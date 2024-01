Chlapík: Bavilo mě to, takové zápasy vás na play off připraví nejvíc

Byla dělba bodů férovým výsledkem?

„Co můžu říct z hráčské perspektivy, tak asi ano. Měli jsme přesilovky, které jsme nesehráli dobře. Góly jsme bohužel nedali. Oni měli šance ve třetí třetině. Byl to těžký zápas a nakonec v prodloužení vyhráli. Myslím, že pro diváky to bylo skvělé. Byla i bitka a spousta emocí. Takže utkání se vším všudy.“

Ubývaly i síly?

„Pro oba týmy to bylo náročné, jelo se na maximum celý zápas a síly trochu ubývaly. Pardubice měly víc šancí, ale Pepa Kořenář nás podržel a máme z toho bod.“

Díky němu zůstáváte první.

„Víme, že mají zápasy k dobru. Samozřejmě jsme chtěli utkání vyhrát. Bohužel v prodloužení dali gól oni. Jedeme ale dál.“

Byly největším mínusem utkání početní výhody?

„Je to něco, co nás trochu trápí celou sezonu. Samozřejmě při hře pět na pět je strašně těžké dát góly a přesilovky bohužel rozhodují. Je škoda, že jsme to ve třetí třetině nerozhodli.“

Mohla v nich hrát roli i absence Michala Kempného, který musel odstoupit v první třetině?

„Je to top bek v extralize, který samozřejmě chybí. Úplně nevím, co mu je, ale snad bude v pohodě. Trochu to ale s věcmi zamíchalo.“

Trenéři do přesilovky dali Tomáše Tomka. Jak to s ním fungovalo?

„On vidí, co a jak se dělá. Jsme spolu od začátku sezony, takže to okouká. Měli jsme s ním dvě přesilovky, takže úplně v pohodě.“

Potkaly se dva suverénně nejlepší týmy. Byla o to větší motivace?

„Hrály proti sobě první dva týmy v tabulce. Na to se těší každý hokejista, protože tyhle zápasy vás baví nejvíc. Asi to vypadalo dobře, i když nevím jak pro diváky. Nás hráče ale těsné a vyrovnané utkání baví.“

Asi útočníka potěší, když dorazí vlastní střelu.

„Vždycky když vystřelíte, tak chcete o puk bojovat až do konce. Nějak se to ke mně odrazilo, tak jsem do toho plácnul. Naštěstí to tam padlo.“

V čem bylo po útočníky nejtěžší se dostávat do pardubické obrany?

„Mají taktiku dobře postavenou. Je hrozně těžký proti nim hrát a dávat góly. Dali jsme jen jeden, takže recept jsme úplně nenašli.“

Agresivita utkání asi už dost připomínala play off…

„Blíží se to a všichni to víme. Všechny týmy to do play off pilují, aby se hlavy nastavily. Speciálně tenhle zápas vás připraví nejvíc.“

Užil jste si parádní atmosféru?

„Bylo to dobrý. Čím víc lidí přijde, tím je to příjemnější a pro nás hráče to je vždycky super. Každého to pak baví o to víc. Fanoušci byli skvělí.“