SESTŘIHY: Show Ocelářů v Bratislavě, Kladno zaskočilo lídra. Dynamo v čele

Kalousova vítězná premiéra

Mladá Boleslav při premiéře nového kouče Jiřího Kalouse zdolala Hradec Králové 3:2 v prodloužení. V čase 64:19 o tom rozhodl švédský útočník Tim Söderlund. Bruslařský klub po sérii pěti porážek a odvolání trenéra Ladislava Čiháka vyhrál druhý z posledních tří duelů. Mountfield bodoval posedmé za sebou a teprve podruhé z toho prohrál.

V úvodní části se hrálo dlouho bez větších šancí. Až ve 13. minutě po zaváhání v mladoboleslavské defenzívě se dostal před Novotného Perret, ale bekhendem minul. Na druhé straně po Přibylově akci kryl Kiviaho pravým betonem střelu Lantošiho, který finského gólman prověřil opět hned vzápětí a v 15. minutě znova.

Bruslařský klub se ve druhé třetině ubránil při Beránkově vyloučení a na druhé straně pak měl možnost Přibyl. V čase 32:22 se dočkal vedení Mountfield. Jergl se po chybě v rozehrávce domácích uvolnil mezi kruhy a přihrál Perretovi, jehož zakončení prošlo mezi bruslemi spoluhráče Lalancettea do odkryté branky.

Domácí ale hned za 49 sekund odpověděli. Obránce Lintuniemi na levém kruhu oklamal Lalancettea a rychlou střelou trefil protější horní roh Kiviahovy branky. Mladá Boleslav se pak dočkala také své první početní výhody v utkání, ale hosté se při Novákově pobytu na trestné lavici ubránili.

Hned na startu třetí třetiny se snažil strhnout vedení na stranu Bruslařského klubu Söderlund. V 47. minutě však zužitkoval hned po osmi sekundách přesilovku při Přibylově vyloučení Blain a Východočeši podruhé vedli.

Za dvě minuty byl blízko vyrovnání Lantoši, ale trefil levou tyč. Další velkou šanci měl Najman, který minul odkrytou branku. Domácí se dočkali v 53. minutě při Jerglově trestu, kdy po Lantošiho přihrávce překonal Kiviaha z pravého kruhu Fořt. Otočit skóre ve prospěch domácích mohl Přibyl. Prodloužení neodvrátila ani přesilovka Středočechů při Pilařově trestu.

V prodloužení nejdříve zlikvidoval Kiviaho Pýchův únik, ale pak se před něj dostal z úhlu Söderlund a s bekhendovým zakončením uspěl.

Hlasy trenérů:

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): „My se samozřejmě seznamujeme za pochodu, protože já jsem byl dnes poprvé na tréninku na rozbruslení. To byla krátká doba. Myslím, že tam byly dobré věci. Samozřejmě tam byly věci, na kterých bude potřeba zapracovat, protože jsme nabízeli soupeři zbytečně šance. Jsou to věci, na kterých se dá pracovat, a určitě se na ně zaměříme. Musím říct, že tým je výborně připravený. Je to věc, na které se dá stavět. V bruslivém hokeji chceme jednoznačně pokračovat. Je výborné, že jsme vyhráli. Hlavně si myslím, že je to pro kluky psychicky vzpruha a impulz do dalších zápasů, protože se v nich teď nedařilo. Každý bod je důležitý v situaci, v které se nacházíme."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Máme na to trošičku smůlu. Podruhé nebo potřetí v sezoně jsme narazili na tým, kde zrovna vyměnili trenéra. Nový úspěšný trenér přenesl tu energii z dvacítek na domácí tým, který hrál velmi dobře. My jsme v zápase dvakrát vedli, ale ani jednou se nám nepovedlo vedení udržet delší dobu a dostat tím domácí trošku pod psychický tlak. Byla to škoda. Myslím, že domácí byli lepší celý zápas. Bodu si vážíme. Zápasy jdou rychle za sebou. I se mi zdálo v prodloužení, že nám trošičku došly síly. Pro nás je to cenný bod."

