Třinec napodruhé vyšel, Nedomlel nepřemýšlel: Je to motivace i šance

Bez tří centimetrů dva metry výšky, přes sto kilo váhy. Už jen svou figurou budí Richard Nedomlel respekt. Na ledě není od hromadění gólů a přihrávek, je mistrem černého hokejového řemesla. Důraz, ostrá hra do těla, hity, bloky.

Dřív míval problémy s disciplínou, v dorostu Slavie třeba dokázal za 44 zápasů nasbírat 221 trestných minut! To je dávná minulost, zkušený zadák se naučil svůj styl efektivně vypilovat. Důraz a respekt zůstal, vysedávání na trestné minimalizoval.

S čím do třineckého klubu přichází? Nedomlel se krátce pousměje, z úsměvu vykoukne zlomený přední zub a zahlásí: „Tvrdost, fyzická hra, defenziva. Tohle je moje doména, toho se chci držet.“

Za poslední sezony byste těžko hledali obětavějšího obránce. Nedomlel dvakrát za sebou získal ocenění pro největšího bojovníka ligy – dvakrát byl v hodnocení Radegast indexu nejlepší. Do statistik se počítají hity, blokované střely a hodnocení +/-. Od roku 2019 se v tomto drží mezi elitní trojkou. Polevit nehodlá ani v Třinci.

„Myslím si, že je to docela fajn hodnocení,“ říká o Radegast indexu. „Jsou alespoň vidět hráči, kteří nemají tolik kanadských bodů, ale přitom je tahle práce důležitá a patří k hokeji.“ V Třinci na defenzivní dřinu a obětavost hodně dbal už trenér Václav Varaďa. Zdeněk Moták a Vladimír Országh na jeho nároky navázali.

„Dobře vím, že Třinec měl obrannou hru postavenou právě na obětavosti a blokování střel, jsem připravený se připojit,“ říká Nedomlel. „Budu dělat, co loni i předloni. Všichni víme, jak je i v tomto Třinec dobrý, jak dobře hraje. Jednoduše, účinně. Moc se s tím nemaže, nic moc nevymýšlí, hraje přímočaře, bruslivě. Pro mě je to nová motivace a šance na posun.“

Pro srovnání. V uplynulé sezoně si Richard Nedomlel za 51 zápasů základní části připsal 133 zablokovaných střel. Druhý Tomáš Dvořák ze Sparty jich měl 116. Z třineckých hráčů byl v blocích nejlepší Jakub Jeřábek, měl jich 87.

V play off byli Oceláři v blokování střel na prvních třech místech (Jeřábek a Marinčin 50, Doudera 42), nicméně měli i nejvíc odehraných zápasů. V průměru byl Nedomlel před nimi. Zaznamenal 2,4 bloku na zápas, Jeřábek měl průměr bloků 2,38.

I proto stáli zástupci třineckého klubu o urostlého zadáka už v průběhu uplynulé sezony. Když se řešil jeho odchod z Hradce Králové, byla jednu chvíli ve hře výměna za útočníka Arona Chmielewského. Kluby se ovšem ve finále nedohodly, tak se Nedomlel stěhoval do Liberce. Výměnou za Mislava Rosandiče.

Když se znovu otevřela šance, neváhal. „Nemá přece smysl přemýšlet nad tím, jestli jít do týmu, který neustále vítězí,“ pousmál se. Oceláři vyhráli mistrovský titul čtyřikrát za sebou. Že série jednou skončí? To podle Nedomlela není důvod k obavám. „Kdo se bojí, nesmí do lesa. Myslím, že Oceláři hrají furt dobře a jenom se zvedají. Já budu dělat vše pro to, abych jim pomohl.“

České kluby přeplatí finské, jsou tu lepší hráči. Co doping v Hradci? Hráči zaslouží trest Video se připravuje ...

V novém prostředí už se nějaký čas rozkoukává. Připojil se k letnímu drilu na Slovensku, zažil tam i teambuildingovou akci na raftech. „Vždycky je lepší se poznat mimo sezonu, abychom viděli, co od koho čekat. A rafty byly opravdu velmi zábavné,“ pochvaloval si. „Na divoké vodě už jsem podobnou akci jednou absolvoval, ale tohle bylo lepší.“

Jako rodákovi z Jablonce se mu líbí i příroda kolem. Se svou paní a psem s chutí vyrazili v rámci klubového výšlapu s fanoušky na Javorový vrch. Neskrýval překvapení, kolik jich dorazilo.

„Kluci říkali, že i v minulosti chodilo dost fanoušků, letos byli sami překvapení. Ale povídali jsme si až nahoře. Přece jenom, v tom kopci se moc mluvit nedá, byl docela příkrý... Bylo to fajn, příroda nádherná.“

Jediný zádrhel nového angažmá? Nedomlel s úsměvem připouští, že když na něj někdo spustí v místním dialektu, nerozumí. „Zvyknu si. Je to něco nového, ale myslím, že to bude v pohodě. Všude jsou dobří lidé.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE