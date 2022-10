Sparta jako rudý hadr? Stoprocentně, má jasno Lakatoš. Gól stačil jen na bod

Bod po průběhu utkání berete?

„Nakonec musím říct, že jo. Super bod ze Sparty. Dlouho jsme prohrávali 0:1, pak se nám podařilo dát konečně z přesilovky gól a srovnat. Hned jsme ale zase inkasovali. V prodloužení to bylo divoké, trochu o štěstí. Domácí byli o gól šťastnější.“

Nástup do utkání se vám povedl, pak jste ale od aktivní hry upustili. Čím to bylo?

„Měli jsme nějaký plán, jak tady chceme začít hrát, jakou hrou se chceme prezentovat. Dařilo se nám to, ale bohužel jsme se nevyhnuli chybičkám. Sparta má spoustu šikovných hráčů, kteří to umí proměnit a potrestat. Dokázali si hezky nahrát přes osu, dali gól. My jsme to ale nezabalili, dokázali jsme s nimi bruslit a nakonec ten bod urvali.“

Právě vy jste parádní trefou srovnával na 1:1. Gólů ale mohlo být i více, že?

„To máte pravdu. Všichni jsme dneska pálili jak u Verdunu. (směje se) Škoda. Všechny moje střely byly takové... No, špatné. Se vším si gólman poradil. Jen ta jedna zapadla, kam měla. Díky bohu aspoň za to. V pátek nás čeká zápas v Plzni, musíme to hodit za hlavu a už se začít soustředit na to.“

SESTŘIH: Sparta - Vítkovice 3:2p. Kempného premiéra skončila vítězně, i díky Řepíkově parádě Video se připravuje ...

Potom, co jste dorovnali na 2:2, si trenéři vzali poměrně nezvykle oddechový čas. Co vám říkali?

„Chtěli to uklidnit, aby se neopakovalo rychlé inkasování jako o chvíli dřív. Apelovali, abychom se soustředili na další střídání a soupeře nepouštěli do šancí. Aby to nebylo zbytečně rozlítané. Chtěli jsme hrát dál na vítězství, ale hlavní byla zabezpečená obrana.“

Problém posledních utkání je, že často inkasujete jako první, pak musíte dotahovat. Stojí to hodně sil?

„To určitě, děláme si to zbytečně složité. Všechny zápasy ale nakonec dokážeme soupeři znepříjemnit, vzdorovat mu. Trpělivou hrou si šance umíme vytvořit a góly pak dáme. Tohle je naopak naše velká zbraň a plus.“

Trenér Holaň před utkání říkal, že Sparta je pro vás derby a rudý hadr. Vnímáte to podobně?

„Stoprocentně! Je to Sparta, každý se chce proti ní vytáhnout. Každý chce Spartu porazit. Je úplně jedno, jestli sem přijede soupeř z Ostravy, nebo odjinud. Každý to podle mě vnímá stejně.“