Góly Domácí: 33:11. Lintuniemi, 52:07. Fořt, 64:20. Söderlund Hosté: 32:22. Lalancette, 46:30. Blain Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Hrdinka, Štich – Söderlund, Přibyl, Lantoši – J. Stránský, Fořt, Šťastný – Lunter, O. Najman, Kel. Klíma – M. Beránek, Závora, Dvořáček. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Lev – R. Pavlík, Kev. Klíma, Pilař – Perret, Lalancette, Jergl – Novák, Štohanzl, Doležal. Rozhodčí Pražák, Květoň – Svoboda,, Zíka Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Kladno zaskočilo lídra

Souboj vedoucích Vítkovic s posledním Kladnem skončil překvapivým vítězstvím hostů 3:0. Středočeši dali v každé dvacetiminutovce po gólu, o ten vítězný se v 18. minutě zasloužil Adam Kubík. Ostravané před vyprodaným hledištěm museli skousnout teprve druhou domácí porážku v normálním čase. Kladenský brankář Adam Brízgala vychytal první čisté konto v sezoně a Rytířům pomohl ke třem bodům po třech prohrách za sebou.

Favorit měl vlažný nástup, kterého hosté dokázali využít. Někdejší vítkovický obránce Slováček nabil v 18. minutě ideálně Kubíkovi, který prudkou ranou z kruhu překonal Stezku. Překvapeného soupeře mohl hned v dalším střídání omráčit Beran druhým gólem, ale sólový nájezd na gólmana neproměnil.

Domácí bez nemocného Muellera nemohli chytit svůj herní rytmus a těžko se dostávali přes soustředěně hrajícího soupeře. Během dvou slepených přesilovek ve druhé části sice dokázali na Kladno vyvinout tlak, ale vyjma nebezpečné Bukartsovy dorážky z úhlu na Brízgalu další těžká střela nepřiletěla.

Sotva se hosté zmátořili, zneklidnili protivníka druhým gólem. Po vyražené střele Voráčka se nebojácně vrhl Filip a zblízka dopravil puk podruhé za Stezku.

Domácí si vypracovali jen minimum příležitostí a o to více je muselo mrzet, když v úvodu třetí části jednu z mála zahodil Kotala. Ve 48. minutě navíc přišla další ledová sprcha: v přesilovce zaváhal na útočné modré čáře Mikuš a přečíslení dva na jednoho Plekanec zkušeně vyřešil ranou pod Stezkovu vyrážečku.

Tříbranková ztráta už byla na Vítkovice moc. Poslední šanci na zdramatizování chytil v oslabení Fridrichovi Brízgala a mohl si připsat první čisté konto v sezoně, stejně tak i Kladno první výhru v ročníku nad ostravským celkem.

Hlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Prohra před vyprodaným stadionem mrzí. Ale Kladno hrálo dobře a my jsme na něj dnes nenašli recept. Vázly nám ruce, nohy, hlava, přeskakovaly nám kotouče a chyběla nám lehkost. Tam, kde jsme se mohli chytit přesilovkou, tak jsme ještě dostali gól. Asi i my potřebujeme hrát takové zápasy, abychom si uvědomili, že bez obrovského nasazení a dřiny v každém zápase nám soupeř nic nedaruje. Dnes nám nefungovalo nic, prostě špatný zápas. Musíme na to zapomenout."

Otakar Vejvoda (Kladno): „Celé mužstvo dnes předvedlo vyspělý výkon v čele s výborným brankářem Brízgalou. Sice jsme vstoupili do zápasu oslabením, ale to se nám podařilo ubránit a pak jsme hráli disciplinovaně. Podařilo se nám vstřelit první gól a až na jednu šanci v přesilovce toho Vítkovice moc neměly. Ve třetí třetině domácí měli nějaké střely, ale nás podpořil výborný Brízgala a získáváme cenné tři body."

