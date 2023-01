ONLINE + SESTŘIHY: Sparta válí, obrat Vervy. Dynamo - Kladno 4:2

Kometa zabrala, ale stejně ve Varech padla

Západočechům se ideálně vydařil vstup do utkání. V 5. minutě nahrál Koblasa zpoza branky Beránkovi, který otevřel účet zápasu. O dvě minuty později byl vyloučený Zbořil a domácí první přesilovou hru využili. Čiliaka prostřelil Koblasa.

Kometa svou první střelu na Habala vyslala až v 10. minutě. O dvě minuty později ale hosté prohrávali již 0:3 a zasloužila se o to opět první karlovarská formace. Čiliak po střele Koblasy od modré čáry neudržel puk a u branky stojící Beránek již neměl problém navýšit skóre. Trenéři Komety si vzdali oddechový čas a do branky poslali Furcha.

Efekt to přineslo okamžitý, o 24 sekund později se do samostatnému úniku dostal Pospíšil a nekompromisním zakončením dostal hráče z moravské metropole do zápasu.

Solidně rozjeté utkání se pro Energii zkomplikovalo ve 14. minutě, kdy dostal Havlín putoval s pětiminutovým trestem předčasně do kabin. Energie ale dlouhé oslabení přestála bez inkasované branky.

I ve druhé třetiny byli aktivnější domácí.Ve 26. minutě se v oslabení dostal do brejku Beránek, ale trefil jen tyč. Za Kometu kontroval Holík, Habala ale nepřekonal. Ve 33. minutě Dufek tvrdě dohrál Jiskru a stejně jako Havlín dostal pětiminutový trest a zápas pro něj skončil.

Západočeši nesehráli dlouhou početní výhodu dobře, přesto se jim podařilo v jejím závěru skórovat. Devět sekund před koncem přesilovky se pohotovou dorážkou potřetí v zápase prosadil Beránek.

Domácí ale nedokázali zápas dovést v poklidu do vítězného konce, ve třetí třetině se z něj stalo drama. Kometa dokázala hned po 55 sekundách snížit, když se poprvé v extralize trefil obránce Fajmon. Ve 44. minutě zůstal před domácím gólmanem zcela osamocený Zaťovič a snížil na 3:4 z pohledu hostů.

Vyrovnat mohl o minutu později Kollár, ale jeho střela jen zazvonila o pravou tyč. V 54. minutě díky pěkné individuální akcí Redlicha a jeho přesné střele z mezikruží vedli Energetici opět o dvě branky.

Při vyloučení Pulpána se čtyři minuty před koncem základní hrací doby odhodlala Kometa poprvé k power play, kterou přesnou střelou do horního rohu využil Zaťovič. Druhá power play v 59. minutě již pro hosty úspěšná nebyla a domácí nakonec dotáhli zápas k tříbodovému zisku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:10. O. Beránek, 06:49. Koblasa, 11:07. O. Beránek, 37:35. O. Beránek, 53:09. Redlich Hosté: 11:42. Pospíšil, 40:55. Fajmon, 43:31. Zaťovič, 56:07. Zaťovič Sestavy Domácí: Habal (Lukeš) – Huttula, Pulpán (A), Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek – Rachůnek (A), Gríger, Kohout – Juusola, Hladonik, Koffer – Redlich, Jiskra, Kofroň. Hosté: Čiliak (12. Furch) – Kučeřík, Kundrátek (A), Ščotka, Fajmon, Ďaloga, Hrbas, Němec – Pospíšil, Holík, Horký – Zaťovič (C), Kollár, Flek – Raška I, Zbořil, Šalé – Vincour (A), Süss, Dufek. Rozhodčí Veselý, Šindel – Komárek, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3463 diváků

Liberec utíká Mountfieldu, ten prohrál počtvrté za sebou

Bílí Tygři z Liberce přehráli Hradec Králové 3:1 a v tabulce Mountfieldu, který padl počtvrté v řadě, utekli na sedmém místě už na sedm bodů. Domácí do utkání vlétli a již po 52 vteřinách šel do vedení. Krásnou souhru s Melanconem a Najmanem zakončil trefou do odkryté branky Flynn. Mountfield mohl odpovědět v početní výhodě, nesehrál ji ale příliš dobře.

V polovině první třetiny tak znovu udeřili Tygři, na rozdíl dvou branek zvyšoval bekhendovou střelou Ordoš. Domácí byli při chuti a další gól měl na hokejce Najman, v obrovské šanci ale těsně minul. Poté zahrozili také hosté, McCormackovu střelu ale Kváča vyrazil. Na druhé straně se do dobré šance dostal Birner, také Růžička ale dobře zasáhnul.

V závěru druhé třetiny se do dobré pozice dostal Nedomlel, Růžička jeho střelu i následnou dorážku výborně chytil. Nepřišel si na něj ani z ideální pozice mezi kruhy zakončující Balinskis.

