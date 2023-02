Tomek odboural blok a zachraňuje Litvínov: Každý zápas je play off

Po Pavlu Francouzovi se v Litvínově střídaly převážně slovenské jedničky. Jaroslav Janus, potom Denis Godla. Před sezonou se snažili pod Krušné hory zlákat Dominika Furcha. Rozhodl se pro Kometu. V přípravě se předvedl 21letý Šimon Zajíček, přechytal Godlu a tehdejší trenér Vladimír Růžička mu dal zpočátku přednost. Po startu extraligy však nastaly problémy.

Zkušený Godla se jako každoročně rozjížděl pomalu, měsíc se hledal. Litvínov podepsal na měsíční hostování s opcí Matěje Tomka, který působil v Brně, ale po příchodu Furcha a návratu Marka Čiliaka se stal nadbytečným. Za Vervu stihl nastoupit šestkrát, ve dvou domácích zápasech nedostal ze hry ani gól, Krušnohorci s ním vykřesali pět bodů v pěti zápasech, kdy nastoupil od začátku. Pak se v Liberci zranil.

„Pět, šest týdnů jsem nosil ortézu a rukou hýbal minimálně, potom jsem ji začal rozcvičovat a posilovat, přidával zátěž, než jsem mohl na led. Pak záleželo, kdy začnu znovu chytat. Není to příjemné zranění, zejména ze začátku, hlavně po psychické stránce. Jsem rád, že jsem to překonal,“ líčil Tomek. Proti Karlovým Varům se zaskvěl hned v první minutě při výpadu Grígera a pak zákrokem lapačkou při jedovce Jiskry v přesilové hře Energie.

„Zraněnou jsem měl vyrážečkovou ruku,“ usmál se. „Ale v takové situaci už brankář stejně moc nereaguje, jen doufá, že ho to trefí. Vary začaly zhurta, dostal jsem se do tempa. Pomohla mi už ta první střela. Pak už moje sebevědomí rostlo. Nějakou dobu už trénuju, ovšem zápas je jiný. Jsem rád, že to nebylo z mé strany až tak zlé,“ pokračoval Tomek.

Po říjnovém zranění se papírově vrátil do Brna, Litvínov po uplynutí měsíční lhůty neuplatnil opci. Ale během léčení se s Kometou domluvil, že Tomka bude chtít zpátky. Operace dopadla dobře, vrátil se dřív, než čekali. „V Brně pro mě byla situace neřešitelná. Hledal jsem dál, kam bych mohl jít a byl rád, že se Litvínov ozval,“ přiznal slovenský brankář s tím, že by si rád řekl o další kontrakt. „Doufám, že je to otevřené. Jakmile naskočím do zápasu, snažím se dělat všechno, abych si o smlouvu řekl.“ V Litvínově skutečně bude pokračovat ještě dál.

Třetí od konce, pět bodů náskoku před posledním Kladnem. Verva je v počtu vstřelených branek sedmá v extralize, zato až desátá podle počtu inkasovaných gólů. V oslabení jich dostali víc jen Rytíři. Na postavení mužstva v tabulce se odráží taky nevyrovnané výkony brankářů. O místo se jich teď dělí celá trojka. Není to příliš? Nikdo neví, co se může stát. Pro Severočechy je varováním minulá sezona. V době kolem olympiády se Godla zranil a Litvínovu pak nějakou dobu zachraňovali extraligu tehdy téměř nepolíbení Zajíček a Jakub Neužil. V případě zádrhelů se navíc narychlo sehnat náhrada moc nedá.

„Brankář musí mít odchytáno aspoň patnáct utkání. Disponujeme třemi vyrovnanými gólmany, budou nasazováni podle momentální formy a na základě rozhodnutí trenérského štábu. Jak to bude později, záleží na financích. Teď jde hlavně o to, abychom nespadli do baráže. Uhrát si to musíme sami,“ připomněl generální ředitel Pavel Hynek.

V těžké chvíli bude Litvínov spoléhat na Tomka. V nevhodnou dobu se zranil, ale vypadá, že formu zase našel, stejně jako odvahu. „Ze začátku tam byl mentální blok. Všichni kluci, co podobné zranění prodělali, to zažili. Ale každým zákrokem, se odbourává, když to dostanete na klíční kost. Pomohla mi terapie šokem v pátek na Kladně. Tam už jsem to nevnímal, cítil jsem se pak mnohem líp. Nechci nic zakřiknout, doufám, že to bude pokračovat. Každý zápas je pro nás play off. Do konce základní části zbývá osm kol a bodů potřebujeme co nejvíc. Nezáleží, proti komu to bude,“ dodal Tomek.

