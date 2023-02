ONLINE: Sparta - Třinec 2:1. Kladno prohrává 0:1 v boji o záchranu

Třinečtí hokejisté se radují z trefy do sítě Plzně • ČTK / Chaloupka Miroslav

Kladenský útočník Jakub Klepiš se cpe do branky Lukáše Klimeše z Vítkovic • ČTK / Říhová Michaela

Základní části hokejové Tipsport extraligy se blíží do finále, ve kterém je ale stále o co hrát. Sparta pokračuje v honbě za druhým místem, které pořád drží Vítkovice. Pražané hrají o cenné body proti Třinci, Ostravané nastupují v Kladně. Rytíři Jaromíra Jágra se v případě domácí výhry nad vítkovickým soupeřem mohou přiblížit k vyhnutí se baráži. O záchranu však bojují také České Budějovice, které startují v Karlových Varech. Předkolo play off stále nemá jisté Litvínov, jenž čelí Plzni. Hradec Králové útočí na 11. výhru v řadě proti Mladé Boleslavi. Brněnská Kometa hostí rivala z Olomouce. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.