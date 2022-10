SESTŘIHY: Olomouc loupila na Spartě. Dynamo vede 7:2, výhry Brna i Vervy

Karlovy Vary - Třinec

Oceláři rozhodli utkání čtyřmi góly ve třetí třetině, dvakrát se mezi střelce zapsal slovenský útočník Libor Hudáček. Úřadující mistr tak oplatil Energii porážku z prvního vzájemného souboje v sezoně.

Hosté začali utkání aktivněji. První šance Hudáčka a Hrni dokázal ještě karlovarský gólman Lukeš zlikvidovat, v 7. minutě již nestačil na únik Bučka. Slovenský útočník si tak připsal první extraligovou trefu po příchodu z KHL.

Ve 14. minutě Oceláři navýšili své vedení. Nestrašil trefil tyč, dorážející Hudáček se ale již prosadil. Snížit mohl Beránek, ale Energie se dočkala až v samotném závěru první třetiny, kdy se při vyloučení Chmielewského podařilo snížit Bartejsovi.

V úvodu druhé třetiny Západočeši navázali na svou aktivitu a napadáním v útočném pásmu nedali třinecké obraně vydechnout. Sympatická hra domácích proti úřadujícímu šampionovi vyústila ve 27. minutě v útočný výpad čtvrté karlovarské formace, střele Kohouta a následné dorážce Baláže za Mazancova záda.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Třinec 2:6. Oceláři rozhodli o vítězství ve třetí periodě Video se připravuje ...

Následně si ale vytvořili převahu Oceláři. Třinečtí se dostávali do velkých příležitostí a jen díky vynikajícímu Lukešovi si ve druhé části nevzali vedení zpět. V neproměňování šancí vynikl zejména Kurovský, který jel třikrát sám na Lukeše, ale domácí gólman jej vždy vychytal.

Závěrečných dvacet minut se již neslo zcela ve znamení hostů. Hra domácích se zcela sesypala po vyloučení Koblasy a druhém gólu Hudáčka ve 44. minutě. Západočeši po třetí obdržené brance již nenašli dost sil na odpověď, ale naopak po další chybě v obraně dotlačil Růžička o čtyři minuty později odražený puk od zadního mantinelu počtvrté za Lukešova záda.

V 55. minutě se trenér domácích Bruk odhodlal ke hře bez brankáře, ale místo korigování výsledku se prosadil Hrehorčák. O poslední gól se následně postaral Chmielewski.

Hlasy trenérů:

David Bruk (Karlovy Vary): „První třetina byla jasně pro Třinec. Ve druhé třetině jsme, myslím, byli lepším týmem my. Měli jsme lepší pohyb a dokázali jsme proměnit nějaké šance. Třetí třetina začala lépe pro Třinec, který si vytvářel šance a využil přesilovou hru. Třinec je zkušený tým, my jsme za stavu 2:3 museli trošku otevřít hru a soupeř nás začal trestat. Tam si již jasně pohlídal hru. Nemyslím si však, že výsledek 2:6 úplně odpovídá průběhu hry. Hosté ale zaslouženě vyhráli.“

Vladimír Országh (Třinec): „Jsme dnes spokojeni s body, protože jsme věděli, že nás tady nečeká nic lehkého. Karlovy Vary měly velmi dobré poslední zápasy. První třetinu jsme začali dobře, dali jsme dva góly, možná jsme dostali trošku zbytečnou branku na jejím konci. První desetiminutovku druhé třetiny jsme sehráli velmi špatně, tam domácí zaslouženě vyrovnali. Potom jsme konečně začali bruslit, začali jsme hrát agresivně, měli jsme několik dobrých šancí do konce druhé třetiny. Ve třetí části jsme si pomohli gólem z přesilovky, potom jsme přidali další. Postupně se to nabalovalo, a i když to bylo 6:2, nebyl to jednoduchý zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:04. Bartejs, 26:31. J. Baláž Hosté: 06:23. Buček, 13:49. Hudáček, 43:56. Hudáček, 46:15. M. Růžička, 55:35. Hrehorčák, 55:49. Chmielewski Sestavy Domácí: Lukeš (Habal) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán (A), Mikyska – Rachůnek (A), Gríger, Kružík – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek – Redlich, Jiskra, Hladonik – Sapoušek, J. Baláž, Kohout. Hosté: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, Adámek, Zahradníček – Voženílek, Roman, M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Hrehorčák, Hrňa – Buček, Dravecký (A), Kurovský. Rozhodčí Horák, Šindel – Brejcha, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3109 diváků

Kladno - Kometa

Kometa si připsala již sedmou výhru za sebou a je i nadále v kontaktu za vedoucím duem Pardubice, Vítkovice. Středočeši po třetí porážce z posledních čtyř zápasů zůstali předposlední. U všech gólů Rytířů byl obránce Jake Dotchin, jeden sám dal a na dva nahrál.

