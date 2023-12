ONLINE: Kladno s Jágrem na Spartě, Třinec ztrácí v derby, Motor vede

Karlovy Vary - Plzeň 4:1

Hokejisté Karlových Varů porazili ve 30. kole extraligy Plzeň 4:1 a po šesti zápasech naplno bodovali. Hattrickem se na druhé výhře Energie v západočeském derby v sezoně podílel útočník Dávid Gríger. Karlovy Vary se posunuly na 9. místo tabulky, Plzeň je jedenáctá.

Domácím se ideálně vydařil vstup do utkání. V čase 0:23 byl vyloučený Rakonen a nabídnutou přesilovku využil Gríger. Plzeňáci po obdržené brance přidali na důrazu a tlačili se za vyrovnáním. Nejblíže ke vstřelení gólu byl Holešinský, který v 6. minutě nabruslil až před Frodla, ale nedokázal puk dotlačit za brankovou čáru.

Nepříjemný moment v závěru úvodní části potkal karlovarského kapitána Černocha, který po zásahu pukem do obličeje zůstal otřesen, do druhé třetiny ale nastoupil s ochranným košíkem.

Na začátku druhé třetiny dohrávala Plzeň přesilovou hru, ale vyrovnat nedokázala a ve 26. minutě se skóre měnilo opět na druhé straně, A opět se o to zasloužil Gríger, který zužitkoval nahrávku Kangasniemiho.

Hosté se i díky častým vyloučením domácích hráčů dostávala stále více do tlaku a jenom díky vynikajícímu Frodlovi nezužitkovali své šance Rekonen ani Indrák. Ve 39. minutě ale přece jen snížili, když Pour prudkou střelou využil přesilovku. Plzeňští se však ze vstřelené branky neradovali dlouho, o 24 vteřin později se potřetí v zápase trefil Gríger po šikovné teči Procházkovy přihrávky.

V závěrečné třetině se hráčům z lázeňského města výborným pohybem a celoplošným napadáním podařilo eliminovat tlak hostů. Plzeň se v závěru pokusila duel zdramatizovat při power play, Frodla ale nepřekonala a naopak počtvrté inkasovala.

Góly Domácí: 01:58. Gríger, 25:41. Gríger, 38:59. Gríger, 58:03. O. Beránek Hosté: 38:35. Pour Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Rohan, Stříteský, Pulpán (A), Bartejs, Rulík – O. Procházka, Gríger, Kangasniemi – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Redlich, Jiskra, Kružík – Koffer, R. Přikryl, Kofroň. Hosté: Hlavaj (Pavlát) – Malák, Zámorský, Laakso, Dujsík, Piskáček (A), Kvasnička, Houdek – Pour, Lev (A), Rekonen – Söderlund, Indrák, Matýs – Holešinský, Jansa, Schleiss (C) – Hrabík, Straka. Rozhodčí Jaroš, Květoň – Lhotský, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5576 diváků

Litvínov - Liberec 6:3

Hokejisté Litvínova v přímém souboji o čtvrté místo v extraligové tabulce odrazili nápor Liberce, v zápase 30. kola porazili Bílé Tygry 6:3. Čtyřmi body za dva góly a dvě asistence se na tom podílel kapitán Vervy Ondřej Kaše. Liberec neuspěl po sérii tří výher.

V první třetině si soupeři otevřeli střelnici, padlo šest gólů, dva hned ve druhé minutě v rozmezí pouhých 12 vteřin. Liberecký Bulíř dostal hosty do vedení po přečíslení a kličce do forhendu, jenže vzápětí se prosmýkli za obranu Tygrů dva domácí hráči a Abdul zblízka zasunul puk do odkryté branky.

Obrat Vervy dokonal Ondřej Kaše dvěma údery během 45 sekund, nejdříve zakončil sólo blafákem do bekhendu, vzápětí využil přesilovku tečí Jaksovy střely. Jenže to nebylo v úvodní části hry všechno. V oslabení ujel liberecký Rychlovský, a ač faulovaný, v pádu zasunul puk mezi Tomkovy betony a snížil na 2:3. Uběhlo jen 38 sekund a Verva odpověděla. Tvrdou ranou se ve dvojnásobné přesilovce trefil nad Paříkovu lapačku mladší z bratrů Kašových David.

Liberec měl ve druhé třetině střeleckou převahu, ale nepropsal ji do skóre. V krátkém sledu dvakrát trefil tyčku litvínovské branky, a tak platilo nedáš - dostaneš. V polovině zápasu domácí podnikli brejk v oslabení a střelu Jurčíka vyrazil Pařík nešťastně jen do spoluhráče Bulíře, od nějž kotouč putoval do sítě. Hosté sáhli k rošádě mezi třemi tyčemi, pozici v brankovišti místo Paříka zaujal Král. Oba soupeři pak stihli promarnit přečíslení. Litvínov ještě v poslední minutě druhé části ztratil útočníka Guta, který odkulhal do kabiny.

