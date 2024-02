Energii hrozí black out, Boleslav funí za zády. Nic tak zvláštního, říká kouč

Jak kdyby hrály v nějakém blbém filmu. Všechno se hroutí. Karlovy Vary v Pardubicích prohrály podesáté z jedenácti pokusů. Víc a víc hrozí, že je dokonce Mladá Boleslav může vystřihnout z play off extraligy. „Od určité fáze sezony prohráváme a drží se nás to dlouhodobě,“ pronesl kouč Václav Eismann po výsledku 2:6 v Pardubicích. Energii začíná boj o přežití.

Zní to možná zvláštně, ale v kabině Karlových Varů vládlo ticho, které bylo i slyšet. Vážně. V tom temném nic bylo všechno. Plná kabina chlapů v bílých dresech, a kdybyste se nepodívali dovnitř, řekli byste, že tam není nikdo.

Ne, Energie si nezavařila v Pardubicích, prohrát na ledě prvního týmu extraligy není zase takový malér. V bryndě se matlá delší dobu. Prohrává, prohrává hodně. „Umíme počítat a naše situace je složitá. Víme, jaké jsou teď scénáře, ale pořád je výhoda, že všechno máme ve svých rukou,“ odvětil kouč Václav Eismann na dotaz, zda ho neděsí Mladá Boleslav, jak už funí za zády.

Věc se má tak: Karlovy Vary ztratily 10 zápasů z posledních 11. Zato Boleslav ožila, vyhrává. Nakonec se může jako klíčová jevit jedna jediná výhra v temné fázi. Tým totiž porazil v půlce února právě Mladou Boleslav. Být to opačně, už jsou Vary mimo play off.

„Každý by chtěl, abychom lusknuli a všechno se změnilo. Bohužel to tak nefunguje,“ zakroutil hlavou bek Michal Plutnar. Asi málokdo by to při průšvihové sezoně „Bolky“ čekal, ale najednou má reálnou šanci na předkolo play off. „Kdyby nastala situace, že všechno dopadne tak, že místo nás si předkolo zahraje Boleslav, tak jen proto, že jsme si play off neuhráli. Je to sport,“ snažil se držet nad věcí Eismann. „Uděláme všechno, abychom jedno ze dvou utkání dovedli do vítězného konce,“ přidal.

Zásadní je, jak hráčům do hlav nacpat, že se opravdu vše nachází v jejich rukách. „Od určité fáze sezony prohráváme a drží se nás to dlouhodobě,“ přikývl kouč. „Neděje se ale nic zase tak zvláštního, jen se možná stane to, že nám play off začne už v neděli, o tři dny dříve, než jsme si představovali,“ nabídl svůj přístup, jak hráče motivovat.

Chtěli jste vyřazovací zápasy? Fajn, tady jeden máte. Pokud vše dospěje v neděli do fáze, že Boleslav se nalepí o bod za Vary, tak Energie musí. Což play off režim je. „Věděli jsme, že máme těžký konec, zápasy se Spartou, dvakrát s Pardubicemi, s Třincem. Dáte jim šanci, promění ji. Nic, máme před sebou dva zápasy, musíme pracovat a věřit si, že všechno zlomíme,“ zahlásil Plutnar. Kdyby Energie svoji misi s play off nedotáhla, asi by se jednalo o největší šok sezony. A ne zrovna milý.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:37. Hyka, 21:49. R. Kousal, 34:54. Mandát, 39:13. Hyka, 40:17. Sedlák, 48:35. Paulovič Hosté: 04:21. Hladonik, 19:22. O. Beránek Sestavy Domácí: Pavlát (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář, Koudelka – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Habal (Frodl) – Mikyska, Bartejs, McFadden, Stříteský, Huttula, Plutnar, Havlín – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Koffer, Jiskra, Čihař – Redlich, Kofroň, O. Procházka. Rozhodčí Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9391 diváků