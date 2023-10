Bitva obrů na krev! Jako osmé semifinále: Růžička řádil, Radil víc

Takhle mají vypadat bitvy mocných, na krev, na hranici možností. „Byl to zápas hodný úřadujícího mistra s lídrem tabulky,“ trefně zahlásil třinecký kouč Zdeněk Moták. Jeho kolega Václav Varaďa se poprvé v kariéře postavil Třinci, jádru chlapů, které učil uspět a měnil jim jejich hokejové priority od krásy k výhrám.

Nakonec byl Varaďa spokojenější, byť dost trpěl při ztrátě dvoubrankového vedení. Patrik Poulíček vyhodil rukavici do výšky, otočil hokejku a předváděl, že se ji snaží trefit. Byl v euforii, právě v prodloužení všechno ukončil. „Taky jsem to ještě nikdy neudělal a asi v životě už neprovedu,“ usmíval se Poulíček po své oslavě. „Rád bych vám ten proces vysvětlil, řekl, co mě to napadlo, ale nepovím vám nic. Sám jsem z toho překvapený, asi nával emocí,“ pokračoval.

V nastaveném čase uháněl s Lukášem Radilem ve dvou na jednoho. Chvíli před tím Roman Will vychytal Patrika Hrehorčáka, který zakončoval na zadní tyči sám. Poulíček si vzal puk, nehledal Radila, pálil. „V hlavě mi vyplavala tréninková situace a způsob zakončení, který mám zažitý. Moc jsem nepřemýšlel, že bych nahrával a vymýšlel nějaké super akce,“ líčil klíčový moment. „Věřil jsem si, že mám dobrou střelu a dovedu dát gól,“ přidal.

Než všechno dospělo až sem, popsali byste knihu z malých příběhů, které se na ledě děly. Tak třeba, Pardubice měly skvostný úvod, vedly 2:0, pak 3:1. Stačilo pár sekund třetí třetiny a vše se smazalo. Domácí kapitán Lukáš Sedlák v jednu chvíli vzteky rozštípal na lavičce hokejku, emoce bublaly, musely ven. A lídr Třince Martin Růžička? To samé, taky všeho plný. Jako kdyby dál pokračovalo jarní semifinále, rivalita neskončila. Tohle byl zápas číslo osm.

Do třineckého kápa Martina Růžičky byste neřekli, že mu táhne na osmatřicet. Ani ve snu! Pořád dovede řídit zápas, vymýšlet velké momenty a být stejným raplem. V Pardubicích znovu ukázal svoji výjimečnost i emoce. Když ho parťák Petr Vrána nechtěně podrazil a on se vyválel na ledě, hned ho vypral jak malého kluka. Růžička pusu nezavřel, když Třinec prohrával o dva góly, péroval i hecoval všechny kolem sebe.

Hlavní ale je, že Růžička dovede mnohem víc než mluvit. Dost výrazně zamakal na tom, aby Třinec v Pardubicích mazal manko. Při ztrátě 0:2 dal gól. Když Oceláři ztráceli 1:3, sebral na začátku třetí třetiny za brankou puk brankáři Romanu Willovi a nahrál na kontaktní trefu Richardu Pánikovi. Za chvíli srovnal Daniel Kurovský.

Dalším hrdinou zápasu byl domácí Lukáš Radil, který nasbíral celkem čtyři body. Co Pardubice dovezly do branky, v tom měl hokejku. Jeho formace Dynamo od začátku ročníku táhne, platí za nejnebezpečnější útok extraligy. Nejedou žádnou houpačku, válí stabilně. Ve hře pět na pět mají od startu ročníku výmluvnou gólovou bilanci 17:3. Přes deset vstřelených branek se už dostalo jen litvínovské komando s bratry Kašovými a Nicolasem Hlavou, které je na jedenácti kusech.

Sehrané pardubické trio s Robertem Kousalem a Tomášem Zohornou o sobě ví, to je známá věc. Ale je i produktivní, což je benefit podzimu 2023, hodně času tráví útočením. Jako kdyby drželi strategii, že nejlepší obranou je, když se k ní nemusíte vůbec uchýlit. Těží z dobrého pohybu, výměn kotouče. Znají se tak dobře, že by v klidu kombinovali i ve zhasnuté hale.

Radil byl nejvýraznější postavou bitvy s Třincem. Otevřel skóre a pak nabíjel. Nejdřív Ondřeji Válovi na gólového motýla, potom Čerešňákovi na raketu pod víko a v prodloužení Poulíčkovi.

Zápas měl jednu vadu. Když všechno skončilo, na třineckou lavičku pršely od domácích fans předměty. „Něco přiletělo, což ke sportovní kultuře patřit nemá. Ale zranění tam žádné asi není, máme ocelové chlapy,“ podotkl trenér Moták.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:53. Radil, 14:12. Vála, 27:35. Čerešňák, 63:31. Poulíček Hosté: 20:38. M. Růžička, 42:58. Pánik, 43:48. Kurovský Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kolář – Kaut, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Cienciala, Pochobradský – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Polášek, J. Jeřábek, Nedomlel, Adámek, Kundrátek – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Walega – M. Roman, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Klouček, Bohuněk. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9982 diváků