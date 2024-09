Hráči extraligy pod radarem: Smoleňák 2.0, zlej chlap i rány. Kdo zaujme?

Šest hráčů, o kterých by se v další extraligové sezoně mělo psát víc, než se možná od leckoho čeká. To je první téma v sérii předsezonních preview Zimáku, tentokrát s Michalem Mikeskou a Pavlem Ryšavým. Na koho se zaměřit a kdo by mohl být ránou v nadcházejícím ročníku? V kom Hradec najde aktualizovanou verzi Radka Smoleňáka - a díky komu by Litvínovu nemusel chybět Liam Kirk? To vše v prvním díle preview před novou sezonou extraligy! Celý díl najdete na iSport premium a zimakpodcast.cz.