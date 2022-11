Trable Komety. Opravuje chlazení a shání peníze na led. Kde bude hrát?

Katastrofické scénáře, které se začaly šířit hokejovým prostředím, se nejspíš povedlo odvrátit. Ve čtvrtek proběhne generální zkouška celého zařízení, do něhož byly namontovány dva nové výměníky. Ty by měly znovu zvýšit výkon stroje na potřebnou hodnotu. „Pokud to dopadne dobře, stoupne pravděpodobnost na 99 procent. Dělá se pro to úplné maximum,“ ujistil Halas. „Zápas s Libercem (má se odehrát 22. listopadu) už nešlo zorganizovat, výkon chlazení nebyl takový,“ doplnil.

Na tři ze čtyř výměníků by se měla sezona dojet, po ní je však nutná rekonstrukce celé ledové plochy ve Winning Group Areně. Ta stávající slouží už téměř dvacet let a je nutné vyrábět více dvojnásobně širší vrstvu ledu než jinde. „Nyní jedeme v režimu jedné chladící mašiny, abychom vůbec udrželi led,“ popsal Halas z H+H Technika dění v posledních dnech.

V příštích měsících bude potřeba zajistit politickou (a tedy i finanční) podporu pro nemalou investici, která je nutná pro další provoz čtyřicet let staré haly. To je jedním ze stěžejních úkolů pro majitele klubu Libora Zábranského, jenž byl po volbách jmenován do vedení společnosti Starez Sport. Ta spravuje městská sportoviště.

Aktuální stav je takový, že extraligové áčko v „Rondu“ normálně trénuje, akorát se jede na jeden výměník a tím logicky trpí kvalita ledu. Je měkký. Dočasné stěhování jinam však bylo podle všeho odvráceno.

Nouzovou variantou byl přesun nejbližších utkání do Znojma. Tamní stadion patří městu a splnil by podmínky pro nejvyšší soutěž. „Nikdo z Komety nás neoslovil. Ale dá se to řešit operativně. Nebyl by problém se dohodnout, máme jiné hrací dny,“ uvedl ve středu dopoledne šéf znojemských Orlů Pavel Ohera.

Žádné alternativní řešení nebude s vysokou pravděpodobností potřeba. Kometa zůstane doma. Ovšem musí sehnat peníze, aby vyřešila problém na další roky.