Před zápasem pogratuloval domácí klub kapitánovi Tomáši Plekancovi, jenž bude mít v pondělí 40. narozeniny. Během první přestávky pak došlo i na další jubilanty z řad legend kladenského klubu - Václava Sýkoru a Zdeňka Müllera, kteří během října oslavili shodně sedmdesátiny.

V úvodu utkání byli o něco aktivnější Kladenští. A dočkali se i vedoucí branky. Babkova teč se sice ještě neujala, ale v osmé minutě zkusil štěstí Melka, po zásahu gólmana Furcha se opět dostal ke kotouči, místo další střely našel před prázdnou brankou číhajícího Indráka, jenž si puk přikopl bruslí a s přehledem skóroval.

Ve 13. minutě mohl odpovědět Ščotka, když se dostal za defenzívu domácích, ale na gólmana Bowa se svým blafákem nevyzrál. Jen o chvilku později sebral Bow fantastickým zákrokem radost Kratochvílovi. Na druhé straně nepřekonal pozorného Furcha Michnáč.

SESTŘIH: Kladno - Kometa Brno 3:5. Sedmou výhru hostů v řadě dirigoval Holík Video se připravuje ...

Oslavenec Plekanec pak oslabil v 19. minutě Kladno a hosté trestali. Po 40 sekundách zkrátil trest vyrovnávacím gólem Holík, když zakončil z úhlu po souhře s Vincourem.

Obrat mohl dokonat v nástupu do druhé třetiny nejprve Holland, narazil však na Bowa. První přesilovku si pak zahráli i Středočeši, ale bez úspěchu. Před polovinou základní hrací doby poslal hosty do vedení Dufek, když se po pěkné souhře dostal do skvělé pozice k zakončení a trefil přesně do horního růžku.

Jen chvilku nato musel pykat za faul Zaťovič a domácí srovnali krok: Procházka dostal od Dotchina nabito na kruh a ranou bez přípravy propálil vše před sebou včetně Furcha. Radost z vyrovnání však záhy vystřídalo velké rozčarování. Bow na druhé straně chytil velké šance, ale pak za jeho zády skončil tečovaný pokus Fleka. Od vyrovnání přitom uteklo pouze 53 sekund.

Když ve 44. minutě zvýšil na 4:2 pro hosty Koblížek, zdálo se být o osudu utkání prakticky rozhodnuto. Rytíři se však nevzdali. V 50. minutě je dostal zpátky do hry Dotchin, jehož našel výtečnou nahrávkou po vítězném buly Slováček. Kladenští dřeli, ale na vyrovnání nedosáhli. V závěru je naopak držel nad vodou Bow. Holland pak pečetil výhru Komety v závěrečné power play Rytířů.

Hlasy trenérů:

Otakar Vejvoda (Kladno): „Začali jsme dobře, prvních deset minut jsme byli pohybliví a moc jsme soupeře k ničemu nepustili. Pak jsme udělali jednu chybu a ty chyby se nakupily. Brno získalo sebevědomí, hrálo dobře, bylo patrné, že hrají s lehkostí a mají hodně vyhraných zápasů za sebou. Měli krásný přechod přes střední pásmo a z toho několik velkých šancí. V první třetině měli dát i více gólů, náš gólman však měl dva tři fantastické zákroky. Proti takovému soupeři, který je ve formě a má všechny hráče zpátky v sestavě, prostě nelze dělat některé chyby a ztráty puku. Oni si to vyhrají sami, ale nemusíme jim tolik pomáhat.“

