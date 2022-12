BUM! Expert Málek dostal při vysílání pukem do hlavy, Koreis psal o helmách

To byla šlupka! Někdejší brankář a nyní televizní expert stanice O2 TV Sport Roman Málek zažil velmi nepříjemnou konfrontaci s pukem. Během vysílání ho kotouč zasáhl přímo do hlavy. Stalo se tak před pátečním extraligovým zápasem 27. kola mezi Mladou Boleslaví a Spartou. Poraněný Málek utekl ze záběru rovnou na ošetřovnu, později zamířil dokonce do nemocnice. „Nyní už je v domácím léčení,“ uvedl tiskový mluvčí David Solnař.