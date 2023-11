Ka(u)t Hradce! Derby rozsekla zrající posila. Sedlák je zpět: Zase po něm šli

Když vynecháte hradeckou část publika, zbytek zaplněného zimáku skandoval: „Kaut, Kaut, Martin Kaut.“ Po letech v Americe, kdy se snažil čtyřiadvacetiletý útočník usadit v NHL, to je pro něj náramný song. Bitva o vysněný flek v Americe mu nevyšla. Pokřik v Pardubicích ale znamená, že je dobře a rychlý hráč se skvělou střelou sype góly.

Proti Hradci dal dva, celkem je na šesti. V létě se zranil, teď se postupně dostává do pohody, i herně vypadá daleko silnější. Aktivitou víc a víc přitahuje vaše oči. „Vím, že začátek ode mě nebyl úplně top. Měl jsem nějaké zdravotní problémy, ty jsou pryč. Cítím se lépe a lépe. Současně vím, že je na čem pracovat,“ hlásil po zápase, který výrazně ovlivnil.

Dobře chápe svoji roli. Nemá být jedním z davu, ale postupně se stát jedním z lídrů, prodat svoje schopnosti, důraz. „Snažím se tohle do hlavy nepouštět, ale jo, je to tak. Jen kdybych na to myslel, mám hlavu rozhozenou. Jsem rád, když vyhrajeme za tři body a je jen plus, jestli týmu pomůžu,“ přikývnul.

Jestli se od někoho ale učit, jak pracovat s tlakem, má v Pardubicích dobrého mentora. Od Lukáše Sedláka se v každém utkání čeká, že bude nejlepší, že musí vládnout. Když je jen dobrý, všichni se ptají, co se děje. Kapitán Dynama se proti Hradci vrátil po třízápasové absenci do akce. Kautovi nabíjel na vítězný gól při přesilovce na startu třetí třetiny. „Sedlo nám chyběl hodně. Klobouk dolů, co všechno snáší. Zase po něm šli, vybojoval fauly. Je to správný kapitán, pomáhá nám,“ komentoval přínos lídra Kaut.

Východočeské derby přesilovky výrazně ovlivnily. „Když se hrálo v pěti proti pěti, hráli jsme s Pardubicemi vyrovnaně,“ nadechl se hradecký kouč Tomáš Martinec. Jenže? Jeho tým nakoupil sedm dvouminutových trestů, což je šílená porce. „Prohráli jsme si zápas naší nedisciplinovaností. Sedm trestů je proti nim strašně moc,“ přidal.

Na hradecké soupisce dál chyběl brankář Patrik Bartošák, kterého znovu zastoupil Jan Lukáš. Poslední gól dostal Mountfield do prázdné, tři branky inkasoval při přesilovce Dynama. Bývalý gólman Olomouce si vedl slušně, v něm problém nebyl.

Hradec má s nabíráním dvouminutových trestů občas potíže. Má v kádru hodně dobrých bruslařů, ale patří k celkům, které hrají nejčastěji oslabení. Nemůže rozbalit svůj kolotoč v útočné třetině tak, jak by potřeboval. „V Pardubicích přišly tři čtyři tresty, které vycházely z naší nešikovnosti. Tohle je věc, ze které se musíme poučit,“ hudroval hradecký kouč.

Na startu sezony by to proti Dynamu zase tak asi nevadilo. „Úspěšnost jsme měli asi čtyři procenta, já vím,“ přikývl asistent trenéra Aleš Krátoška. „Ale proházeli jsme nějaké hráče a poslední měsíc a půl se nám přesilovky daří, pomalu se zlepšujeme,“ přidal. Tři kusy ve východočeském derby jsou toho důkazem.

Po dvou porážkách se Pardubice vrátily zase na vítěznou vlnu. „Poslední dva zápasy jsme v závěrečných minutách ztratili, tak jsme si teď dávali pozor, aby se nic podobného neopakovalo,“ uvedl ještě Kaut.

S Hradcem se nekonalo drama jako proti Liberci nebo v Brně. Náskok 4:2 se svojí partou neztratil. Do prázdné branky se pak trefil ještě Jan Mandát, když mu puk nechal za čáru doklouzat gentlemansky Matej Paulovič. Nehnal se za bodem, jen zablokoval protihráče a kotouč nechal být. Detail, ale ukazuje, jak hráči fungují spolu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:46. R. Kousal, 25:29. Kaut, 45:55. Kaut, 48:42. Cienciala, 58:48. Mandát Hosté: 23:13. Okuliar, 53:29. Šťastný Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář, Bučko – Říčka, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Paulovič. Hosté: Lukáš (J. Soukup) – Jank, Blain (A), Kalina, Pláněk, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle (C) – Okuliar, Tamáši, Jasper – Perret, Lalancette, Estephan – Šťastný, Pilař, Chalupa. Rozhodčí Pražák, Šindel – Lhotský, Zíka Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10194 diváků