Martin Pešout (Brno): „Jsme rádi, že jsme potvrdili tu dobrou formu z posledních zápasů. I když jsme neměli dobrý vstup do utkání a hned z první nebezpečné akce jsme dostali gól, i tím, že jsme teď nějaké zápasy vyhráli, tak jsme nezpanikařili. Takovým soustředěným a bruslivým tlakem jsme zápas otočili. Když už jsme si mysleli, že zápas je za stavu 4:2 hotový, tak domácí ukázali, jak jsou houževnatí a nevzdali to. Po šancích, které jsme měli, jsme se pak strachovali zbytečně o výsledek až do power play.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:48. Indrák, 31:54. M. Procházka, 49:37. Dotchin Hosté: 18:51. Holík, 29:26. Dufek, 32:47. Flek, 43:14. Koblížek, 59:18. Holland Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin (A), Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Kehar – Bláha, Plekanec (C), Filip – Zikmund (A), Klepiš, Michnáč – Melka, Indrák, M. Procházka – Beran, Machač, Brodecki. Hosté: Furch (Kavan) – Ščotka, Ďaloga, Kučeřík, Holland, Hrbas, Kundrátek (A), Gulaši (A) – Flek, Holík, Koblížek – Zaťovič (C), Strömberg, Vincour – Süss, Sallinen, Šalé – Dufek, Zbořil, Kratochvíl. Rozhodčí Úlehla, Kika – Frodl, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3703 diváků

Sparta - Olomouc

Pražané prohráli podruhé za sebou a naplno nebodovali už posedmé v řadě, mezitím si připsali pouze dvě výhry v prodloužení. K druhému triumfu Kohoutů po sobě přispěli třemi body Jan Káňa a Jakub Orsava.

V osmé minutě jel sám na brankáře Lukáše po chybě v rozehrávce domácí kapitán Řepík, jenže minul. Zahrozili i hosté, Menšík však před brankou minul přihrávku jednoho ze spoluhráčů.

V 15. minutě Pražané otevřeli skóre. Němeček nahrál Simonovi, domácí útočník ranou z mezikruží překonal Lukáše a připsal si druhý gól v sezoně. Vzápětí střelu olomouckého zadáka Mareše zastavil tyčka.

V úvodu druhé části nevyužili Hanáci přesilovku. Sparta mohla jít poté do dvougólového trháku, ale Tomášek po přihrávce Erika Thorella zblízka trefil břevno. Tyčka zase zastavila Buchteleho pokus a i Krejčíkovu ránu v početní výhodě. V téže přesilovce se ale domácí nakonec přece jen druhého zásahu dočkali, když se Řepík po Kempného přihrávce střelou z první nemýlil.

SESTŘIH: Sparta Praha - Olomouc 2:5. Domácí neudrželi slibné vedení a klesli na devátou příčku Video se připravuje ...

Za necelé dvě minuty Olomouc snížila. Kunc našel před branku Bambulu a ten vyzrál na Kováře. Za dalších 57 vteřin bylo srovnáno. Olesz přihrál zpoza branky a Orsava zamířil přesně k tyči. Hosté mohli ještě v prostřední části dokonce otočit stav, jenže sparťanský gólman Bambulův samostatný únik při hře čtyři na čtyři zastavil.

Obrat Hanáci dokonali 22 sekund po začátku třetí třetiny. Orsava po Kánově přihrávce se ještě neprosadil, ale Nahodil už z dorážky ano. Ve 46. minutě zvýšil náskok hostů v početní výhodě Káňa. Kováře poté v domácí brance nahradil Kořenář, ale sparťané už s výsledkem nic neudělali. V předposlední minutě naopak stanovil konečné skóre při power play domácích Káňa.

Olomouc zdolala Spartu i podruhé v extraligové sezoně po domácí výhře 4:0. Pražané v posledních dvou kolech inkasovali devět gólů, v pátek prohráli v Litvínově 0:4.

Hlasy trenérů:

Patrik Martinec (Sparta): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme první gól. Proti Olomouci je hodně důležité jít do vedení a trošku narušit jejich obrannou hru. Ve druhé třetině jsme dali pěkný gól v přesilovce. Bylo to 2:0. Tam se lámal zápas. Měli jsme několik dalších šancí, trefili jsme třikrát tyčku. Bohužel se nám nepovedlo dát třetí gól. Udělali jsme chybu, soupeř nám odjel a snížil na 2:1. Za minutu po naší další chybě vyrovnal. Zápas, který jsme po dvou třetinách měli vést větším rozdílem, byl najednou vyrovnaný. Bohužel v první minutě poslední třetiny jsme dostali gól a Olomouc potom hrála velmi dobře. Do větších šancí nás nepustila a zápas kontrolovala.“

