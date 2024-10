Rozjeté Vary znovu „fachaly“, nachytaly i mistra. Gríger: Megahvězdy nemáme

Opatrný úvod rozvířil Petr Sikora, jehož náraz z 8. minuty poslal Arttua Ilomäkiho předčasně do šaten. Třinecký mladík vyvázl jen s dvouminutovým trestem, zatímco otřesený Fin se už v utkání neobjevil. „Byl úplně vypnutý, na nic si nepamatuje. Je v nemocnici, čekáme na revers, abychom ho mohli odvézt. Řeší se to,“ popsal karlovarský asistent trenéra David Moravec.

Ve zbytku zápasu na centru třetí formace po boku Robina Sapouška a Eirika Salstena zaskakovali Jiří Černoch s Ondřejem Beránkem. Energie sešlápla plyn ve druhé třetině, kdy jednogólové manko smazali Jan Šír a Dávid Gríger. V závěrečné dvacetiminutovce sice srovnal David Cienciala, poslední slovo si ale vzali Gríger s Beránkem.

„Moc dobře vím, co se ode mě čeká. Pořád je to ale týmový sport, teď jsem dvakrát slíznul smetanu já. Jsem za to rád, ale je to práce všech pěti hráčů, kteří jsou zrovna na ledě. Jsem rád za body,“ radoval se Gríger.

Spokojený s duelem mohl být i pomocník Pavla Patery. „Byl to těžký zápas. Hráli jsme proti klubu, který má obrovský kredit. Věděli jsme, že naposledy trochu klopýtl. Chtěli jsme však kluky připravit, že to nebude lehké. Prověřilo nás to mentálně i morálně,“ mínil Moravec.

Karlovarští v Třinci potvrdili vysokou výhru 6:1 v západočeském derby s Plzní. O pár dnů dříve přemohli Kladno i brněnskou Kometu. Díky čtyřem výhrám za sebou poskočili v našlapané extraligové tabulce na šesté místo. Uspokojení však odmítají.

„Je to něco, co v žádném případě nechci, aby kluci slyšeli. Jsme na vlně pozitivní nálady, ale zpátky dolů,“ velil Moravec. „Jak se říká: rozsvítit světlo a pořád fachat. Soutěž je dlouhá, nemůžeme se plácat po ramenou.“

Přitom začátek ročníku nepostihl Karlovy Vary v ideálním rozpoložení. Z prvních šesti zápasů vydolovaly šest bodů, v jednu chvíli byly i poslední. V Třinci však sršely sebevědomím, Slezany přestřílely poměrem 33:16.

„Někdy můžeme střílet jako hluchý do vrat, ale nic se nestane. My jsme takto propásli první dva zápasy. Kluci tomu musí věřit,“ připomněl Moravec.

Třinec je naopak v problémech. Ačkoliv v minulém týdnu Oceláři s Libercem i Plzní uzmuli pět bodů a v Lize mistrů se silným Färjestadem padli až v prodloužení, v pátek se v Olomouci pořádně natrápili. Proti Karlovým Varům to z jejich strany nebylo lepší.

„Už je to taková linie, že nehrajeme celý zápas. Ve hře jsou výkyvy, které nás stojí body. Opět jsme nehráli šedesát minut a soupeř nás potrestal. Vůbec to nebyl dobrý zápas. Budeme na to reagovat,“ upozornil trenér Zdeněk Moták.