Góly Domácí: Hosté: 17:11. Kubík, 35:08. Filip, 47:39. Plekanec Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Raskob, L. Kovář, J. Stehlík, Sedlák, Prčík – Bukarts, Krieger, Kalus – Kotala, L. Krenželok (C), Lakatoš (A) – Fridrich, Chlán, Bernovský – Lednický, Dej, R. Půček. Hosté: Brízgala (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Cibulskis, Ticháček, Slováček, Babka, Voráček – Kubík, Plekanec (C), Jágr – Brodecki, Filip, Indrák – Beran, Pytlík, M. Procházka – O. Bláha II, Zikmund (A), Melka. Rozhodčí Hradil, Obadal – Gebauer, Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 833 - vyprodáno diváků

Vary zvládly důležitý duel

Hráči Českých Budějovic podlehli Karlovým Varům 2:4. Jihočeši prohráli i třetí vzájemný duel sezony a nesebrali týmu Energie ještě ani bod. Před posledním Kladnem, které zvítězilo na ledě Vítkovic, je nyní Motor už jen díky lepšímu skóre. Hosté, kteří vyšli v předchozích dvou vystoupeních naprázdno, vedli v čase 3:23 už 2:0.

První střelu na branku v úvodu pohotově vyslal českobudějovický kapitán Gulaš, ale domácí tým se nestihl na ledě pořádně srovnat a brzy začal ztrácet. Vedení pro hosty zařídil Rachůnek, jehož přihrávku z pravého kruhu nešťastně přesměroval obránce Percy za záda bezmocného Hrachoviny.

V polovině čtvrté minuty zvýšil Černoch tečí Pulpánovy střely od modré čáry. Zanedlouho mohl přidat třetí gól zblízka Kohout. Domácí zvýšili aktivitu a chvílemi zavírali soupeře v jeho pásmu. Dobrou příležitost měl na levém kruhu volný Dzierkals, jenže zbytečně moc avizoval svůj nápřah. Neujala se Gulašova rána po vyhraném buly, neúspěchem skončila i možnost Štencela, který si neporadil s pukem u pravé tyčky.

Nástup do druhé části patřil Energii. V obrovské šanci se neprosadili Černoch s Beránkem, po nich zblízka neskóroval ani Redlich. Proti dalšímu pokusu Černocha dobře povyjel Hrachovina. Domácí potom využili první přesilovku zápasu. Z pravého rohu úhlopříčně nad levý kruh přihrával Pech a Gulaš ranou bez přípravy překonal Habala.

Jenže karlovarští hokejisté dál neúnavně pracovali. Neujala se bekhendová střela Beránka, ale Gríger využil zmatku v obraně Jihočechů a z pravého kruhu pohodlně poslal kotouč do odkryté branky. Snížit se podařilo Hovorkovi, jenž popojel od modré čáry a švihem zamířil pod horní spojovací tyčku.

Od začátku třetího dějství diktovali hru domácí, ale před brankou se neprosadil Strnad, neujala se střela Gulaše, nevyšly ani další pokusy. Na protější straně nepotrestal Gríger chybu Hovorky. Brankář Hrachovina musel zasahovat také proti Redlichovi.

Českobudějovičtí se hodně snažili, ale hráči Energie si chytře hlídali výsledek a dobře zvládli i třetí oslabení. Motor zkusil v závěru power play, jenže když Gulaš místo střely zvolil přihrávku, dostali se ke kotouči hosté a Kohout ho dovezl do prázdné branky.

Góly Domácí: 26:33. Gulaš, 35:47. Hovorka Hosté: 01:27. Rachůnek, 03:23. Černoch, 30:31. Gríger, 59:29. Kohout Sestavy Domácí: Hrachovina (Cinka) – Štencel, Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Čachotský, Pech, Gulaš – Dzierkals, Hanzl, Vondrka – Strnad, Vopelka, Valský – Karabáček, M. Toman, V. Tomeček. Hosté: Habal (Lukeš) – Pulpán, Huttula, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kohout. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Hynek, Klouček Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5395 diváků

Plzeňský obrat

Hráči Plzně porazili Litvínov 4:1. Západočeši zabrali po třech zápasech bez bodového zisku, Litvínov porazili i potřetí v sezoně. Hosté sice brzy vedli, jenže Indiáni dvěma góly během prostřední části skóre otočili a ve třetí třetině přidali další dvě branky. K úspěchu přispěli dvěma trefami Filip Suchý a gólem a přihrávkou Jakub Pour. Třemi asistencemi se blýskl Marek Baránek. Severočeši prohráli čtvrté venkovní utkání po sobě.