Jan Tomajko (Olomouc): „První třetinu jsme začali i odehráli dobře, i když jsme prohrávali 0:1. Ve druhé třetině jsme dostali na 0:2 v oslabení. Myslím si, že to byl zbytečný faul, který dostal Spartu na koně. Potom si Sparta vytvořila šance, měli jsme trošku štěstíčka. Gól na 2:1 nás nakopl a potom jsme hráli ještě líp. Náš výkon byl týmový, hráli všichni. Nemůžu říct, že by měl někdo špatný zápas. Proti Spartě je to základ k vítězství. Devatenáct hráčů a gólman hráli na 100 procent a díky tomu jsme vyhráli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:10. D. Simon, 32:08. Řepík Hosté: 34:17. Bambula, 35:14. Orsava, 40:22. Nahodil, 45:54. J. Káňa, 58:26. J. Káňa Sestavy Domácí: J. Kovář (46. Kořenář) – Krejčík, Moravčík, Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Polášek (A) – Konečný, Sobotka (A), Řepík (C) – Buchtele, Horák, D. Simon – E. Thorell, D. Vitouch, Tomášek – M. Vitouch, G. Thorell, Hauser. Hosté: Lukáš (Jak. Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Mareš, Rutar – J. Káňa (A), Nahodil, Orsava (A) – Klimek, Kusko, Navrátil – Kunc, Menšík, Bambula – Olesz, Anděl. Rozhodčí Stadion O2 arena

Liberec - Litvínov

Litvínov uspěl i ve druhém duelu pod vedením nového hlavního kouče Karla Mlejnka. Bílí Tygři si naopak připsal šestou porážku v řadě. Utkání rozhodl v čase 61:22 útočník Šimon Stránský.

Aktivněji do utkání vstoupili domácí, kteří šli již ve 4. minutě zásluhou přesné rány Melancona do vedení. Litvínov ale přispěchal s rychlou odpovědí a po přihrávce Helta vyrovnal na brankovišti důrazný Zygmunt.

První přesilovku v zápase si zahráli Tygři a blízko gólu byl Vlach, Tomkovi ale pomohla levá tyč. V polovině první třetiny už ale šli Liberečtí znovu do vedení. Po dobře sehraném přečíslení překonal Tomka střelou k tyči Dlouhý.

Ani tentokrát se ale Liberec ze svého vedení neradoval dlouho. Již po 36 sekundách bylo znovu vyrovnáno, po hezké přihrávce Abdula se prosadil nový litvínovský kapitán Sukeľ.

SESTŘIH: Liberec - Litvínov 2:3p. Verva vyhrála pod Mlejnkem i podruhé, rozhodl Stránský Video se připravuje ...

V úvodu druhé části měl dobrou příležitost Birner, Tomek ale svůj tým podržel. Na druhé straně se až za domácí obranu dostal Zdráhal, jeho bekhendový pokus ale zastavila horní tyč Kváčovy branky.

Hra se poté přelévala z jedné strany na druhou, oba brankáři ale byli v pozoru. Při liberecké početní výhodě měl Tomek plné ruce práce se střelami Birnera a Najmana. Po skončení přesilovky mu navíc proti střele Ordoše podruhé v utkání pomohla tyč. Nápor domácích však v závěru druhé třetiny přibrzdil faul Rychlovského.

Do třetí dvacetiminutovky tak vstupoval Litvínov v přesilovce a po velkém závaru dotlačil kotouč až za Kváčova záda Hlava. Liberecký kouč Augusta si však vybral trenérskou výzvu a hlavní rozhodčí po poradě u videa gól kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti neuznali.

Přesilovku si poté zahrál také Liberec a po ráně Filippiho zvonila za Tomkovými zády již potřetí v zápase branková konstrukce. Následovaly dvě přesilové hry hostů v rychlém sledu, Bílí Tygři se ale výborně ubránili. V závěru třetí třetiny musel po střetu s Filippim vystřídat zraněný litvínovský brankář Tomek, do hry putoval náhradník Godla. Gól už ale nepustil a zápas dospěl do prodloužení.

V nastaveném čase byl Litvínov aktivnější a bonusový bod mu vystřelil přesnou střelou k tyči Stránský.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:38. Melancon, 09:46. Dlouhý Hosté: 04:46. Zygmunt, 10:22. Sukeľ, 61:22. Š. Stránský Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Štibingr, Melancon, Rosandić, Derner, J. Dvořák, Aubrecht – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Frolík – Vlach, Jelínek (C), Ordoš – Flynn, Šír (A), Dlouhý. Hosté: Tomek (59. Godla) – Zile, Zeman, Strejček, Jaks, Demel (A), Wesley, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal (A) – Straka, Gut, Hlava – Zygmunt, Helt, Havelka. Rozhodčí Stadion

Vítkovice - Hradec Králové

Domácí se museli obejít bez indisponovaných opor Muellera, Mikuše a Krenželoka, ale začátek jim vyšel i tak. Po úvodní nevyužité přesilovce na sebe vzal zodpovědnost Krieger a po jeho akci propadl puk ve čtvrté minutě Růžičkovi za záda. Americký útočník dal už osmý gól.

