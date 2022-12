Modrý po premiéře: Měl jsem sbalené lyže a přišla nabídka. Je to zase výzva

Jako když překlopíte přesýpací hodiny. Obraz utkání 33. kola Tipsport extraligy před zatím nejlepší návštěvou sezony změnilo podmetení domácího gólmana Dominika Pavláta začátkem druhé třetiny. Brněnského Adama Rašku, jenž o něj zavadil, rozhodčí nevyloučili, jen Sebastiána Maláta, který se mstil. Škodovka se vzchopila a zápas otočila. Po pěti zápasech s novým koučem má Kometa jednu výhru v prodloužení. Nic zatím nezměnil ani příchod Jaroslava Modrého.

Jak se vám takový zápas hodnotí?

„Těžko. Dvacet minut jsme byli tým, jak jsme si o tom povídali a jak jsme si představovali. Kluci pracovali, Plzeň jsme zatlačili, byli jsme hodně u nich, dali dva pěkné góly. Co nám paradoxně zlomilo páteř, byla přesilovka ve druhé třetině. Tam jsme si začali komplikovat život a vymýšleli nějaké věci. V celé druhé třetině jsme tahali za kratší konec, otáčeli puky ve středním pásmu. Plzeň se oslabením nastartovala, my pak měli pár šancí, ale pořád málo. Většinou to tak bývá. Tým, který je v takovém rozpoložení, těžko získává body. Každý malý detail je znát a my jsme si hodně ublížili v té přesilovce. To nás stálo utkání, převaha se přesunula na plzeňskou stranu.“

Kdy jste přestali věřit, že získáte body? Bylo to při neúspěšné hře bez brankáře, kterou jste začali čtyři a půl minuty před koncem a při níž jste dostali pátý gól?

„Ne, žádném případě. My jsme nepřestali věřit. Ale ten moment zápasu se zlomil při naší přesilovce. Kluci jako kdyby začali šlapat vodu a koukat, co s námi provedou. Místo abychom začali diktovat svůj hokej, čekali jsme, co s námi udělají. Byli jsme na patách, místo abychom stáli na špičkách. Oni si po tom oslabení začali věřit, začali kopat nohama, dali gól poté, co jsme si špatně rozebrali hráče. Pak už se propadáte do písku.“

Šest týmů na konci tabulky dělí tři body, Brno je mezi nimi. Jak se cítíte, když to začíná v podstatě být boj o záchranu?

„Já jsem trenér, připravuju tým, aby hrál co nejlíp. To je jediné, co můžu kontrolovat. Ti kluci vědí, o co hrají, kde se nacházíme. Prostě si vezmeme pracovní boty, helmu a jdeme makat. Oni přes noc hokej nezapomněli, jsou ale v nějakém rozpoložení. Na nás je, abychom to s trenérským štábem dali do pořádku. Zítra je nový den, budeme připravovat tým, aby se posunoval dál.“

Do Brna jste šel po konci v Českých Budějovicích hodně narychlo. Nepřijde vám, že jste se dostal z jedné špatné situace do jiné, ale dost podobné?

„Hezky to říkáte. Je to zase výzva. Nikdo vám nedá tým, který je první a jemuž se daří. Musíte začít zase od malých věcí a budovat. Není to jen o mně, já jsem toho součástí a můžu přinést svoje znalosti, lásku ke sportu. Přenášet to na hráče a pomoct v téhle situaci. Dostal jsem šanci, abych pracoval, navíc s chlapem (Patrik Martinec), který má fantastický charakter, loajální borec, který mě o to poprosil. Takové věci se neodmítají. Než abych fňukal doma a kopal se do zadku, budu pracovat a posunovat se dál. Ale rychlé to bylo. Jako kdyby mě vytrejdovali. Zabal si věci a přenes se zase do jiného místa.“

Sehrál v tom tedy roli Patrik Martinec?

„Určitě. Zeptejte se jeho, ale myslím, že v tom sehrál velkou roli. Je hlavní trenér, zodpovídá za celý mančaft a potřebuje k sobě lidi, jimž věří, že mu v jeho práci můžou pomoct.“

Měl jste jiné nabídky?

„Dostal jsem ji z Brna a tu jsem přijal. Těším se na práci. Měl jsem sbalené lyže a byl připravený, přišla však nabídka a já si řekl, že chci pracovat a zlepšovat se v téhle branži.“

Je Kometa z hlediska kádru a ambicí jiný tým než České Budějovice?

„Těžko mohu hodnotit, jsem v Brně krátce. Kometa má v posledních dvou dekádách nějakou historii. Něco dokázali a vidíte to na fanoušcích, jak se k tomu stavějí a jak chtějí, aby tým hrál a byl produktivní. Přicházím do nového prostředí a budu se snažit dělat svou práci.“

Co nejvíc týmu chybí?

„Ještě je brzy, měl jsem jen jedno rozbruslení, viděl dvě utkání. Jedno z pozice diváka, druhé jako trenér. Není to jednoduchá situace, ale v té nebude nikdo. Soutěž je vyrovnaná.“

Zápasy budou teď nahuštěné, jak se dá za pochodu s týmem pracovat?

„Dá, samozřejmě. Video, tréninky, individuálně ukazovat věci, které nás budou zdobit a v čem můžeme být lepší, mluvit s hráči, zvedat jim sebevědomí.“

Góly Domácí: 27:47. Schleiss, 32:41. Mertl, 41:45. Mertl, 52:09. Kodýtek, 55:38. Kodýtek Hosté: 09:09. Horký, 18:01. Koblížek Sestavy Domácí: Pavlát (Vondraš) – Zámorský, Malák, Kaňák, Houdek, Kremláček, Kvasnička – Hrabík, Kodýtek, Schleiss (C) – Pour, Malát, Suchý – Rekonen, Mertl (A), Lang – Adamec, Bitten, A. Dvořák. Hosté: Furch (Kavan) – Kundrátek (A), Ščotka, Holland, Kučeřík, Gulaši (A), Hrbas, Němec – Horký, Holík, Flek – Kollár, Zaťovič (C), Koblížek – Strömberg, Kratochvíl, Dufek – Malý, Süss. Rozhodčí Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 31 16 7 4 4 90:60 66 2. Vítkovice 32 17 4 6 5 107:80 65 3. Třinec 32 16 2 5 9 96:66 57 4. Olomouc 33 15 4 1 13 84:71 54 5. Plzeň 33 13 3 7 10 86:83 52 6. Sparta 31 14 4 1 12 78:71 51 7. Liberec 32 9 6 8 9 92:85 47 8. Mountfield 31 11 5 1 14 79:80 44 9. Brno 32 9 6 2 15 78:97 41 10. Litvínov 33 10 2 6 15 91:98 40 11. M. Boleslav 32 9 4 5 14 62:75 40 12. Č. Budějovice 32 10 3 3 16 77:90 39 13. K. Vary 32 10 3 2 17 72:99 38 14. Kladno 32 9 3 5 15 73:110 38 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž