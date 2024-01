Analytika hlásí, že Kusý je eso: Mám konečně prostor ukázat, na co mám

Patří k největším překvapením extraligy. Denis Kusý měl roky v Pardubicích pozici 12.-15. útočníka. Na sezonu odešel do druhé nejvyšší finské soutěže, kde zářil. Plácnul si s Kladnem a s 19 body (7+12) patří k jeho nejproduktivnějším hráčům. Analytická data ho berou jako jedno z es ligy. Chytil se. „I když se něco třeba nepovede, nepošlou vás dolů. To hodně pomůže,“ říká. Naposledy v Hradci kousal těžkou porážku 2:4. Přitom Kladno vypadalo herně slušně, jenže padlo. Zase.

Dá se brát zápas v Hradci jako taková kladenská klasika posledních dní? Je to dobré, ale...

„Dá. Ani nevím, co k tomu dál říct, byla to škoda. Chyběl kousíček, abychom takové zápasy vyhráli, nebo měli aspoň bod. Minulý zápas jsme si pomohli přesilovkou, v Hradci ne. Je to prostě pech, mohli jsme dát na 3:3. Slovo škoda bych tady mohl opakovat pořád dokola.“

Za pochvaly, že hra snese měřítka, nedostanete nic. Ale dá se udržet pozitivní nastavení, když Boleslav ukrojila další bodík ze svého manka?

„Snažíme se být pozitivní. Říkáme si každý trénink, že hrajeme dobře, tam makáme taky všichni. V zápasech nám to často ujede o kousek. Ale zase z toho nemůžeme být úplně v... (odmlčí se), no v prdeli. Protože pak bychom všechno mohli zabalit rovnou. Je potřeba si samozřejmě ukazovat i ty špatné věci, ale má smysl si brát všechno pozitivní dál.“

Po půlce sezony jste překonal svoje bodové maximum, jste na 19, současným tempem míříte někam ke 40. Je tahle sezona i pro vás důkaz, že extraliga je vaše hřiště?

„Je to tak, konečně jsem dostal prostor ukázat, že na to mám. Sám sobě jsem vždycky věřil, jen jsem potřeboval dostat čas na ledě. Hodně pomůže, že i když se třeba něco nepodaří, nepošlou vás dolů.“

Všimnul jste si, že vás milují analytická data, která hlásí, že patříte mezi nejlepší útočníky v lize?

„Potěší to. (usměje se) Aspoň něco ukazuje, že hraju dobře.“

Hodně přišel vhod rok ve Finsku, abyste se nadechl a začal v Česku od nuly, v klubu, kde nemáte historii?

„V Pardubicích jsem byl dlouho a nemyslím to vůči nim vůbec špatně, ale pořád to jelo dokola. Chtěl jsem pryč.“

Byl jste ve škatulce, ze které už nešlo ven?

„Připadalo mi to tak, že se z ní už nedostanu. Jak mi skončila smlouva, řešil jsem, kde se restartovat. Finsko mi přišlo jako dobrý nápad. Říkal jsem si, že se buď zkusím prokousat nějak do nejvyšší soutěže, nebo se po roce vrátím zpátky. Nějaké nabídky z Česka se objevily, tak jsem rád, že se podařila druhá možnost. Posouvám se, snažím se Kladnu splácet důvěru, kterou do mě dalo.“

Takže z vás roste Daniel Voženílek II?

„To by bylo hezký. (usměje se) Ale on je v nároďáku, vyhrál titul, je na tom lépe.“

Ale taky se rozjel z pozice hráče, kterému se v Pardubicích nevěří. Vzal to přes rok ve druhé nejvyšší finské soutěži a teď z něj je jeden z nejvýraznějších hráčů extraligy.

„Oba dva jsme byli v Pardubicích na vedlejší koleji, ve škatulce, ze které už nešlo ven. Oba jsme to zkusili nakopnout někde jinde, Vožuchovi to vyšlo skvěle, jemu se to už povedlo. No a já jsem na cestě, aby to taky jednou vyšlo.“

