží jako na špičkový klub. Nepatří však v reálu níž?

„Proč takhle uvažovat? Vždyť sezona teprve začala. Jednou jsi nahoře, jednou dole. Ale hlavou nesmíš být nikdy ani moc nahoře ani hodně dole. Co bylo včera nebo loni, to neřeš, dej to pryč. Je to historie. Zítra je nový den, musíš se znovu připravit. A tak pořád dokola. V pátek máš Spartu, to je přece svátek. Proti ní se vždycky dozvíš, jak jsi na tom. Máme za sebou fantastické fanoušky a naším úkolem je dát jim za tu podporu něco nazpátek.“