Hostům rychle obdržena branka elán nesebrala. Okuliar vzápětí mohl vyrovnat, ale jeho sólo zlikvidovala domácí brankářská dvojka Klimeš, jenž dostal přednost před Stezkou.

Druhou část zahájili aktivněji Východočeši, ale tlak během přesilovky nevyužili. Domácí se po pasivní sekvenci kolem poloviny zápasu znovu nadechli a v 33. minutě to vyjádřili i gólem. Marosz pohotovou tečí usměrnil Stehlíkovu střelu podruhé do sítě hostů. Pro zkušeného útočníka to byla první gólová radost v sezoně.

SESTŘIH: Vítkovice - Mountfield HK 5:2. Hradec prohrál podruhé v řadě, rozhodl Bukarts Video se připravuje ...

Dvougólové vedení ale Ostravanům dlouho nevydrželo. O 85 sekund Okuliar před Klimešem tečoval podobně jako Marosz Huttulův pokus.

Vítkovice mohl ještě před koncem druhé třetiny uklidnit Půček, ale zblízka Růžičku nepřekonal. V třetím dějství se Vítkovice i přes náskok snažily hrát aktivně a v 50. minutě za to byly odměněny gólem, o nějž se postaral přesnou střelou z první Bukarts.

Klid to ale domácím nezajistilo, protože v 55. minutě Pavlík po sedmi sekundách přesilové hry potrestal Dejův faul.

V závěru hosté odvolali gólmana, power play jim ale nevyšla. Do prázdné branky nejprve nejlepší vítkovický střelec Lakatoš namířil svůj jedenáctý gól a tři sekundy před koncem se trefil i Fridrich.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:28. Krieger, 32:05. Marosz, 49:42. Bukarts, 58:39. Lakatoš, 59:57. Fridrich Hosté: 33:30. Okuliar, 54:48. F. Pavlík Sestavy Domácí: Klimeš (Stezka) – D. Krenželok, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, R. Půček – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Dej (A), Lindberg, Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa. Hosté: J. Růžička (Kiviaho) – Kalina, McCormack, Jank, Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Huttula – Okuliar, Lev (A), Zachar – Kev. Klíma, Cingel, Jergl – R. Pavlík, Lalancette, Smoleňák (C) – Pilař, Štohanzl, Pajer. Rozhodčí Šír, Hradil – Hlavatý, Lederer Stadion Ostravar aréna

České Budějovice - Mladá Boleslav

České Budějovice - Mladá Boleslav: Gólovou nudu ukončila tečovaná rána Koláčka, 1:0 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:28. Koláček, 41:48. Štencel Hosté: Sestavy Domácí: Strmeň (Cinka) – Štencel, Vráblík, Bindulis, Kachyňa, Šenkeřík, Marcel – Čachotský, Pech, Doležal – Dzierkals, Hanzl, Karabáček – Přikryl, Koláček, Tomeček – Strnad, M. Toman, Valský – Vopelka. Hosté: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk, R. Jeřábek, Stříteský, Štich, Lintuniemi, Křepelka – Šmerha, Fořt, Åberg – J. Stránský, Kotala, P. Kousal – Šťastný, Bičevskis, Lunter – Eberle, Závora, Kantner. Rozhodčí Pražák, Ondráček – Lhotský, Špůr Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5236 diváků

Pardubice - Plzeň

Pardubice - Plzeň: Nedůraz v hostující rozehrávce potrestal Radil, 1:0 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:52. Radil, 12:17. Cienciala, 17:13. Koffer, 35:33. Bučko, 51:07. Poulíček, 52:13. Čerešňák, 52:28. Urban Hosté: 10:05. Hrabík, 26:08. Kodýtek Sestavy Domácí: Frodl (Will) – D. Musil, Čerešňák (A), T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko – Cienciala, R. Kousal (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), Koffer – Říčka, A. Musil, Matýs – Rouha, Rákos, Urban. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Kvasnička, Vitaloš, Houdek, Kaňák, Kremláček – Schleiss (C), Kodýtek (A), Hrabík – A. Dvořák, Mertl (A), Rekonen – Blomstrand, Malát, Lang – Suchý, Soukup, Bitten. Rozhodčí Hribik, Pilný – Kis, Lučan. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8530 diváků