Záhy po úvodním vhazování se protáhl až před Svobodu Zdráhal, ale domácí gólman stačil zasáhnout. Jenže po necelých dvou minutách fauloval Blomstrand a z nařízeného trestného střílení otevřel přesnou střelou pod lapačku skóre Estephan. Plzeňští se zvedli až při vyloučení Sukeľa, hosté však jejich nápor díky pozornému Godlovi přečkali. Střelecké převaze Indiánů úspěšně čelil litvínovský gólman až do konce první třetiny.

Na začátku prostřední části hosté nevyužili přesilovku a naopak ve 26. minutě vyrovnal na 1:1 bekhendovou dorážkou Baránkovy střely Suchý. Akce se poté střídaly v rychlém sledu na obou stranách a v polovině utkání převzali iniciativu domácí. Holešinský však prováhal přečíslení dvou na jednoho a Kodýtek zblízka neprostřelil Godlu.

Převahu Indiánů uťal nedovolený zákrok Piskáčka, zaváhání Svobody při rozehrávce však Sukeľ přesnějším pokusem do odkryté branky nepotrestal. To pouhých 104 sekund před druhou sirénou střílenou přihrávku Baránka tečoval do sítě Hrabík a dokonal obrat na 2:1.

V úvodu závěrečné dvacetiminutovky hosté promarnili další početní výhodu a již ve 46. minutě toho litovali, když se krátce po skončení přesilovky trefil přesně pod horní tyčku z pravého kruhu Pour. Navýšit dvoubrankové vedení mohl Hrabík, Godla však stačil vleže jeho dorážku skvěle zastavit.

V 52. minutě Rekonenovu chybu nepotrestal tváří v tvář Svobodovi Hlava. Finský útočník následně nezvládl samostatný únik, ale při dlouhé litvínovské power play znásobené vyloučením Baránka dovršil výsledek na konečných 4:1 Suchý.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Jsou to strašně důležité body po třech nezvládnutých zápasech. První tři střídání - včetně inkasovaného gólu z trestného střílení - nebyla od nás úplně ideální. Ale pak se mužstvo nastartovalo, ve druhé třetině jsme si vytvářeli tlak a byla otázka času, kdy vstřelíme branku. Litvínov měl ale také šance, hlavně dvě přesilovky. Tam nám výborně zachytal Míra Svoboda a kluci to odbránili. Nejdůležitější bylo, že jsme podali konečně týmový výkon. Všichni to odmakali a šli si za vítězstvím."

Karel Mlejnek (Litvínov): „Myslím si, že jsme měli velice dobrý vstup do utkání. Ale po inkasovaném gólu z trestného střílení Plzeň začala dostávat kotouče k nám do pásma a vytvářela si tlak. Od druhé třetiny se obrázek hry změnil a druhá i třetí třetina byly vyrovnané. Nicméně z našeho pohledu rozhodla druhá třetina a naše ztráty kotoučů ve středním pásmu a neochota pracovat v předbrankovém prostoru v útočném pásmu."

Góly Domácí: 25:43. Suchý, 38:16. Hrabík, 45:52. Pour, 58:23. Suchý Hosté: 01:48. Estephan Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Piskáček (A), Jiříček, Houdek, Kvasnička, Kaňák – Schleiss (C), Kodýtek, Holešinský – Blomstrand, Mertl (A), Rekonen – Hrabík, Suchý, Pour – Bitten, Soukup, Malát. Hosté: Godla (Zajíček) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), D. Kolář – Šalda, Š. Stránský, Sukeľ (C) – Zdráhal (A), Kudrna, Estephan – Abdul, Berka, Gut – Hlava, Havelka, Jurčík – Chalupa. Rozhodčí Jaroš, Šindel – Brejcha, Malý. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4328 diváků

Pardubice jsou v čele

Hráči Pardubic zvítězili na ledě Liberce 4:3. Dynamo tak využilo zaváhání Vítkovic s Kladnem a vrátilo se na první místo tabulky. Domácí Bílí Tygři třikrát dotáhli vedení Východočechů, v čase 59:49 však definitivně rozhodl útočník Robert Kousal.

