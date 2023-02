Jelínkovi u buly přetrhali vazy, pak se stal králem. Podvádí u nich Plekanec?

Čísla hovoří zřetelnou řečí. Ve třech sezonách po sobě od roku 2017 byl Jelínek nejschopnějším bulařem soutěže s úspěšností okolo 62 procent a nadále platí za elitu. Docela vtipné je, když se ho zeptáte na tajemství jeho technických schopností. Pokrčí rameny. Nic senzačního za specifickým fortelem nehledejte, spíš roky pilování, ladění detailů.

Taky vám to musí pálit, abyste se dostal do hlavy protivníka. Proto jsou na výši hráči jako Jelínek, Tomáš Plekanec, Jakub Lev, Petr Vrána či aktuálně Tomáš Filippi.

Takže co funguje? „Je třeba být buď rychlejší, silnější nebo chytřejší, abyste druhého hráče přečůral. Jsou centři, proti kterým musíte hrát silou, na jiné platí víc mazanost,“ odpovídá Jelínek.

Jakmile se staví doprostřed kruhu, ze všeho nejvíc vnímá pohyby protihráče. „Snažím se ho přečíst, vyloženě se soustředím na překažení jeho záměrů,“ pokračuje s tím, že jeho úspěšnost je hodně odvislá od místa konání buly. „Dost záleží, kde se odehrává. Buly mám silnější do bekhendu. Obrovskou výhodou při přesilovce nebo po icingu soupeře je možnost výběru místa vhazování,“ zdůrazňuje.

Nejen to. Co dál? „Úspěch výrazně spočívá i v reakci spoluhráčů, ve vzájemné domluvě s křídly, kdo z nich vybojuje remízovou buly.“

Málokdo se narodí jako expert na vhazování. K tomu se musíte umět dopracovat. Petr Jelínek začal prvními skutečnými lekcemi v zámoří. „V mládí jsem buly hodně trénoval, v Kanadě skoro pořád,“ připomíná juniorské časy v Moose Jaw Warriors a Prince Cougars.

Až se to jednou zvrtlo. „Můj spoluhráč, v tu chvíli protihráč mi po buly padnul pod nohy a přetrhal vazy v kotníku,“ usmívá se. „Dřív jsem buly piloval hodně, teď už tolik ne. Asi vím, jak na to, a nic nového bych nevymyslel. Extraligu hraju nějakou dobu, spoustu centrů znám a vím, jak je hrají.“

Ale pozor. Z pohledu hráče jsou velkou proměnnou čároví arbitři. Hokejisté nezřídka hudrují, že u nich postrádají stabilní pohled na dodržování pravidel. „Nastavení procedury z jejich strany je dost často odlišné a mění se,“ soudí Jelínek. „Je to škoda, protože pak se hráči akorát rozčilují, často oprávněně, že druhý hráč do buly vjel nedovoleně nohou nebo šel nejprve po hokejce soupeře.“

Co s tím? „Chce to mít buď pravidla uvolněnější, anebo naopak být striktní. Pak se ale musí všude dodržovat. Někdy rozhodčí nechají volnější metr, jindy vůbec a vy pak nevíte, co vás v zápase čeká. Občas se jich ptám, jak to dnes bude,“ přidává Jelínek.

Velkým tématem bulařů je figura Tomáše Plekance. Ten byl vynikající na vhazování už v NHL, kde se se standardní situací nakládá trochu jinak než v tuzemsku. K tomu přidejte vychytralost kladenského kapitána, vysokou úspěšnost a následné rozpaky jeho soupeřů. „To je právě o tom, aby sudí měřili všem stejně, takže i Plekymu. Pak nebude nikdo brečet, že u buly podvádí. Ale Pleky to hraje výborně. Využívá, co mu je rozhodčími dovoleno, tomu rozumím,“ dodává Jelínek.

Nejlepší bulaři sezony

1. Tomáš Filippi (Liberec) 62,96 % 493 2. Roman Horák (Sparta) 58,53 % 391 3. Vladimír Sobotka (Sparta) 58,12 % 340 4. Patrik Poulíček (Pardubice) 57,53 % 359 5. Petr Jelínek (Liberec) 55,79 % 313 6. Giorgio Estephan (Litvínov) 55,58 % 472 7. Tomáš Plekanec (Kladno) 55,29 % 674 8. Jiří Černoch (Karlovy Vary) 54,88 % 472 9. Christophe Lalancette (Mountfield HK) 54,59 % 351 10. Tomáš Mertl (Plzeň) 54,17 % 364

Pozn.: Pořadí hráčů s alespoň třemi sty vhazováními.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE