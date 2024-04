Šest set startů v extralize, přes 300 bodů, čísla v KHL. To je posila Komety

V Karlových Varech strávil devět dlouhých let s krátkým odskokem do Liberce. Celá dekáda na západě Čech z toho už nekápne, Tomáš Rachůnek se podle informací iSport.cz stane novou akvizicí brněnské Komety. Produktivní křídelník se štiplavou střelou působil v týmu Energie od léta 2015 do jara aktuální sezony, v extralize celkem nastřádal 589 startů s bilancí 322 bodů (125+197).