Utkání nezačalo pro domácí vůbec šťastně. Již po půlminutě byl vyloučen Nedomlel a hostům stačilo pouhých 17 sekund na využití přesilovky. Po ose Paulovič, Kousal doputoval puk na hůl Radila, který zamířil přesně k tyči Kváčovy branky. Domácí se ale rychle oklepali a hnali se za vyrovnáním.

V polovině první třetiny se jim v přesilovce podařilo srovnat krok. Po střele Vlacha vyrazil Will puk do výšky a hráči ztratili přehled, kde vlastně je. Nejrychleji se zorientoval Melancon, přihrál Filippimu a domácí centr pohodlně skóroval do poloprázdné branky. V závěru třetiny mohl překlopit vedení zpět na stranu Pardubic Vondráček, ale Kváča svůj tým podržel.

I druhé dějství začali lépe hosté. Ve 24. minutě si Čerešňák našel puk u modré čáry a prostřelil Kváču. Hosté pokračovali v tlaku a vytěžili z něj přesilovku. Domácí se ubránili, poté z rychlého kontru tvrdě vypálil Nedomlel a mohl se radovat ze své první branky v libereckém dresu - 2:2.

Ve veliké šanci byl ve 34. minutě domácí Ordoš, ale z půl metru přestřelil branku. Pořekadlo nedáš - dostaneš opět zafungovalo. Při signalizované výhodě dostal hosty do vedení Sedlák.

Gól do šatny domácí nepoložil. Ve třetím dějství si od prvních minut vytvořili tlak a šli za vyrovnáním. Povedlo se jim to ve 48. minutě, kdy Flynn tvrdou ranou zakončil přesilovkovou kombinaci a začínalo se od začátku.

Minutu a půl před koncem byl vyloučen domácí bek Nedomlel a pardubické komando nabídnutou příležitost využilo. Pouhých 11 sekund před sirénou vstřelil vítěznou branku Kousal.

Góly Domácí: 09:50. Filippi, 28:12. Nedomlel, 47:44. Flynn Hosté: 00:46. Radil, 23:33. Čerešňák, 39:57. L. Sedlák, 59:49. R. Kousal Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Balinskis, Nedomlel, Kolmann, Melancon, Derner, Štibingr, Aubrecht – Ordoš, Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Vlach, Jelínek (C), Rychlovský – Jenčovský, Šír (A), Dlouhý. Hosté: Will (Matěcha) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář (A), Vála, Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Štetka, A. Musil, Vondráček. Rozhodčí Kika, Ondráček – Ondráček, Hnát Stadion Home Credit Arena, Liberec

Debakl pod širým nebem

Hráči Třince porazili v historicky pátém extraligovém utkání pod širým nebem - druhém mimo území České republiky - Brno 6:1. Dohrávku 18. kola na fotbalovém stadionu Tehelné pole v Bratislavě, kterou sledovalo 11.367 diváků, opanovali slovenští hráči v dresu Ocelářů.

Marko Daňo vstřelil dvě branky a prosadili se i Vladimír Dravecký, Martin Marinčin a Libor Hudáček, který přidal i tři asistence. Tři kanadské body nasbíral Andrej Nestrašil. Třinec porazil Brno i potřetí v sezoně a vyhrál pátý zápas v řadě.

Již v první minutě mohl otevřít skóre třinecký Voženílek, nezamířil však přesně. Následně začalo ve slovenské metropoli drobně pršet a hráči obou týmů se museli vyrovnat s náročnějšími podmínkami. Naštěstí déšť brzy ustal.

Skóre se poprvé změnilo v osmé minutě a pod gól Třince se podepsali slovenští krajánci. Hudáček připravil gól pro Daňa, jenž si po pohotové střele připsal 21. branku sezony.

