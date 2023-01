Přibyl litoval nájezdu, Godla ho přečetl. „Ostrava“ začala obrat Litvínova

Krušnohorcům se povedlo něco, co se dřív obracelo spíš proti nim. Otočili zápas, který se pro ně nevyvíjel příznivě. Boleslavští dvakrát vedli, v polovině utkání dokonce o dva góly. Litvínov vystřídal brankáře a pak vyrovnal. Denis Godla, jenž nahradil Šimona Zajíčka, chytil na konci druhé třetiny Přibylovi trestné střílení.

„Moc jsem nepřemýšlel, kdo tam stojí. Tušil jsem, co chci udělat. Věděl jsem, že led už není moc dobrý. Bál jsem se jít do nějaké komplikované kličky. Bohužel to dopadlo takhle, přečetl to dobře. Z naší strany to nebylo špatné utkání. Ale skončili jsme bez bodu,“ řekl po zápase Přibyl, který první střelou po Godlově nástupu zasáhl tyčku.

Domácí mezitím po „ostravské“ kombinaci Patrika Demela se Šimonem Stránským a Zdráhalem snížili na 2:3, Bruslaři mohli znovu odskočit, ještě do přestávky vyrovnal Matúš Sukeľ po spolupráci se slovenským dvojčetem Kudrnou. Když už se zdálo, že zápas spěje k prodloužení, líznul Estephan před bránou nenápadně nástřel obránce Freibergse a pět minut před koncem strhl vedení na stranu Vervy. Severočeši po pěti zápasech zvítězili, naposledy se jim to podařilo ještě před Vánoci. A poprvé v sezoně Bruslaře porazili.

„Neřekl bych, že jim střídání brankářů nějak pomohlo. Jakmile jsme dvěma rychlými góly vedli 3:1, začali jsme trošku bláznit. Mohli jsme hrát víc v klidu a organizovaně. Ale už se stalo a nemá cenu se v tom úplně babrat,“ pokračoval Přibyl.

Ve středočeském týmu došlo v minulém týdnu k několika změnám. Přišel švédský útočník Tim Söderlund, útočník Jan Eberle putoval do Hradce Králové za Kellyho Klímu, ze Sparty získali Bruslaři Dvořáčka s Přibylem za nejproduktivnějšího hráče Pavla Kousala.

Poté, co mužstvo vyhrálo pouze jeden z deseti zápasů, byl odvolán kouč Ladislav Čihák. Tým převzal z pozice hlavního trenéra Petr Haken s Václavem Pletkou, jenž povýšil od juniorů. Oba zatím prý jen pro víkendová utkání, na finální podobě velitelského štábu klub pracuje. V pátek Bruslaři nadělili Brnu sedmičku, včera padli v Litvínově.

„Tohle se stane každému mužstvu. Doufám, že se z toho brzy vyhrabeme. Je vidět, že tým sílu má. Jádro zůstalo, chemii v něm cítím. Poslední dva zápasy byly super. Jenom se musíme naučit je dotáhnout k vítězství,“ dodal Přibyl.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:38. Hlava, 29:35. Demel, 35:51. Sukeľ, 55:00. Estephan Hosté: 03:11. Dvořáček, 28:08. Bernad, 28:50. Lintuniemi Sestavy Domácí: Zajíček (29. Godla) – D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Wesley, Demel (A) – Zdráhal (A), Sukeľ (C), Š. Stránský – Abdul, Gut, Kudrna – Hlava, Estephan, Chalupa – Šalda, Jurčík, Havelka – Berka. Hosté: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Hrdinka, Štich – Söderlund, Přibyl, Lantoši – J. Stránský (C), Fořt, Šťastný – Kantner, O. Najman (A), Kel. Klíma – M. Beránek, Závora, Dvořáček. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Lhotský, Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3811 diváků

