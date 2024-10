Jarůšek dostal do slabin: Asi vítězný rituál. Jágr dál hraje s jeho hokejkami!

Při rozbruslení dostal omylem od spoluhráče pukem do slabin. „Teď už to asi budu muset praktikovat pořád,“ pousmál se nejproduktivnější hráč kladenských Rytířů. A kdo že to je? Ano, Richard Jarůšek, nečekaný hrdina. Útočník, jenž byl před rokem spíš terčem zloby při nepovedené sezoně. Teď už nasbíral 10 bodů (4+6). Dvěma góly pomohl porazit Olomouc (7:3) a po zápase mluvil i o tom, že Jaromír Jágr stále hraje s jeho hokejkami! „Takže je to v nich,“ vtipkoval…

Když si šel pro cenu pro nejlepšího hráče, na ledě byly fidorky. To jako návrat někdejší tradice v Kladně. Rytíři jsou rozjetí, doma uspěli počtvrté a v tabulce se vyhoupli na páté místo. „Hlavně v tom musíme pokračovat,“ přeje si 33letý Jarůšek.

Co bylo jinak oproti pátečnímu mizernému výkonu v Budějovicích? To bylo jako den a noc.

„Máte pravdu. Tam jsme vůbec nic neměli, k ničemu nás nepustili. Nedostali jsme se ani do pásma. Teď jsme k tomu přistoupili úplně jinak. Makali jsme, bruslili, vytvářeli jsme si šance. Což se odrazilo na našem výkonu. Jsem rád, že jsme vyhráli.“

Byl zlom hned úvodní gól v oslabení?

„Určitě nám pomohl. Když vedete, hraje se vám líp. Dotáhli jsme to do vítězného konce. Co víc si přát.“

I vy jste celý proměněný oproti minulé sezoně, že? Už jste dal čtyři góly. Přesně jako za celý minulý ročník.

„Nejdůležitější je, že hraju, jsem ve druhé formaci. V minulé sezoně jsem většinu času byl v té čtvrté. A když máte málo minut, jdete tam dvakrát za třetinu a ještě s pauzami, je to těžký. Letos si to sedlo. Rozumíme si se Smolim (Radkem Smoleňákem) i s Tondou Melkou. Naštěstí nám to šlape. Je pořád co zlepšovat, ale zatím jsem rád, jak nám to jde. Doufám, že v tom budeme pokračovat a ještě se třeba i zlepšíme.“

Kde jste viděl u gólmana Matěje Machovského místečko u vítězného gólu na 4:1?

„Na první tyčce měl místo, neměl ji zavřenou. Machyho znám jako gólmana a vím, kde má slabiny. Věděl jsem už při prvním gólu, kam mám střílet. Takže při přesilovce jsem vyjel z rohu, viděl jsem místečko. Propadlo to tam. Jsem za to rád. Na konci Smoly dal ještě gól, uklidnil nás, takže parádní zápas.“

Co dalšího se u vás osobně proměnilo, že se vám teď tak daří?

„Když hrajete, víc si věříte. Souvisí to s tím. Máte víc šancí, dostáváte se do nich. Jste na ledě, jste v tempu. Nechci se vymlouvat, jak to bylo v minulé sezoně, ale letos zatím hrajeme, jsme druhá lajna, chodíme na led. Může to být ještě lepší, ale musíme být spokojení s tím, co máme.“

Jak si užíváte přízeň fanoušků? Býval jste terčem, teď jste hrdina.

„Loni jsme si to zasloužili, nedělali jsme body, nevyhrávali jsme. I když nějaké věci tam byly na můj vkus až moc… Ale zasloužili jsme si to, nehráli jsme dobře. Letos, musím zaklepat, se nám zatím daří. Musíme v tom pokračovat, sbírat vítězství. Potom fanoušci budou rádi, my budeme rádi, všichni budeme spokojení.“

Takže už nemusíte chodit otrávený domů, jak jste o tom mluvil před rokem.

„Když jdete domů po porážkách, jste naštvaný, že se nedaří, navíc jste nehrál… Určitě doma to poznají. Naštěstí mám dva zdravé krásné kluky, takže to mě jediné drželo nad vodou. Vždycky se mi snažili zvednout náladu. Teď je to lepší. Když přijdu domů, děti mi neříkají: Vy jste zase prohráli… Ale naopak. Takže mám určitě radost, můžu to s nimi sdílet. I po zápase, když jdu s nimi na led. Je to super.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

Čím to, že zrovna proti Olomouci padlo tolik gólů? Vzájemné zápasy většinou končily hodně těsně.

„Chtěli jsme hrát naši hru, aktivně napadat, bruslit. Myslím, že se nám to dařilo a díky tomu jsme vyhráli. Prostě nám to sedlo.“

Je to nejkrásnější vítězství v sezoně?

„My si vážíme všech výher, které jsme zatím měli a musíme v tom pokračovat. Na konci nám to napadalo. Takže se na výsledek nemůžeme dívat. My jsme rádi za každé vítězství. A můžeme to pak oslavit s lidmi, což je krásné.“

Vy jste při rozbruslení dostal pukem do slabin, nebude z toho vítězná tradice?

„Řekl bych, že Hany (Hanousek) neví, kam přihrává. Prostě mě to trefilo mezi nohy, docela mě to štíplo. Vrchol byl, že se mě ani neomluvil, začal se smát. Přišel až po půl hodině, že se omlouvá, ale to už bylo pozdě, to na mě neplatí. Ale teď zpětně vidím, že to asi budu muset dělat před každým zápasem.“ (smích)

Jak se to přesně stalo?

„Jel jsem nájezd, zakončil jsem ho, a najednou to přišlo.“

Jestli to bude vítězný rituál, asi si v sezoně užijete dost bolesti…

„No, teď už asi jo. Budu to muset praktikovat pořád…“ (smích)

Na led po výhře napadaly fidorky, věděl jste o této kladenské dřívější tradici?

„Nevěděl. I děti se mě ptaly, jestli si mohou vzít. Tak jsem říkal, ať si vezmou, mají hlad. Je to hezký. V Pardubicích létají perníky. Když tady fidorky, je to hezký.“

V minulém ročníku jste půjčoval hokejky Jaromírovi Jágrovi. Pořád se tak děje?

„Má svoje. Ale jsou úplně stejný jako ty moje, akorát je tam jiný jméno. Nevím, jestli si to nechal vyrobit někde v Číně a přetiskli pouze to jméno. Ale co vím, má to půl s mým jménem, půl se svým. A co jsem si všiml, tak hraje pořád s těmi mými. Asi to bude hokejkami!“ (smích)

Ale hraje mnohem lépe, že?

„Klobouk dolů. Je vidět, že v létě něco dělal, na ledě lítá, je platný hráč, pořád je vidět ten přehled, jak je strašně silný na puku. Jsme moc rádi, že takhle hraje a ať mu to vydrží.“

