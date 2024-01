Kanaďan při debutu zaujal: Třinec je první třída. Má kořeny na Ukrajině

Dvě velké premiéry. Vlastně tři. Kromě Adama Helewky a Davida Ciencialy se po dlouhé pauze do hry v dresu Komety vrátil i brankář Dominik Furch. Po boji se nakonec mohli radovat Oceláři.

„Vyhráli jsme, skvělý začátek i pro mě,“ pochvaloval si osmadvacetiletý Kanaďan, kterého si před devíti lety vybralo San Jose v draftu NHL jako číslo 106. Elitní zámořskou soutěž si ovšem nikdy nezahrál, od roku 2019 zkouší štěstí v Evropě. Nastupoval za Astanu, Linköping, Zvolen, Innsbruck a naposledy za finskou Lappeenrantu. Do Třince přiletěl v pátek.

Proti Kometě naskočil ve druhé formaci vedle kapitána Petra Vrány a Davida Ciencialy. A přestože ho trenéři brali především jako centra, začal na pravém křídle.

„Aby se trochu rozkoukal,“ vysvětlil trenér Vladimír Országh. „Čekáme, kdy se vrátí zpět někteří hráči, vazby fungují dobře, tak jsme to nechtěli zbytečně měnit. Adam je použitelný všude, což je pro nás velmi dobrá zpráva. Přesně takové hráče chcete, co to odehrají na jakémkoliv postu. Určitě dostane šanci i v centru.“

Bylo znát, že především do defenzivy bude Helewka ještě potřebovat dostat pod kůži třinecký systém, ale uvedl se velmi slušně. Dvakrát před bránou zaclonil gólovou střelu Davida Ciencialy, asistencí rozjel akci na 3:1.

„Byl jsem trochu nervózní, nový tým, první zápas,“ nezastíral Kanaďan. „Ale všichni jsou tady velmi vstřícní a otevření, pomohli mi se vším, co jsem potřeboval. Těžké to bylo hlavně pro hlavu, potřebuji rychle vstřebat nový systém. Ale vyhráli jsme, takže výborně.“

Podle trenéra Országha si v premiéře odvedl své. „Není úplně jednoduché naskočit do nového mužstva, ale pozice se zhostil velmi dobře, měl dobré věci. Něco si ještě vysvětlíme při videu, ale podal velmi slušný výkon.“

Helewka si pochvaloval atmosféru. Přestože WERK ARENA pro 5400 diváků nebyla vyprodána. „Atmosféra neskutečná! Co jsem slyšel, jsou tady nejlepší fandové v lize, bylo to úžasné. Podpora byla opravdu hlasitá. Agent mi říkal, že jde o velmi dobrou organizaci, první třída. Jsem rád, že jsem tady a zkusím pomoct k dalšímu titulu.“

Spolupráce s Petrem Vránou a Davidem Ciencialou fungovala. Zaváhali sice v přesilovce a dostali jediný gól, ale o dvě klíčové trefy na 2:0 a 3:0 se postarali. „Ještě si to potřebuje trochu víc sednout, abychom věděli, co od sebe čekat,“ popsal David Cienciala. „Ale na první zápas a na to, že jsme spolu trénovali asi patnáct minut, to nebylo špatné. Je teď velká marodka, trenéři sestavu lepí všelijak, ať to nějak do sebe zapadne. Jsem rád, jak nám zápas vyšel a doufám, že to tak bude pokračovat nadále.“

Sám se po pěti letech na třinecké půdě v rodném dresu uvedl skvěle, hned dvakrát trefil. „Už na rozbruslení jsem měl husí kůži, hned to na mě dýchlo,“ líčil třinecký rodák. „Pořád to je klub, ve kterém jsem vyrostl, hrál jsem tady od přípravky až po áčko, moje srdce zůstávalo v Třinci. Chtěl bych poděkovat fanouškům, že na mě nezapomněli. Že jsem synek z Třince.“

10 Tolik Kanaďanů oblékalo dres Třince. Historicky prvním byl útočník Bryan McGregor (2010-12), zatím posledním Adam Helewka. Největší šajbou byl Wojtek Wolski (2019/20, 13 zápasů/ 10+7), nejvíc bodů nasbíral Ethan Werek (2018/19, 51/ 19+13)