Krátce po začátku třetí dvacetiminutovky už ale Růžička kapituloval potřetí. Najman zpoza branky našel zcela volného Frolíka, který střelou k tyči zvýšil na rozdíl tří branek. Hosté se ještě pokoušeli s vývojem zápasu něco udělat a když dvanáct minut před koncem třetí třetiny fauloval domácí Filippi, sáhl hradecký trenér Martinec ke hře bez brankáře.

Ani tento tah ale Mountfieldu branku nepřinesl. V závěru utkání to hosté znovu zkusili se šesti hráči v poli a Kváčovi překazil čisté konto Lev. Víc už ale hosté nestihli.

Ohlasy trenérů

Jiří Kudrna (Liberec): „Bylo to těžké utkání, navíc Hradec Králové je v tabulce hned za námi. Měli jsme výborný vstup do utkání, díky výbornému pohyby jsme se dostávali do šancí a povedlo se nám vstřelit dvě branky. Ve druhé třetině jsme ustáli pár těžkých střídání. Gól na začátku třetí třetiny nás nasměroval ke třem bodům a závěr zápasu jsme ubránili. Hráli jsme s velkou chutí a zaslouženě jsme zvítězili.“

Petr Svoboda (Hradec Králové): „První střídání určilo ráz celého zápasu. Špatně jsme si soupeře rozebrali, udělali jsme faul, Liberec nás přehrál a dal gól do prázdné branky. V první třetině jsme trochu spali, chyběl nám pohyb a byli jsme všude pozdě. Domácí zaslouženě vedli 2:0. Ve druhé třetině jsme nějaké šance měli, ale puk nás dnes neposlouchal. Za stavu 0:3 jsme brzy odvolali brankáře a hráli na risk, povedlo se nám nakonec dát v závěru alespoň jeden gól. Snad se od toho odrazíme do dalších utkání.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:52. Flynn, 09:18. Ordoš, 41:12. Frolík Hosté: 58:49. K. Lang Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Šír (A), Dlouhý. Hosté: J. Růžička (Kiviaho) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Cingel, K. Lang – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Lev (A), Novák – Morong, Štohanzl, Pajer. Rozhodčí Hribik, Pilný – Kajínek, Hynek Stadion Home Credit Arena, Liberec

Litvínovský obrat a drama v nájezdech

Hokejisté Litvínova zdolali ve 40. kole extraligy ve Vítkovicích druhý tým tabulky 3:2 po nájezdech. Přestože Severočeši prohrávali 0:2, dvě minuty před koncem řádné doby z přesilovky zásluhou Jindřicha Abdula vyrovnali a ve třinácté sérii nájezdů rozhodl Michal Gut. Litvínov tak po Olomouci uspěl i v Ostravě a z víkendového dvojzápasu na Moravě veze domů dvě výhry.

Vítkovice se mohly těšit z dokonalého startu. Už v jedenácté sekundě hosté neuhlídali na brankovišti Krenželoka, který doklepl za Zajíčkova záda Lakatošovu přihrávku od zadního mantinelu.

I díky bleskové brance se domácí dostali do pohody a v první části měli jasně navrch. Ale šance Marosze či Raskoba zneškodnil Zajíček a Krieger před odkrytou brankou minul kotouč. Potrestat je mohl Hlava, ale v 17. minutě autor pátečního hattricku v Olomouci zblízka nedokázal protlačit puk za čáru. A tak v čase 19:36 z přesilovky zavěsil podruhé Bukarts a byl to už jeho dvacátý gól sezony.

Ještě pár sekund před koncem prvního dějství promarnil velkou možnost hostující Estephan, Sukel s Kudrnou v úvodu druhé třetiny nedotáhli přečíslení, v 23. minutě už však Jaks při hře pět na čtyři střelou od modré čáry snížil.

Začátek druhé části patřil Severočechům a v početní výhodě pět na tři mohl Zdráhal vyrovnat, jeho tečovaná rána ale cinkla jen o horní tyč. Vítkovicím mohl ulevit v 39. minutě Lakatoš, jenž vypíchl puk v oslabení, ale jeho klička a la Forsberg neměla úspěch.

Svižněji vypadající Severočeši tak mohli pokračovat ve své iniciativě i v závěru a v 58. minutě nakonec dokázali srovnat, když Abdul v přesilové hře propasíroval puk za Stezku a potrestal tím špatné vítkovické střídání.

