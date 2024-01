Pavlát do Pardubic? Máme každý svůj názor, říká „tanečník“ Hlavaj

Jak se plzeňští gólmani na ožehavé téma případných změn dívají? „Bavíme se o tom, posrandujeme,“ připustil s úsměvem slovenský brankář. „Já to nijak extra nevnímám. Samozřejmě, Dominik (Pavlát) má na to nějaký názor, já jiný, bych řekl. Ale musí se to udělat tak, aby to byla win-win situace pro každou stranu.“

Svůj názor na aktuální dění nechce slovenský gólman ventilovat. „Já v té situaci nejsem, takže se nebudu vyjadřovat.“ Rozhodně se však na věc nedívá tím způsobem, že by mu v klubu po Pavlátově odchodu ubyla konkurence. „Uf, konkurence je pořád. Jestli přijde jiný brankář, nebo tam zůstanu já... Stále by tam byl i druhý brankář, který chce chytat. Kdybych přestal pracovat, trenéři to uvidí a nebudou mě do brány dávat.“

O dva roky starší Dominik Pavlát v aktuální sezoně odchytal 23 duelů, třináct jich bylo vítězných. V úspěšnosti zákroků (92,98 %) je momentálně nejlepší v lize, v průměru inkasovaných branek je sedmý (2,19). Hlavaj naskočil do 19 zápasů, pět skončilo výhrou. Úspěšnost má 90,74 % (14. místo), průměr 2,92 (16. místo).

Několikrát už ovšem ukázal, že se na něj Plzeň může spolehnout. I v Třinci měl sérii těžkých zákroků, puky dokázal zastavovat třeba i ekvilibristicky v leže na břichu. A když o krátkých pauzách před vhazováními z reproduktorů zaduněly klasické vypalovačky jako I Was Made for Lovin’ You od kapely Kiss nebo Live Is Life od Opusu, rozpohyboval svoji obrovitou figuru do tanečních kreací.

„Některé songy byly výborné, to se přiznám, že jsem si do rytmu hýbal hlavou, i jsem se u toho trošku kroutil,“ zasmál se. „Ale není to zase u každé písničky. Jen podle toho, co se mi líbí.“ S úsměvem přiznal, že si podobně jako třinecký kolega Marek Mazanec v bráně občas i zazpívá. „Když je dobrá písnička a znám slova, tak si rád zazpívám. V duchu.“

V české extralize je Hlavaj prvním rokem. Změnu si pochvaluje. „Je to jiný styl hokeje než na Slovensku,“ popisuje. „Tam to bylo takové, nic ve zlém, rozházené. Víc se útočilo, tady se víc brání a je to organizovanější. Vnímám to jako posun, určitě ano. Je to kvalitnější liga, lepší hráči. Posouvá mě to.“

Pozitivně právě vnímá i „konkurenční“ boj s Dominikem Pavlátem. Oba jsou v hledáčku reprezentačních trenérů. „Je to taková zdravá konkurence. Oba chceme chytat. Nejen já, ale i Domino, se navzájem chceme posouvat.“

Hlavaj už si za Slovensko premiérově zachytal i na předchozím mistrovství světa, zaskvěl se například proti Kanadě. Pochytal 42 střel, k tomu pět nájezdů po prodloužení. „Koukám jako výr obecný!“ neskrýval tehdy obdiv bývalý útočník a televizní expert David Pospíšil. „Byl neprůstřelný!“

Na únorové přípravné zápasy Slovenska proti Německu už Samuel Hlavaj reprezentační pozvánku dostal. Pavlát naskočil za českou reprezentaci v sezoně třikrát, v premiéře na EHT vynuloval Švýcary. „Už oba víme, jak to teď s reprezentací bude, ale nevím, jestli už česká repre dala nominačku ven. Ne? Tak to vám nemůžu nic říct,“ smál se Hlavaj. „Až vyjde česká nominačka, tak se mě můžete zeptat. Ale to už budete vědět, jestli tam Domino je.“

Nezastírá, že mistrovství světa v Česku je pro něj velkou motivací. Slováci budou hrát základní skupinu v Ostravě a Hlavaj patří mezi žhavé reprezentační adepty. „Chci se dostat do závěrečného výběru, i když to bude určitě těžké,“ zamyslel se. „Z toho pohledu, že i tady v Česku máme brankáře a na Slovensku taky kluci dobře chytají. Uvidíme, kdo na tom bude podle momentální formy nejlépe.“

O slovenský dres bude určitě znovu bojovat i Stanislav Škovránek (27), který by se měl po sezoně také stěhovat do české ligy. Kam opora Michalovců zamíří? „Takhle se o tom s klukama na srazech nebavíme,“ reagoval Hlavaj. „Neřešíme, jestli někde podepsali, nebo ne. Máme spíš kamarádské debaty, hokej až tak neprobíráme. Takže ani nevím,“ dodal Samuel Hlavaj.