O první vážnější akci Komety se postaral ve 12. minutě junior Šalé, brankář Kacetl byl ale připravený. O dvě minuty později nebezpečně střílel na druhé straně Marinčin, trefil ale jen tyč. Brňané byli podle statistik střelecky aktivnější, Oceláři však nebezpečnější.

Do druhé třetiny oba týmy vyměnily speciální sady dresů za klasické extraligové a více ze hry měla Kometa. Brňané se tlačili do útoku, Kacetl byl ale pozorný. Jeho spoluhráči čekali na šanci, která přišla ve 27. minutě, kdy se do rychlého protiútoku dostali další dva slovenští hráči v kádru Ocelářů Hrehorčák a Dravecký a navýšili vedení Třince.

Brno mohlo snížit v oslabení, Kollár ale samostatný nájezd při Flekově vyloučení gólově nezakončil. Třinec první přesilovku nevyužil, druhou v rychlém sledu ale ano. A opět se autorem branky stal slovenský hráč. Z dorážky se podruhé prosadil Daňo.

Nejlepší střelec soutěže byl ve 36. minutě blízko hattricku, Furch jej ale tentokráte vychytal. Přesto se Oceláři ve druhé části ještě jedné branky dočkali, Jeřábek připravil krásnou přihrávkou gól pro Nestrašila.

Kometa měla ideální šanci snížit v přesilových hrách na začátku třetí části, kdy v Bratislavě začalo hustě pršet. Dvě výhody sice nevyužila, pět sekund po skončení druhé ale překonal Kacetla bekhendem Süss. Ještě ve stejné minutě byl ale vyloučený Pospíšil a Oceláři získali v přesilovce čtyřbrankové vedení zpět. Po ukázkové kombinaci se trefil Hudáček, další slovenský reprezentant.

A ze strany Slováků to nebylo vše. V 50. minutě na konci přesilové hry prostřelil Furcha od modré čáry obránce Marinčin. Oceláři následně zápas v klidu dovedli do vítězného konce, Kometa prohrála sedmý z posledních devíti zápasů.

Hlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Třinec): „Zápas byl v těžkých povětrnostních podmínkách, na ploše byly spousty vody, na hráčích, na trenérech. Myslím si, že jsme podali velice koncentrovaný, zodpovědný výkon, byli jsme ve všech třetinách lepší. Dobře jsme bruslili, dokázali jsme se lépe vypořádat s podmínkami, které tady panovaly. Snad jen chvilku na začátku druhé třetiny, kdy jsme tam měli pár ztrát kotoučů v našem obranném pásmu, jsme dovolili Kometě ohrozit naši bránu. Jinak si myslím, že jsme celý zápas kontrolovali a zaslouženě zvítězili."

Jaroslav Modrý (Brno): „Do poloviny zápasu jsme byli rovnocenným soupeřem. Od poloviny jsme začali dělat věci, které pro nás nejsou charakterní. Tlačíme se dopředu, ale propadneme. A oni, jak jsou kvalitní tým, tak z těchto brejků byli efektivní. Situace dva na jednoho jim nemůžeme dát, my jim to dáme dvakrát a oni nám dají dva góly. Pak jsme se nechali dvakrát vyloučit v útočném pásmu a Třinec má přesilovku na 30 procentech (úspěšnosti) a jednu z nejlepších v soutěži. Tam nám ublížili a rozhodli zápas."

Góly Domácí: 07:18. Daňo, 26:42. Dravecký, 32:35. Daňo, 38:37. Nestrašil, 46:05. Hudáček, 49:55. Marinčin Hosté: 44:02. Süss Sestavy Domácí: Kacetl (Daneček) – Havránek, Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, M. Doudera, Roth, Zahradníček – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Kurovský, Dravecký (A), Hrňa. Hosté: Furch (Jekel) – Kučeřík, Kundrátek (A), Ščotka, Holland, Hrbas, Gulaši (A) – Pospíšil, Horký, Holík – Zaťovič (C), Kollár, Flek – Raška I, Zbořil, Šalé – Süss, Strömberg, Koblížek – Vincour. Rozhodčí Jeřábek, Stano – Hlavatý, Lederer Stadion Bratislava, Národný futbalový štadión Tehelné pole Návštěva 11 367 diváků