V prodloužení gól nepadl a nájezdy se protáhly do třinácté série, v níž parádním bekhendovým zakončením rozhodl Gut.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:10. L. Krenželok, 19:35. Bukarts Hosté: 22:38. Jaks, 57:04. Abdul, . Gut Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Gewiese, Raskob, Mikuš, Grman, Prčík, J. Stehlík, Koch – L. Krenželok (C), Marosz, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Kotala, Dej, Kalus – Lednický, Chlán, Fridrich. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Berka – Abdul, Estephan, Zdráhal (A) – Danielčák, Gut, Hlava – Havelka, Fronk, L. Stehlík. Rozhodčí Šír, Obadal – Gebauer, Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 196 diváků

Sparta vzdala hold a má šestou výhru v řadě

Šestá výhra za sebou a největší návštěva sezony, Sparta mohla být po triumfu 4:1 nad Mladou Boleslaví nadmíru spokojená. Do O2 areny i díky 14. ročníku akce Sparta vzdává hold záchranářům, vojákům, policistům a hasičům zavítalo 15 147 diváků. Bruslařský klub v pátém utkání pod novým trenérem Jiří Kalousem poprvé nebodoval a podruhé prohrál.

Sparta se ujala vedení už po 26 sekundách hry. V přečíslení nabídl Tomášek puk před odkrytou branku Kousalovi, který otevřel skóre. Sudí Kika s Jarošem si u videa ověřili, že nešlo o úmyslné kopnutí bruslí. Nedávná posila Sparty právě z Mladé Boleslavi se tak prosadila hned v úvodu svého premiérového vystoupení proti bývalým spoluhráčům.

Odpovědět mohl po objetí branky kapitán Bruslařů Stránský, ale minul. Sparta se ubránila i při vyloučení Kempného. Při Bičevskisově trestu pomohla Novotnému po Kousalově střele horní tyč. Při Němečkově pobytu na trestné lavici zabránil Kovář ve vyrovnání při Najmanově šanci i dorážce Söderlunda.

Ve 24. minutě vystihl Miklišovu rozehrávku Lantoši, ale sám před Kovářem přestřelil. V čase 28:22 si vyměnil puk Söderlund s Lantošim a do švédský útočník střelou do odkryté branky vyrovnal. Za 50 sekund Sparta opět vedla. Z levého kruhu trefil protější horní roh Novotného branky Sobotka. Vyrovnat mohl ve 39. minutě opět po nabídce Lantošiho Söderlund, ale Kovář zasáhl. Na druhé straně nepřekonal Novotného Buchtele.

Ve 49. minutě při Závorově vyloučení pojistil náskok Sparty z dorážky po střele Kempného Forman. Další možnost domácí měl Safin. Při power play 68 sekund před koncem pečetil výsledek do prázdné branky Mikliš.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:26. P. Kousal, 29:12. Sobotka, 48:50. M. Forman, 58:52. Mikliš Hosté: 28:22. Söderlund Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Polášek (A) – Tomášek, Horák, P. Kousal – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Kaše, G. Thorell, Konečný. Hosté: Novotný (Málek) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, O. Roman, Lantoši – J. Stránský (C), Bičevskis, Šťastný – Šmerha, O. Najman (A), Kel. Klíma – Lunter, Závora, Dvořáček. Rozhodčí Kika, Jaroš – Zíka, Klouček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 15 147 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:42. Paulovič, 26:21. L. Sedlák, 33:05. L. Sedlák, 51:17. Paulovič Hosté: 41:03. Beran, 46:02. Kubík Sestavy Domácí: Klouček (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář, Hrádek, Chabada – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Mandát, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Rohlík, A. Musil, Vondráček. Hosté: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin, Ticháček, Slováček, Cibulskis, Babka, Veber – Kubík, Plekanec, Jágr – Brodecki, Indrák, Filip – O. Bláha II, Pytlík, Beran – M. Procházka, Zikmund, Melka. Rozhodčí Stano, Vrba – Kis, Rampír Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10008 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:38. Knotek, 29:41. Mareš, 40:31. Knotek Hosté: 22:12. Kvasnička Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek, Dujsík, Rašner, Škůrek, Mareš, Švrček, Rutar – J. Káňa, Strapáč, Orsava – Klimek, Nahodil, P. Musil – Plášek ml., Knotek, Bambula – Kunc, Kusko, Olesz. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Houdek, Kaňák, Kvasnička, Jiříček – Hrabík, Suchý, Pour – Schleiss, Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl, Holešinský – Bitten, Malát, M. Lang. Rozhodčí Mrkva, Cabák – Hlavatý, Leder Stadion Zimní stadion Olomouc

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:05. Pech, 30:53. Gulaš, 36:02. Valský Hosté: 06:56. Nestrašil Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Vráblík, Štencel (A), Percy, Šenkeřík, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Gulaš (C), Pech (A), Vondrka – Valský, Hanzl, Dzierkals – Doležal, Vopelka, Strnad – V. Tomeček, M. Toman, Koláček. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Havránek, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, M. Doudera, Roth, Mar. Adámek – Nestrašil, M. Roman, M. Růžička (C) – Daňo, Hudáček, Hrňa – Chmielewski, Hrehorčák, Kurovský – Svačina, Haas, Dravecký (A). Rozhodčí Hejduk, Sýkora – Brejcha, Malý Stadion Budvar aréna, České Budějovice