Hned zkraje třetí třetiny byli Tygři blízko snížení, přečíslení dvou na jednoho sehráli dobře, jenže Tomek se skvěle přemístil a akrobaticky puk po pokusu Najmana vyrazil. Litvínov mohl soupeře dorazit v další výhodě o dva muže, přesilovka trvala bez sekundy minutu, jenže příliš v ní nezahrozil. Přesto se ještě pět tisícovek diváků gólů dočkalo. Nejdříve domácí Hlava tečoval střelu Ondřeje Kašeho z úhlu, vzápětí korigoval pokusem zpoza kruhu Šír.

Góly Domácí: 01:33. Abdul, 11:24. O. Kaše, 12:09. O. Kaše, 17:28. D. Kaše, 30:08. Jurčík, 54:30. Hlava Hosté: 01:21. Bulíř, 16:50. Rychlovský, 55:57. Šír Sestavy Domácí: M. Tomek (Klika) – Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel (A), Czuczman, Šalda – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Jurčík, Urban. Hosté: Pařík (31. D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Pérez. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Brejcha, Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5042 diváků

Mladá Boleslav - Kometa Brno 3:1

Góly Domácí: 18:06. Lantoši, 24:08. Osburn, 49:20. Lantoši Hosté: 09:45. Okál Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), F. Pavlík, Gewiese, Osburn, Jánošík (C), Bernad, Štibingr – Krivošík, Järvinen, Lantoši (A) – Hradec, Fořt, Skalický – Rohdin, O. Roman, Malínek – Dvořáček, Závora, J. Půček. Hosté: Lukeš (Kavan) – Ščotka (A), Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda – Pospíšil, Cingel, Moses – Vincour, Marcinko (A), Kos – Zaťovič (C), Kollár, Flek – Okál, Holík, Zbořil – Kohout. Rozhodčí Kika, Mejzlík – Špůr, Blažek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2972 diváků

Sparta - Kladno

Góly Domácí: 18:28. Sobotka, 24:22. P. Kousal, 25:19. Chlapík, 35:44. Sobotka Hosté: Sestavy Domácí: Kořenář (Cichoň) – Moravčík, Krejčík, Němeček, Irving, Kempný, Mikliš, T. Tomek – Řepík, Sobotka, P. Kousal – Forman, Horák, Chlapík – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, Konečný, Hauser. Hosté: Brízgala (Bow) – Hejda, Dotchin, Babka, Ticháček, Slováček, Veber – Kusý, Klepiš, Tralmaks – Jágr, Pytlík, Strnad – Melka, M. Procházka, Bláha – Jarůšek, Smoleňák, Sideroff. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Hynek, Šimánek Stadion O2 arena, Praha

Třinec - Vítkovice

Góly Domácí: 14:39. M. Růžička, 24:17. Pánik Hosté: 10:43. Barinka, 17:36. Bukarts, 22:08. Chlán Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek, Nedomlel – M. Růžička (A), Voženílek, Nestrašil – Kurovský, Vrána (C), Pánik – Hrehorčák, Holinka, M. Roman – Haas, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Machovský (Klimeš) – Raskob, Percy, Grman, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, R. Jeřábek – Lakatoš (C), Dej (A), Kalus – Peterek, Barinka, Fridrich – Vondráček, Krieger, Bukarts – R. Půček, Chlán, Claireaux. Rozhodčí Šír, Vrba – Hlavatý, Axman. Stadion Werk arena, Třinec

České Budějovice - Mountfield HK

Góly Domácí: 22:42. Koláček, 28:17. Gulaš, 36:47. Kachyňa Hosté: 20:54. Okuliar, 36:08. Lang Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Hovorka, Pýcha, Kachyňa, Štencel, Vráblík, Štich – Ordoš, Kondelík (A), Kubík (A) – Gulaš (C), Harris, M. Beránek – Valský, F. Přikryl, D. Simon – Koláček, Toman, Chlubna. Hosté: Lukáš (Laurikainen) – Blain (C), Pavelka, Pláněk, Kalina, Freibergs, Marcel, Gaspar – Zachar, Estephan, Šťastný – Jergl (A), Tamáši, Okuliar – Jasper, Lalancette, Perret (A) – Lang, Pilař, Chalupa. Rozhodčí Hradil, Cabák – Klouček, Thuma Stadion Budvar aréna, České Budějovice