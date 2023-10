Kubík válí: Byl nade mnou velký otazník. Výhry jsou víc než góly

Sezonu odstartoval parádně. Sedm zápasů, pět gólů. Taková je bilance Adama Kubíka po přesunu z Kladna do Českých Budějovic. Tři trefy navíc byly vítězné. „Byl nade mnou velký otazník, jak to budu zvládat. A myslím si, že jsem se s tím zatím vypořádal dobře,“ uvedl po nedělní výhře Motoru na ledě Mladé Boleslavi (5:2) . I ve městě automobilů se zapsal mezi střelce, famózním vinglem otevřel skóre.

Jak cenné jsou body z Mladé Boleslavi, navíc po jednoznačné výhře?

„Každé body z venku jsou cenné. Výsledek vůbec neodpovídá tomu, jak zápas vypadal. Boleslav nás v částech druhé a třetí třetiny přehrávala. To se nám nesmí stávat, musíme hrát celých 60 minut. Můžeme děkovat Hráškovi (brankáři Dominiku Hrachovinovi), že nás držel ve hře. A že nám tam napadaly góly, které nám napadaly.“

Právě, do zápasu v Mladé Boleslavi jste měli na kontě jen 10 vstřelených gólů v šesti zápasech. Kde se to odšpuntovalo?

„Máme skvělého gólmana, který nás drží v každém zápase. Už má i nulu, dneska mu to bohužel o dva góly uteklo. Drží nás celou dobu, snažíme se hrát ze zajištěné obrany, hlavně dozadu. Zatím se nám to daří, dostáváme málo gólů až na dva zápasy (na Spartě a v Brně). To je asi to, proč děláme body.“

Našel byste jeden moment, který zápas rozhodl na vaši stranu?

„Asi gól na 4:0, ten je úplně zlomil. Nastoupili dobře do třetí třetiny, ale jak jsme dali čtvrtý gól, tak to je zlomilo. Už to byl velký gólový náskok a udrželi jsme to.“

Zápas jste načal parádním vinglem, lépe to už trefit asi nešlo…

(usměje se) „Nezbývalo mi nic jiného, než vystřelit, protože mě dojížděl hráč. Viděl jsem, že tam má nahoře místo, tak jsem to trefil a jsem rád, že to tam padlo.“

Šlo o váš pátý gól v sedmém zápase, to je slušná bilance.

„Jo, zatím mi to tam padá. Doufám, že v tom budu pokračovat. Jsem hlavně rád, že děláme body, že vyhráváme, pocit z výher je suprový.“

Je to snový začátek po přestupu z Kladna?

„V přátelácích jsem se celkem trápil, dal jsem gól až v posledním. Takže jsem rád, že jsem to načasoval do sezony. Samozřejmě, byl nade mnou velký otazník, jak to budu zvládat. A myslím si, že jsem se s tím zatím vypořádal dobře. Kluci mi v tom hodně pomohli. Jsem rád za to, že se nám daří.“

Máte pět výher ze sedmi zápasů, to je možná až nad očekávání.

„Jo, samozřejmě, jsme za to rádi, je to skvělý. Pocit výhry je mnohem víc než góly. Jsem rád, že to takhle máme.“

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 49:28. Pyrochta, 59:58. Fořt Hosté: 04:16. Kubík, 20:59. F. Přikryl, 31:17. Ordoš, 45:43. Koláček, 50:59. M. Beránek Sestavy Domácí: Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Osburn, Jánošík (A), Štibingr, Čech, Pláněk, Bernad – Aaltonen, Järvinen, Skalický – Söderlund, O. Roman, Lantoši – Malát, Fořt, Šmerha – Dvořáček, Suchý, Stránský (C). Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Gulaši, Pýcha, Doudera (A), Hovorka, Štencel, Vráblík, Kachyňa – Ordoš, Harris, Kubík – M. Beránek, F. Přikryl, Gulaš (C) – Toman, Pech (A), Valský – Chlubna, Vopelka, Koláček. Rozhodčí Šír, Pilný – Frodl, Špůr Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav